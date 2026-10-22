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Fazole, nebo kuřecí maso? Luštěnina má poloviční kalorie a zasytí vás déle

Klára Pěnkavová
  3:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Fazole stojí pár korun a zasytí na dlouho. Mají méně kalorií než kuřecí maso a díky vláknině po nich hlad nepřijde tak brzy. Jsou proto dobrou volbou pro každého, kdo hubne nebo chce jíst méně masa. Poradíme, jak často je zařadit a jak je uvařit, aby nenadýmaly.

Obsah

Fazole, nebo kuřecí maso? Méně kalorií a víc sytosti

Fazole a fazolky: Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Fazole patří mezi luštěniny a můžete je snadno pěstovat i doma. Potřebují slunné místo, oporu a pravidelnou zálivku. Konzumují se zralé, sušené nebo vařené.
  • Fazolové lusky (zelené fazolky) sklízíte nezralé a řadí se mezi zeleninu. Jsou lehčí a méně kalorické, ale nezasytí tak jako vařené fazole.

Fazole patří mezi nejvýživnější potraviny rostlinného původu. Obsahují vysoký podíl bílkovin, vlákniny i komplexních sacharidů. Díky nim zasytí na dlouhou dobu a pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Právě tato kombinace živin z nich dělá ideální součást běžného i dietního jídelníčku.

Z nutričního hlediska stojí za pozornost zejména červené fazole. Sto gramů vařených má kolem 120 kcal. Stejné množství kuřecího masa má zhruba dvojnásobek kalorií, a přesto vás často nezasytí na tak dlouho. Neobsahuje totiž vlákninu, která je u fazolí klíčová.

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Fazole v konzervě jsou stejně zdravé, jako ty sušené. Jen je potřeba si dát pozor na obsah soli.

Proč fazole pomáhají při hubnutí

V redukčním jídelníčku jsou tak luštěniny k nezaplacení. Fazole patří k těm, které zasytí na dlouhou dobu a zároveň dodají tělu komplexní živiny. V rámci luštěninové diety se proto často využívají jako alternativa masa i klasických příloh. Fazolemi snadno nahradíte rýži nebo těstoviny. Hodí se do salátů, polévek i teplých jídel, která díky nim zasytí na delší dobu. Přirozeně tak snížíte celkový kalorický příjem.

To se hodí i při hubnutí v oblasti břicha, kde hraje roli stabilní hladina cukru v krvi a dostatek vlákniny. Na její význam dlouhodobě upozorňují i nutriční specialisté. Fazole podporují sytost, omezují chutě na sladké a přispívají ke správnému trávení.

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Nutriční hodnoty vařených fazolí ukazují vyvážený poměr živin. Podporují nejen sytost, ale i trávení.

Kolikrát týdně jíst fazole

Stejně jako u jiných luštěnin platí, že důležitá je míra. Fazole je ideální zařazovat dvakrát až třikrát týdně. Při častější konzumaci mohou trávení zatěžovat a způsobovat nadýmání.

Jak uvařit fazole, aby nenadýmaly

    • Suché fazole vždy před vařením namočíme alespoň na 8–12 hodin a vodu poté slijeme.
    • Vaříme je v čerstvé vodě, ideálně bez soli na začátku, aby změkly rovnoměrně.
    • Pomůže i přidání bylinek a koření, jako je kmín, majoránka, fenykl nebo bobkový list.
    • Začínáme s menšími porcemi a frekvenci postupně zvyšujeme, aby si trávení zvyklo.
    • Pokud chceme rychlé řešení, sáhneme po fazolích z plechovky. Jsou už tepelně upravené, před použitím je stačí propláchnout.

Nutriční hodnoty jsou působivé hlavně u červených fazolí, černé fazole zase vynikají vyšším obsahem antioxidantů, bílé fazole jsou jemnější a lépe stravitelné.

Jaké fazole koupit: Červené, bílé, černé i z plechovky

Fazole původně pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, dnes ale patří mezi běžné suroviny i v české kuchyni.

Nejčastěji se setkáte s těmito druhy:

  • bílé fazole (např. navy nebo cannellini)
  • červené fazole (kidney)
  • černé fazole (black beans)
  • máslové fazole (butter beans)

Liší se chutí i strukturou. Červené jsou pevnější a výraznější, bílé jemnější a lépe stravitelné, černé lehce nasládlé a s vyšším obsahem antioxidantů. Nutričně jsou si ale velmi podobné, takže nejdůležitější je mít je na jídelníčku pravidelně.

Klasikou jsou sušené fazole, které je potřeba předem namočit a uvařit. Pro rychlé vaření se hodí fazole v plechovce. A ano, jsou stejně zdravé jako sušené, jen se při výběru zaměřte na složení a nižší obsah soli.

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Recepty s fazolemi

Fazole jsou ideální pro levná a rychlá jídla. Hodí se do teplé i studené kuchyně a snadno z nich připravíte i recept bez masa.

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