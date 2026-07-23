Fotorecept: Nejlepší domácí meruňková marmeláda. Stačí vám 5 ingrediencí

Rozpis na 3 sklenice (o objemu 200 ml):
- 1000 g meruněk
- 250 g krupicového cukru
- 3 celé skořice
- 10 g citrusového pektinu
- 0,50 ks citronu
Počet porcí: 3 sklenice
Doba přípravy: 35 minut
Rozpis na 3 sklenice (o objemu 200 ml):
Počet porcí: 3 sklenice
Doba přípravy: 35 minut
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