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Fotorecept: Nejlepší domácí meruňková marmeláda. Stačí vám 5 ingrediencí

Petra Burgrová
  4:20
Meruňkový džem + stepy

Meruňkový džem + stepy | foto: Silva KolevováKulinární studio MAFRA

Meruňky očistíme, vypeckujeme a překrájíme je na měsíčky.
Do kastrůlku se silným dnem nasypeme dvě třetiny cukru, který necháme pozvolna...
Do světlého karamelu vložíme očistěné ovoce.
Přidáme skořici. Za občasného míchání vaříme pozvolna, dokud meruňky nezměknou.
11 fotografií
Místo klasického svaření cukru s ovocem zkuste základ postavit na suchém karamelu a špetce skořice. Meruňky získáte v neobvyklé, dospělejší chuťové kombinaci. Podívejte se na postup krok za krokem.

Rozpis na 3 sklenice (o objemu 200 ml):

  • 1000 g meruněk
  • 250 g krupicového cukru
  • 3 celé skořice
  • 10 g citrusového pektinu
  • 0,50 ks citronu

Počet porcí: 3 sklenice
Doba přípravy: 35 minut

Meruňky očistíme, vypeckujeme a překrájíme je na měsíčky.
Do kastrůlku se silným dnem nasypeme dvě třetiny cukru, který necháme pozvolna zkaramelizovat.
Do světlého karamelu vložíme očistěné ovoce.
Přidáme skořici. Za občasného míchání vaříme pozvolna, dokud meruňky nezměknou.
11 fotografií
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