Fotky nepovedených beránků plní instagram. Jak se vyhnout velikonoční katastrofě?

Petra Kašparová
  4:40
Josef Maršálek peče mramorového beránka s olivovým olejem, jogurtem a kávou. Žádná suchá buchta ve tvaru beránka letos nehrozí. Upečte si beránka jako slavný cukrář.

Mandlový beránek | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Moučník ve tvaru beránka patří na velikonoční stůl

Velikonoční beránek je symbol jara, nového začátku i tradičního svátečního pečení. Pokud chcete letos vsadit na jistotu a zároveň si dopřát opravdu chutný výsledek v podobě svátečního pečiva ve tvaru beránka, inspirace od Josefa Maršálka je velmi dobrá volba.

Maršálkův styl stojí na kvalitních surovinách, precizním postupu a vyvážené chuti. Máme recept, který je sice klasický, ale obsahuje pár zvláštních surovin. Které? Čtěte a pečte.

Jak na to, aby se beránek vždy povedl?

  • Mramorovaný beránek je překvapivě nenáročný. Těsto se připravuje rychle – všechny suroviny se jednoduše spojí bez zdlouhavého šlehání. Žádné šlehání bílků a žloutků zvlášť.
  • Důležité je dodržet základní pravidlo litého těsta. Víte, jak to pravidlo zní? Nepřepracovat ho. Stačí ho jen promíchat, ideálně ručně.
  • Velkým benefitem tohoto receptu je přidání jogurtu. Ten zajišťuje vláčnost moučníku a jeho lehce svěží chuť. Beránek rozhodně není „suchá buchta“, je vláčný a lahodný. Dobře se také vyklápí z formy a drží tvar, což u tohoto typu pečení nebývá samozřejmostí.
  • Překvapuje vás použití olivového oleje místo másla? V těstě olivový olej funguje velmi dobře, nebojte se toho. Zjednodušuje přípravu, ale hlavně prodlužuje vláčnost výsledného dezertu. Alternativně lze použít i jiný rostlinný olej, který máte doma. Ale primárně, originálně, je dobrý olej olivový. Josef Maršálek jej také používá.
  • Specifickou roli hraje také přidání espressa, které se přidává do kakaové části. Nejde jen o chuť, jak by se mohlo zdát, ale jde hlavně o konzistenci těsta. Tmavé těsto hutníme přidáním kakaa, je proto dobré jej ředit. Kávová stopa v chuti je spíš jemná, takže pokud chcete výraznější chuť, vyplatí se použít silnější kávu.
  • Na závěr stačí jednoduché pocukrování, ale pokud chcete vizuálně výraznější efekt, lze beránka potáhnout i polevou. Bílkovou, čokoládovou… Je to jen na vás, fantazii se meze nekladou.
Velikonoční beránek

Recept Mramorový beránek podle Josefa Maršálka

  • 330 g hladké mouky
  • 260 g cukru krupice
  • 130 g olivového oleje
  • 250 g bílého smetanového jogurtu
  • 20 g kakaa
  • 6 vajec
  • 1 kypřicí prášek do pečiva
  • 1 menší citron (šťávu i kůru)
  • 1 g soli
  • 30 ml uvařeného espressa
  • 30 g oleje na vymazání formy
  • 30 g strouhaného kokosu na vysypání formy
  1. Mouku smícháme s cukrem, solí, kypřicím práškem do pečiva a citronovou kůrou. Přidáme vejce, olej, jogurt a šťávu z citronu. Vymícháme hladké těsto.
  2. Zapneme si troubu na 160 °C. Formu na beránka vymažeme změklým máslem a vysypeme kokosem, případně hrubou moukou.
  3. Do spodní části formy nalijeme větší polovinu těsta. Zbytek hmoty obarvíme kakaem. Zde přichází na řadu espresso, to přidáme do tmavé části těsta. Kakaové těsto nalijeme na světlé a vidličkou promícháme, aby se vytvořilo mramorování.
  4. Pečeme v rozehřáté troubě při 160 °C asi 45–50 minut. Zkoušku, zda je těsto propečené, uděláme obvyklým způsobem: špejlí, když se nelepí, máme hotovo.
  5. Beránka vyjmeme z trouby a necháme jej částečně vychladnout. Pak ho opatrně vyklepneme z formy, pokud jsme dobře vymazali, vyklouzne sám.

Počet porcí: 1 kus beránka
Doba přípravy: 1,5 hodiny

Tip: Velikonoční nádivka, beránek, perníčky, věnec nebo jehněčí na mnoho způsobů. Užijte si velikonoční svátky! Na Recepty iDnes najdete celou kategorii s tématem Velikonoce.

