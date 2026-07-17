Fotorecept: Nakládačky nejsou kvašáky. Připravte si snadno domácí nakládané okurky

Rozpis na 6 sklenic (750 ml):
Na nálev:
- 1500 ml vody
- 500 ml octa
- 50 g soli
- 160 g krupicového cukru
- 20 kuliček celého pepře
- 8 kuliček nového koření
- 5 ks bobkových listů
- 2 lžíce hořčičného semínka
Počet porcí: 6 sklenic
Doba přípravy: 70 minut
Rozpis na 6 sklenic (750 ml):
Na nálev:
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