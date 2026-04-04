Fotky nepovedených beránků plní instagram. Jak se vyhnout velikonoční katastrofě?

Moučník ve tvaru beránka patří na velikonoční stůl
Velikonoční beránek je symbol jara, nového začátku i tradičního svátečního pečení. Pokud chcete letos vsadit na jistotu a zároveň si dopřát opravdu chutný výsledek v podobě svátečního pečiva ve tvaru beránka, inspirace od Josefa Maršálka je velmi dobrá volba.
Maršálkův styl stojí na kvalitních surovinách, precizním postupu a vyvážené chuti. Máme recept, který je sice klasický, ale obsahuje pár zvláštních surovin. Které? Čtěte a pečte.
Zapomeňte na tuhé a suché těsto. Upečte si letos nadýchaný mazanec podle Josefa Maršálka
Jak na to, aby se beránek vždy povedl?
- Mramorovaný beránek je překvapivě nenáročný. Těsto se připravuje rychle – všechny suroviny se jednoduše spojí bez zdlouhavého šlehání. Žádné šlehání bílků a žloutků zvlášť.
- Důležité je dodržet základní pravidlo litého těsta. Víte, jak to pravidlo zní? Nepřepracovat ho. Stačí ho jen promíchat, ideálně ručně.
- Velkým benefitem tohoto receptu je přidání jogurtu. Ten zajišťuje vláčnost moučníku a jeho lehce svěží chuť. Beránek rozhodně není „suchá buchta“, je vláčný a lahodný. Dobře se také vyklápí z formy a drží tvar, což u tohoto typu pečení nebývá samozřejmostí.
- Překvapuje vás použití olivového oleje místo másla? V těstě olivový olej funguje velmi dobře, nebojte se toho. Zjednodušuje přípravu, ale hlavně prodlužuje vláčnost výsledného dezertu. Alternativně lze použít i jiný rostlinný olej, který máte doma. Ale primárně, originálně, je dobrý olej olivový. Josef Maršálek jej také používá.
- Specifickou roli hraje také přidání espressa, které se přidává do kakaové části. Nejde jen o chuť, jak by se mohlo zdát, ale jde hlavně o konzistenci těsta. Tmavé těsto hutníme přidáním kakaa, je proto dobré jej ředit. Kávová stopa v chuti je spíš jemná, takže pokud chcete výraznější chuť, vyplatí se použít silnější kávu.
- Na závěr stačí jednoduché pocukrování, ale pokud chcete vizuálně výraznější efekt, lze beránka potáhnout i polevou. Bílkovou, čokoládovou… Je to jen na vás, fantazii se meze nekladou.
Recept Mramorový beránek podle Josefa Maršálka
- 330 g hladké mouky
- 260 g cukru krupice
- 130 g olivového oleje
- 250 g bílého smetanového jogurtu
- 20 g kakaa
- 6 vajec
- 1 kypřicí prášek do pečiva
- 1 menší citron (šťávu i kůru)
- 1 g soli
- 30 ml uvařeného espressa
- 30 g oleje na vymazání formy
- 30 g strouhaného kokosu na vysypání formy
- Mouku smícháme s cukrem, solí, kypřicím práškem do pečiva a citronovou kůrou. Přidáme vejce, olej, jogurt a šťávu z citronu. Vymícháme hladké těsto.
- Zapneme si troubu na 160 °C. Formu na beránka vymažeme změklým máslem a vysypeme kokosem, případně hrubou moukou.
- Do spodní části formy nalijeme větší polovinu těsta. Zbytek hmoty obarvíme kakaem. Zde přichází na řadu espresso, to přidáme do tmavé části těsta. Kakaové těsto nalijeme na světlé a vidličkou promícháme, aby se vytvořilo mramorování.
- Pečeme v rozehřáté troubě při 160 °C asi 45–50 minut. Zkoušku, zda je těsto propečené, uděláme obvyklým způsobem: špejlí, když se nelepí, máme hotovo.
- Beránka vyjmeme z trouby a necháme jej částečně vychladnout. Pak ho opatrně vyklepneme z formy, pokud jsme dobře vymazali, vyklouzne sám.
Počet porcí: 1 kus beránka
Doba přípravy: 1,5 hodiny
Tip: Velikonoční nádivka, beránek, perníčky, věnec nebo jehněčí na mnoho způsobů. Užijte si velikonoční svátky! Na Recepty iDnes najdete celou kategorii s tématem Velikonoce.
Bezlepková velikonoční lízátka ve tvaru vajíček: Recept na veselé pohoštění pro děti
Střední
45 min