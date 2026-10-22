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Fazole, nebo kuřecí maso? Méně kalorií a víc sytosti
Fazole a fazolky: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Fazole patří mezi nejvýživnější potraviny rostlinného původu. Obsahují vysoký podíl bílkovin, vlákniny i komplexních sacharidů. Díky nim zasytí na dlouhou dobu a pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Právě tato kombinace živin z nich dělá ideální součást běžného i dietního jídelníčku.
Z nutričního hlediska stojí za pozornost zejména červené fazole. Sto gramů vařených má kolem 120 kcal. Stejné množství kuřecího masa má zhruba dvojnásobek kalorií, a přesto vás často nezasytí na tak dlouho. Neobsahuje totiž vlákninu, která je u fazolí klíčová.
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Proč fazole pomáhají při hubnutí
V redukčním jídelníčku jsou tak luštěniny k nezaplacení. Fazole patří k těm, které zasytí na dlouhou dobu a zároveň dodají tělu komplexní živiny. V rámci luštěninové diety se proto často využívají jako alternativa masa i klasických příloh. Fazolemi snadno nahradíte rýži nebo těstoviny. Hodí se do salátů, polévek i teplých jídel, která díky nim zasytí na delší dobu. Přirozeně tak snížíte celkový kalorický příjem.
To se hodí i při hubnutí v oblasti břicha, kde hraje roli stabilní hladina cukru v krvi a dostatek vlákniny. Na její význam dlouhodobě upozorňují i nutriční specialisté. Fazole podporují sytost, omezují chutě na sladké a přispívají ke správnému trávení.
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Kolikrát týdně jíst fazole
Stejně jako u jiných luštěnin platí, že důležitá je míra. Fazole je ideální zařazovat dvakrát až třikrát týdně. Při častější konzumaci mohou trávení zatěžovat a způsobovat nadýmání.
Jak uvařit fazole, aby nenadýmaly
- Suché fazole vždy před vařením namočíme alespoň na 8–12 hodin a vodu poté slijeme.
- Vaříme je v čerstvé vodě, ideálně bez soli na začátku, aby změkly rovnoměrně.
- Pomůže i přidání bylinek a koření, jako je kmín, majoránka, fenykl nebo bobkový list.
- Začínáme s menšími porcemi a frekvenci postupně zvyšujeme, aby si trávení zvyklo.
- Pokud chceme rychlé řešení, sáhneme po fazolích z plechovky. Jsou už tepelně upravené, před použitím je stačí propláchnout.
Jaké fazole koupit: Červené, bílé, černé i z plechovky
Fazole původně pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, dnes ale patří mezi běžné suroviny i v české kuchyni.
Nejčastěji se setkáte s těmito druhy:
- bílé fazole (např. navy nebo cannellini)
- červené fazole (kidney)
- černé fazole (black beans)
- máslové fazole (butter beans)
Liší se chutí i strukturou. Červené jsou pevnější a výraznější, bílé jemnější a lépe stravitelné, černé lehce nasládlé a s vyšším obsahem antioxidantů. Nutričně jsou si ale velmi podobné, takže nejdůležitější je mít je na jídelníčku pravidelně.
Klasikou jsou sušené fazole, které je potřeba předem namočit a uvařit. Pro rychlé vaření se hodí fazole v plechovce. A ano, jsou stejně zdravé jako sušené, jen se při výběru zaměřte na složení a nižší obsah soli.
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Střední
25 min
Recepty s fazolemi
Fazole jsou ideální pro levná a rychlá jídla. Hodí se do teplé i studené kuchyně a snadno z nich připravíte i recept bez masa.
- Zdravý salát z quinoy s tuňákem a fazolemi
- Batátový eintopf s fazolemi
- Fazolová polévka s kapustou
- Krémová fazolová polévka s fetou, goudou a zeleninovou quesadillou
- Fazolová pomazánka s citronovou kůrou a tymiánem
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