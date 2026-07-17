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Fotorecept: Nakládačky nejsou kvašáky. Připravte si snadno domácí nakládané okurky

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  5:00
Pikantní nakládané okurky neboli kvašáky krok za krokem

Pikantní nakládané okurky neboli kvašáky krok za krokem | foto: SKKulinární studio MAFRA

Pikantní nakládané okurky neboli kvašáky krok za krokem
Pikantní nakládané okurky neboli kvašáky krok za krokem
Pikantní nakládané okurky neboli kvašáky krok za krokem
Pikantní nakládané okurky neboli kvašáky krok za krokem
11 fotografií
Kvašáky a nakládané okurky nejsou totéž. Zatímco kvašáky přirozeně fermentují v osolené vodě, nakládačky se zalévají octovým nálevem a obvykle sterilují. Podívejte se, jak si připravit lehce pikantní nakládané okurky.

Rozpis na 6 sklenic (750 ml):

Na nálev:

Okurky důkladně omyjeme kartáčkem a necháme okapat.
Mrkev a cibuli očistíme, opláchneme a nakrájíme na kolečka. Feferonky omyjeme, česnek oloupeme, kopr opláchneme a vodu vytřepeme.
Vodu, ocet, sůl, cukr a koření dáme do hrnce,
Přivedeme k varu a povaříme 5 minut.
11 fotografií
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