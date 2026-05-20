Exotika, která vás může otrávit. Brazilské ovoce mělo 24násobně překročený limit pesticidu

Klára Pěnkavová
  4:00
Zbystřete, pokud milujete exotické ovoce. Kontrola Státní zemědělská a potravinářská inspekce totiž odhalila nebezpečné tropické ovoce původem z Brazílie, které obsahovalo výrazně vyšší množství pesticidu, než povolují evropské normy. O jaké ovoce se jednalo a kde kontrola proběhla?
ilustrační snímek | foto: Canva

Co inspektoři objevili a kde se problematické ovoce prodávalo

Nebezpečnou potravinu odhalila úřední kontrola SZPI v pražské provozovně THI HIEN NGUYEN v Libušské ulici. Šlo o tropické ovoce atemoya (šarže: Lot 1314-55-201226), které pocházelo z Brazílie.

Laboratorní analýza potvrdila výrazné překročení maximálního limitu reziduí pesticidu chlorothalonil, což představuje závažné porušení bezpečnostních pravidel pro potraviny v Evropské unii. Inspekce proto výrobek zařadila mezi nebezpečné potraviny.

Proč je chlorothalonil problém

Chlorothalonil je fungicid používaný k ochraně plodin proti plísním a houbovým chorobám. V minulosti se využíval hlavně v zemědělství u ovoce, zeleniny nebo obilovin. Evropská unie však jeho používání výrazně omezila kvůli možným zdravotním rizikům i dopadům na životní prostředí.

Při vyšší expozici může být problematický zejména při dlouhodobé konzumaci. Právě proto existují přísně stanovené limity, které určují maximální povolené množství reziduí pesticidů v potravinách.

Atemoya je zajímavé a velice chutné exotické ovoce.

Co je atemoya a jak chutná

Annona atemoya patří mezi méně známé exotické plody, které si ale v posledních letech získávají oblibu i v Česku. Jedná se o křížence Annona cherimola a Annona squamosa. Na první pohled připomíná zelený hrbolatý plod s jemně šupinatou slupkou.

Podle milovníků exotického ovoce je jedním z těch tropických pokladů, které překvapí už při prvním ochutnání. Jemná dužina voní po vanilce, kokosu i lehce karamelových tónech a díky své hebké konzistenci se doslova rozplývá na jazyku. Konzumuje se většinou čerstvá lžičkou podobně jako kiwi nebo avokádo, oblíbená je ale také ve smoothie, raw dezertech, domácích zmrzlinách nebo ovocných miskách.

Poznat správně zralý plod není složité. Atemoya by měla být lehce měkká na dotek a výrazně sladce vonět. Pokud několik hodin odpočívá při pokojové teplotě, její aroma i chuť ještě zesílí.

Jaká pravidla dodržovat při nákupu exotického ovoce?

Na co si dát při nákupu exotického ovoce pozor

Státní zemědělská a potravinářská inspekce dlouhodobě upozorňuje, že spotřebitelé by měli být obezřetní zejména u méně známých dovozových potravin.

Doporučuje:

  • sledovat zemi původu a dovozce
  • nakupovat v ověřených obchodech
  • ovoce před konzumací důkladně omýt
  • vyhnout se plodům s podezřelým vzhledem nebo zápachem
  • sledovat databázi nebezpečných potravin Potraviny na pranýři

Inspekce zároveň připomíná, že při závažných zjištěních bývají problematické šarže staženy z prodeje a zveřejněny, aby se o riziku dozvěděli i zákazníci, kteří už výrobek mohli koupit.

Exotika, která vás může otrávit. Brazilské ovoce mělo 24násobně překročený limit pesticidu

