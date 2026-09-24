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Fotorecept: Lívance s borůvkami. Na těsto si chvíli počkáme, ale výsledek stojí za to

Petra Burgrová
  3:50
Lívance s borůvkami

Lívance s borůvkami | foto: SPKulinární studio MAFRA

Připravíme si všechny suroviny a necháme je chvíli ohřát na pokojovou teplotu....
Do misky nalijeme 200 ml vlažného mléka, přidáme droždí, lžíci cukru, 2 lžíce...
Rozklepneme vejce a rozšleháme je ve zbylém mléce.
Do mísy prosijeme mouku, vmícháme do ní zbylý cukr a citronovou kůru.
9 fotografií
Lívance nemusí být jen rychlou snídaní z prášku do pečiva. Tohle těsto necháme vykynout, přidáme do něj trochu citronové kůry a na talíři ho doplníme borůvkami a tvarohovým krémem. Výsledkem jsou klasické kynuté lívance, které si můžeme připravit třeba o víkendu, kdy máme na snídani trochu víc času. Přesný postup najdete ve fotogalerii.

Ingredience

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut

Připravíme si všechny suroviny a necháme je chvíli ohřát na pokojovou teplotu. Pokud by byly studené z lednice, těsto by nekynulo.
Do misky nalijeme 200 ml vlažného mléka, přidáme droždí, lžíci cukru, 2 lžíce mouky a dobře rozmícháme. Misku položíme na teplé místo, zakryjeme utěrkou a necháme vzejít kvásek.
Rozklepneme vejce a rozšleháme je ve zbylém mléce.
Do mísy prosijeme mouku, vmícháme do ní zbylý cukr a citronovou kůru.
9 fotografií
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