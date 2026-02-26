Dýňová polévka podle Pauluse nenudí! Je plná koření a chutí

Obsah
Jemná sladká polévka krásné barvy
Dýňová polévka zahřeje a potěší chutí. Je ideální pro chladné dny, kdy máme chuť na něco výživného a zároveň lehkého. Nejlepší na dýňové polévce je její všestrannost – můžete ji připravit z různých druhů dýní, přičemž dýně Hokkaido, Butternut nebo Kabocha jsou pro tento pokrm naprosto ideální. Dýňová polévka je nejen chutná, ale i výživná, bohatá na vitamíny A, C a vlákninu, což z ní dělá skvělou volbu pro podporu imunity a trávení.
Její příprava je jednoduchá a rychlá, stačí dýni nakrájet (některé druhy dýně se nemusí ani loupat), podusit, smíchat s vývarem a následně rozmixovat dohladka. Výsledná chuť může být hodně rozmanitá. Díky přídavku koření jako je zázvor, muškátový oříšek nebo skořice získá polévka nádhernou aromatickou vůni. S chutí může lehce pohnout i tekutina, kterou přidáte na zjemnění polévky: smetana, kokosové mléko, zakysaná smetana.
Já nejím maso a jsem milovnice polévek. Dýňovka je rozhodně stálicí v mé kuchyni. Dělávám ji z různých přísad, pokaždé trochu jinak. Moc jsem si ale oblíbila dýňovou polévku podle Romana Pauluse. Je trochu jiná než ostatní, má zvláštní chuť díky koření a je to tak trochu „sváteční dýňovka“. Nic fádního. Zkuste ji taky.
MOJE TIPY, JAK NA NEJLEPŠÍ DÝŇOVOU POLÉVKU
Recept Dýňová polévka podle Romana Pauluse
- 0,7 kg dužiny z dýně
- 10 tobolky kardamomu
- 1 lžíce semínek koriandru
- 3 lžíce oleje
- 80 g másla
- 66 g medu
- sůl
- extra panenský olivový olej
- 50 g čerstvého zázvoru
- 1 šalotka
- 66 g pórku (asi jeden pórek)
- 1,3 l vývaru
- 200 ml kokosového mléka
- 50 ml smetany ke šlehání
- 150 ml pomerančové šťávy
- pražená a solená dýňová semínka
- Dýni očistíme, vydlabeme, oloupeme (Hokaido loupat nemusíte! Tu stačí umýt.) nakrájíme na kousky a dáme do pekáče. Přidáme kardamom, koriandr, pokapeme olejem (můžete použít dýňový), rozpuštěné máslo, med. Posolíme a pečeme v troubě rozpálené na 180 °C zhruba 3/4 hodiny. Dýně má být měkká.
- V rozpáleném hrnci s olivovým olejem a lžící másla orestujeme oloupaný a nakrájený zázvor, nahrubo nasekanou šalotku a na kolečka nakrájený pórek.
- Do hrnce s orestovaným základem přidáme předpečenou dýni i s kořením, podlijeme vývarem a vaříme asi půl hodiny.
- Jakmile je dýně měkká, přidáme kokosové mléko, smetanu a čerstvou pomerančovou šťávu. Rozmixujeme tyčovým mixérem a necháme provařit.
- Roman Paulus ve svém původním receptu doporučuje následně polévku ještě propasírovat. Já to nedělám, stačí mi pořádně rozmixovat. Nicméně, chcete-li polévku skutečně jemnou, pasírujte.
- Hotovou polévku v miskách zdobíme orestovanými dýňovými semínky a zakápnutou dýňovým nebo olivovým olejem. Výborný je k ní opečený toust.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 50 minut bez pečení
