Fotorecept: Babiččina švestková povidla z trouby krok za krokem

Ingredience
- 2000 g švestek
- 2 lžíce octa
- 2 celé skořice
- 500 g krupicového cukru
- 6 lžiček rumu
Počet porcí: 6 skleničček po 200 ml
Doba přípravy: 70 minut
Ingredience
Počet porcí: 6 skleničček po 200 ml
Doba přípravy: 70 minut
Po týdnech, kdy se houbaři z lesa často vraceli s prázdným košíkem, přichází alespoň malá naděje. Déšť z minulých dnů zlepšil podmínky a na mapě Českého hydrometeorologického ústavu se objevují první...
Spousta tradičních českých jídel nese názvy, nad kterými se člověk musím pousmát. Mezi ty vůbec nejrozvernější patří i recept zvaný Rozcuchaná nevěsta. Za tímto neobvyklým jménem se skrývá sladký...
Kostky vepřového masa dušené na cibulovém základě s mletou paprikou a rajským protlakem skvěle doplňuje netradiční příloha. Domácí bramborové knoflíky jsou ideální alternativou ke klasickému...
Život v podhůří Krkonoš byl vždy spojen s tvrdou prací sklářů, tkalců i lesníků, kteří potřebovali vydatnou stravu. Místní gastronomie proto stavěla na kvalitních základních surovinách a sezónních...
Dobrý lák je základem domácích nakládaných okurek. Jaký poměr vody, octa, cukru a soli použít, v čem spočívá tajemství znojemských okurek a kolik nálevu připravit na 15 kilogramů nakládaček? Až...
Lehké
35 min
Čevabčiči patří mezi jídla, která nevyžadují složitou přípravu, ale na talíři fungují skvěle....
Střední
70 min
Klasický štrúdl tentokrát dostane čokoládové těsto a náplň z hrušek, které krátce opečeme na...
Náplň ze sladkých jablek, cibule a koření dodá masu jemnost a šťavnatost. Příprava je nenáročná a výsledkem je sytý oběd, který se hodí hlavně na víkend, kdy máme na vaření trochu více času. Návod...
Okurková sezóna je téměř u konce a s ní i poslední možnosti, jak toto ovoce využít. Neomezujte se jen na klasický salát. Ocet, cukr a voda na zálivku, jak ji připravovaly naše babičky, vám stačit...
Známá také pod názvem Physalis nebo peruánská třešeň si v českých zahrádkách i kuchyních získává čím dál větší oblibu. Na pohled zaujme obalem, který připomíná suchý papír, ale uvnitř schovává...
Střední
55 min
Když máte chuť na guláš, ale nechce se vám čekat, než změkne maso, připravte si jeho jednodušší...
Střední
40 min
Krůtí maso nemusí být jen rychle opečený plátek na pánvi. V tomto receptu ho naplníme pórkem a...
Lehké
30 min
Jáhly nemusíte připravovat jen jako přílohu. Uvařte je s ovocem, skořicí a ořechovým máslem a...
Vyzkoušejte tento koláč, který si vás získá svou chutí i vzhledem. Jemné kynuté těsto obohacené o strouhané brambory a nahrubo mleté škvarky vytváří po upečení křupavou strukturu. Skládáním...
Bezlepková kuchyně zdaleka není jen pro celiaky, vynechání těžké pšenice ocení každý, kdo se chce cítit fit a bez pocitu nafouknutého břicha. Připravili jsme pro vás 5 skvělých a nutričně vyvážených...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Lehké
25 min
Když chcete lehký oběd, po kterém nebudete mít za chvíli hlad, zkuste salát s čočkou, zeleninou a...
Střední
50 min
Spojení tenkých plátků brambor, šťavnatého uzeného masa a poctivé vrstvy rozpuštěného sýra funguje...