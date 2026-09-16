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Ještě před několika lety by spojení japonské matchy s chutí amerického dýňového koláče mohlo působit jako kulinární nedorozumění. Jenže letos se oba světy potkaly přímo v jednom kelímku.
Český Starbucks zveřejnil svou podzimní nabídku 1. září. Vedle klasického Pumpkin Spice Latte v ní výrazný prostor dostala právě matcha. Objevuje se v kombinaci s dýňovým kořením v horké i ledové podobě a novinkou je také Apple Crumble Iced Matcha Latte, tedy ledová matcha s jablečnou příchutí, studenou pěnou a sušenkovou drobenkou.
Dýňové latte kraluje podzimu už přes dvacet let
Pumpkin Spice Latte totiž dávno není obyčejná sezonní káva. Starbucks ho začal vyvíjet na začátku roku 2003. Vývojáři tehdy podle historie společnosti dokonce ochutnávali dýňový koláč a zapíjeli ho espressem, aby zjistili, které chutě spolu nejlépe fungují.
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Na podzim téhož roku nápoj otestovali přibližně ve stovce kaváren ve Vancouveru a Washingtonu. Úspěch byl takový, že v roce 2004 následovalo rozšíření po Spojených státech a Kanadě. Z původně sezonní novinky se postupně stal symbol začátku podzimu a nejúspěšnější sezonní nápoj Starbucksu.
Jeho recept stojí na espressu, mléce a sladce kořeněné chuti připomínající dýňový koláč. Se směsí označovanou jako pumpkin spice jsou typicky spojovány především skořice, zázvor, muškátový oříšek, nové koření nebo hřebíček. Podobné kombinace se v amerických kuchyních používají právě do dýňových koláčů a dalších podzimních dezertů.
Po více než dvaceti letech se ale zdá, že oranžová už nemá podzimní hřiště sama pro sebe.
Matcha přebírá podzim
První výrazný signál přichází ze Spojených států. A čísla jsou překvapivá.
Data Google Trends zveřejněná na konci srpna 2026 ukázala, že matcha při srovnání s chai a Pumpkin Spice Latte vedla ve 29 amerických státech. Dýňové latte bylo první už jen ve třech.
Ještě v roce 2024 přitom PSL podle stejného srovnání vítězilo ve 48 státech a loni ve 32. Aktuální americký zájem o vyhledávání matcha latte je navíc podle dat citovaných magazínem Delish přibližně o 260 procent vyšší než u Pumpkin Spice Latte.
Je však potřeba zdůraznit, že jde o americká data. Z nich však nelze usuzovat, že stejné preference mají také Češi. Dobře ale ukazují, proč se nabídka kaváren mění. Klasické dýňové latte už není jedinou chutí, která dokáže na podzim přitáhnout pozornost.
Zelená klasika dostala úplně novou podobu
Matcha přitom není módní zelený prášek vymyšlený kavárenskými řetězci. Jde o jemně rozemletý zelený čaj, který je úzce spojený s japonskou čajovou kulturou. Čajovníky určené k jeho výrobě se před sklizní zastíní a zpracované lístky se následně melou na velmi jemný prášek.
Co všechno se dá připravit z matchy?
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Právě prášková podoba ale dává matchě jednu velkou výhodu. Dá se poměrně snadno spojovat s dalšími chutěmi. Z původního matcha latte tak postupně vznikly nejrůznější kombinace s jahodami, banánem, kokosem nebo studenou pěnou. A letošní podzim přidal další kombinace s jablkem a dýňovým kořením.
Dokonce i samotný Starbucks letos přiznal, jak rychle matcha roste. Zatímco v roce 2023 měl řetězec v americké nabídce čtyři matcha nápoje, letos je podle společnosti počet celoročně nabízených variant zhruba trojnásobný.
Konec dýňového latte
Znamená zelená vlna konec Pumpkin Spice Latte? Zdaleka ne.
Vyhledávání sice ukazuje rostoucí zájem o matchu, zákazníci ale na dýňovou klasiku rozhodně nezanevřeli. Letošní návrat podzimního menu Starbucksu byl ve Spojených státech a Kanadě dokonce nejsilnějším podzimním startem v historii řetězce.
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Podle analýzy společnosti Placer.ai byla návštěvnost kaváren v den uvedení podzimní nabídky o 35 procent vyšší než během běžného úterý a o 6,7 procenta překonala loňský start. To samozřejmě není údaj o prodejích samotného Pumpkin Spice Latte, ale ukazuje, že podzimní nabídka zákazníky stále dokáže přivést do kaváren.
Spíš než výměna krále tak letos sledujeme rozšiřování podzimního menu. Dýňové latte se za více než dvě desetiletí změnilo z módní novinky v klasiku. Vedle něj se teď tlačí matcha, která si s podzimními chutěmi začala hrát po svém.
A největší paradox? Oba soupeři se nakonec o jeden kelímek vůbec přetahovat nemusí. Mohou v něm skončit společně.
Recept Domácí dýňové latte
Věděli jste, že?
Pumpkin Spice Latte se málem jmenovalo Fall Harvest Latte. Při vývoji nápoje Starbucks zvažoval několik názvů, mezi nimi právě Fall Harvest Latte. Nakonec ale vyhrál název Pumpkin Spice Latte, protože měl lépe vystihnout koření, které v nápoji hraje hlavní roli. Zkratka PSL navíc původně nebyla marketingový slogan. Šlo o pracovní kód, který baristé psali fixem na kelímky, a teprve později se z něj stala všeobecně známá přezdívka nápoje.
- 2 šálky mléka podle chuti, například kravského, mandlového nebo ovesného
- 2 lžíce dýňového pyré
- 1 lžíce cukru nebo podle chuti
- 1 lžíce vanilkového extraktu
- ½ lžičky směsi skořice, muškátového oříšku, hřebíčku a zázvoru
- ½ šálku silné kávy
- šlehačka na ozdobení podle chuti
- špetka skořice nebo koření na posypání
- Do kastrůlku nalijeme mléko, přidáme dýňové pyré, cukr, vanilkový extrakt a koření. Na středním plameni směs prohřejeme, dokud se cukr nerozpustí. Mléko nenecháme vařit.
- Směs pomocí šlehače nebo metličky lehce našleháme, aby byla hladká a jemně napěněná.
- Připravíme silnou kávu. Použít můžeme kávovar, french press nebo jiný oblíbený způsob přípravy.
- Do šálků nalijeme kávu a přidáme teplé kořeněné mléko. Jemně promícháme.
- Podle chuti ozdobíme šlehačkou a posypeme skořicí nebo trochou kořenicí směsi.
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 15 minut
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