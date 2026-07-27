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Fotorecept bramboráky: Křupavý bramborák s pivním sýrem lepší než z hospody

Petra Burgrová
  5:00
Bramborák s pivním sýrem + stepy

Bramborák s pivním sýrem + stepy | foto: SKKulinární studio MAFRA

Brambory omyjeme a oloupeme.
Nastrouháme najemno.
Poté je zalijeme mlékem.
Přidáme vejce.
17 fotografií
Nostalgie české kuchyně v jednom talíři. Výrazný pivní sýr s uzeným masem schovaný v křupavém bramboráku dá klasice úplně nový rozměr. Výsledkem je syté jídlo s plnou chutí, ke kterému stačí přidat jen křupavý zelný salát. Níže najdete fotorecept krok za krokem.

Náplň

Počet porci 4 porce
Doba přípravy: 60 minut

Brambory omyjeme a oloupeme.
Nastrouháme najemno.
Poté je zalijeme mlékem.
Přidáme vejce.
17 fotografií
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