Fotorecept bramboráky: Křupavý bramborák s pivním sýrem lepší než z hospody

- 600 g brambory
- 100 ml mléka
- 2 ks vejce
- 100 g hladké mouky
- sůl a mletý pepř dle chuti
- majoránka
- 5 stroužků česneku
- olej
Náplň
- 200 g uzeného masa
- 150 g pivního sýra
Počet porci 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
Náplň
Počet porci 4 porce
Doba přípravy: 60 minut
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