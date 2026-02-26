Dýňová polévka podle Pauluse nenudí! Je plná koření a chutí

Petra Kašparová
  4:40
Dýňová polévka je krémová klasika, na kterou jsme si už zvykli. Já ji moc ráda vařím podle Romana Pauluse. Vyzkoušejte sváteční dýňovou polévku plnou zajímavých chutí.

Dýňová polévka je výborná nejen během podzimu. Zahřeje v každý chladný den! | foto: Canva

Obsah

Jemná sladká polévka krásné barvy

Dýňová polévka zahřeje a potěší chutí. Je ideální pro chladné dny, kdy máme chuť na něco výživného a zároveň lehkého. Nejlepší na dýňové polévce je její všestrannost – můžete ji připravit z různých druhů dýní, přičemž dýně Hokkaido, Butternut nebo Kabocha jsou pro tento pokrm naprosto ideální. Dýňová polévka je nejen chutná, ale i výživná, bohatá na vitamíny A, C a vlákninu, což z ní dělá skvělou volbu pro podporu imunity a trávení.

Její příprava je jednoduchá a rychlá, stačí dýni nakrájet (některé druhy dýně se nemusí ani loupat), podusit, smíchat s vývarem a následně rozmixovat dohladka. Výsledná chuť může být hodně rozmanitá. Díky přídavku koření jako je zázvor, muškátový oříšek nebo skořice získá polévka nádhernou aromatickou vůni. S chutí může lehce pohnout i tekutina, kterou přidáte na zjemnění polévky: smetana, kokosové mléko, zakysaná smetana.

Konkrétní kroky, jak nahradit maso a nemít hlad. Získejte potřebné bílkoviny bez masa

Dýňová polévka je výborná nejen během podzimu. Zahřeje v každý chladný den!

Já nejím maso a jsem milovnice polévek. Dýňovka je rozhodně stálicí v mé kuchyni. Dělávám ji z různých přísad, pokaždé trochu jinak. Moc jsem si ale oblíbila dýňovou polévku podle Romana Pauluse. Je trochu jiná než ostatní, má zvláštní chuť díky koření a je to tak trochu „sváteční dýňovka“. Nic fádního. Zkuste ji taky.

MOJE TIPY, JAK NA NEJLEPŠÍ DÝŇOVOU POLÉVKU

      1. K dýni se perfektně hodí kokosová chuť a vůně. Proto, pokud mohu, preferuji kokosové mléko před smetanou.
      2. Dýni můžete doplnit prakticky jakoukoliv jinou zeleninou. Brambory, mrkev, pórek se k ní perfektně hodí. A znáte topinambury?
      3. Koření podle chuti. To je skutečně na vás. Sůl a pepř jsou základ a ostatní pak podle vaší chuti. Muškátový oříšek, zázvor, kurkuma, kari, klidně i česnek nebo pálivá paprika.
      4. Přidejte opražená semínka. Když nemáte dýňová, klidně použijte třeba slunečnicová. Je to hezké a přidá to talíři s polévkou texturu, navíc vylepší chuť.
      5. Sýr. Jde to. I s nasládlou dýní se dokáže chuť sýra dobře snoubit. Sáhněte po těch výraznějších: parmazán nebo cheddar.
      6. Olej do misky s polévkou. To dělá ve všech krémových polévkách divy. Dýňový olej je nasnadě, ale můžete kápnout olivový. Já mám ráda i lanýžový...
Pikantní dýňová polévka

Pikantní dýňová polévka

Recept

Střední

70 min

Recept Dýňová polévka podle Romana Pauluse

  • 0,7 kg dužiny z dýně
  • 10 tobolky kardamomu
  • 1 lžíce semínek koriandru
  • 3 lžíce oleje
  • 80 g másla
  • 66 g medu
  • sůl
  • extra panenský olivový olej
  • 50 g čerstvého zázvoru
  • 1 šalotka
  • 66 g pórku (asi jeden pórek)
  • 1,3 l vývaru
  • 200 ml kokosového mléka
  • 50 ml smetany ke šlehání
  • 150 ml pomerančové šťávy
  • pražená a solená dýňová semínka
  1. Dýni očistíme, vydlabeme, oloupeme (Hokaido loupat nemusíte! Tu stačí umýt.) nakrájíme na kousky a dáme do pekáče. Přidáme kardamom, koriandr, pokapeme olejem (můžete použít dýňový), rozpuštěné máslo, med. Posolíme a pečeme v troubě rozpálené na 180 °C zhruba 3/4 hodiny. Dýně má být měkká.
  2. V rozpáleném hrnci s olivovým olejem a lžící másla orestujeme oloupaný a nakrájený zázvor, nahrubo nasekanou šalotku a na kolečka nakrájený pórek.
  3. Do hrnce s orestovaným základem přidáme předpečenou dýni i s kořením, podlijeme vývarem a vaříme asi půl hodiny.
  4. Jakmile je dýně měkká, přidáme kokosové mléko, smetanu a čerstvou pomerančovou šťávu. Rozmixujeme tyčovým mixérem a necháme provařit.
  5. Roman Paulus ve svém původním receptu doporučuje následně polévku ještě propasírovat. Já to nedělám, stačí mi pořádně rozmixovat. Nicméně, chcete-li polévku skutečně jemnou, pasírujte.
  6. Hotovou polévku v miskách zdobíme orestovanými dýňovými semínky a zakápnutou dýňovým nebo olivovým olejem. Výborný je k ní opečený toust.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut bez pečení

