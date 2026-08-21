Na masové kuličky
- 2 ks jarní cibulky
- 400 g mletého masa (mix hovězího a vepřového)
- 1 ks vejce
- sůl dle chuti
- mletý černý pepř dle chuti
- 40 g strouhaného parmazánu
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 lžíce lístků tymiánu
- 80 g strouhanky
- olivový olej
Na rajčatovou omáčku
- 2 lžíce olivového oleje
- 1 ks cibuli
- 1 ks mrkev, nahrubo nastrouhanou
- 800 g rajčatové passaty
- 1 hrst nasekané bazalky
- 200 g rajčat
- parmazán na posypání
- 400 g špaget
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut