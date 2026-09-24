Fotorecept: Lívance s borůvkami. Na těsto si chvíli počkáme, ale výsledek stojí za to

Ingredience
- 600 ml mléka
- 20 g čerstvého droždí
- 370 g hladké mouky
- 30 g cukru krystalu
- 1 větší vejce
- sůl dle chuti
- 0,50 lžičky citronové kůry
- olej na smažení
- borůvky a tvarohový krém na ozdobení
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
Ingredience
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 40 minut
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