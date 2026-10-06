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Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?
Některá jídla z tehdejších závodních jídelen si pamatujeme dodnes a řadíme je do každodenních jídelníčků. Poznáte je podle fotografií?
Podívejte se na 31 potravin, které u nás nekoupíte
Ve světě se prodávají potraviny, které v českých obchodech jen tak nenajdete, některé překvapí příchutí, jiné vzhledem a další neobvyklým spojením dvou jídel.
Podívejte se na nejdražší jídla světa. Za tohle lidé platí desítky tisíc eur
Kolik může stát jídlo, které si dáte na talíř jen v pár gramech? Od kaviáru přes wagyu až po lanýže, za které se na aukcích platí tisíce dolarů.
Zkuste podle fotek poznat 30 hub z českých lesů
Hřib smrkový, babka, strakoš nebo ryzec většina zkušených houbařů pozná na první pohled. Jenže v lese rostou i druhy, které se od sebe liší na první pohled jen málo a rozhodují u nich drobné detaily.
Zapomeňte na smažení bramboráků. Bramborka se upeče najednou na plechu
Někde také litina, bác nebo liják. Základem jsou většinou syrové nastrouhané brambory, mouka, vejce, česnek a majoránka, ale podle regionu se přidávají škvarky, uzené maso nebo další suroviny.
Maliny doma nemyjte předem, rychleji splesniví. Jak je správně skladovat
Také si při slově maliny vybavíte babí léto, misku čerstvě natrhaných plodů nebo horké maliny přelité přes vanilkovou zmrzlinu se šlehačkou? Protože jsou ale velmi křehké, vyplatí se vědět, jak je...
Houbová kulajda: Jihočeská klasika s bramborami a vejcem
Střední
30 min
Hříbky, brambory, kopr a vejce tvoří základ poctivé kulajdy, která patří mezi české polévkové...
Dýně sedne k těstovinám i do bábovky. Inspirujte se 30 jednoduchými recepty
Sezona dýní právě začíná, a protože celý rok nebyly na pultech, mnozí z nás zapomněli, co se z nich dá kromě polévky vlastně připravit. Dýně se skvěle hodí na svačinu, do hlavních jídel s masem nebo...
Plněná kuřecí prsa: Se špenátem, sýrem a zapečenými rajčaty
Střední
40 min
Kuřecí prsa mohou být šťavnatá a plná chuti, když je naplníme špenátem a čerstvým sýrem. Maso...
Dýňové lívance: S ricottou a opečeným česnekem
Střední
45 min
Dýňové lívance nemusí být jen sladké, výborně fungují i ve slané verzi. Do těsta přidáme parmazán a...
Nadýchaný císařský trhanec. Rakušané k němu podávají tuhle sezónní omáčku
Pokud existuje pokrm, který spojuje eleganci císařské Vídně s atmosférou alpských horských chat, pak je to císařský trhanec. Tato tradiční pochoutka získala srdce milovníků sladkého po celém světě.
Kopřiva má víc vitaminu C než citrusy. Jak z ní na podzim připravit čaj
Když už zahrádky a lesy na podzim pomalu přestávají plodit, kopřivy rostou dál. Často jsou považované za obyčejný plevel, ve skutečnosti ale jde o jednu z nejvýživnějších rostlin, které u nás...
Quiche s vejci: Slaný koláč s tvarohem, sýrem a hráškem
Střední
60 min
Vejce tentokrát nebudou jen součástí náplně, ale stanou se i výraznou ozdobou slaného koláče....
Halušky s blumami: Sladká variace s tvarohem a skořicí
Lehké
35 min
Halušky nemusí být jen slané, výborně se hodí i do sladké kuchyně. V této verzi je doplníme...
Petrželovou nať nedávejte jen do polévky. 5 dalších způsobů, jak ji využít
Petržel je první zelená bylinka, kterou zná každé malé dítě. V mnoha pokrmech je nepostradatelná. Víte ale, že je i velmi zdravá?
Prodej rodinného domu 78 m2, Měcholupy
Měcholupy, okres Louny
4 650 000 Kč
Mačkáte avokádo v obchodě? Jestli je uvnitř zralé, napoví jednoduchý trik
Poznat zralé avokádo nemusíme jen podle toho, jak je měkké na omak. Pomoci si můžeme jednoduchým trikem se stopkou, který nám napoví, co se děje uvnitř. A když už máme správně zralý plod, ukážeme...
Pondělní dieta: Cizrna zasytí a nemusí skončit jen v hummusu
Cizrna je luštěnina, která dokáže zasytit a zároveň nabízí rostlinné bílkoviny a vlákninu. Nemusíme ji přitom jíst stále jen v hummusu, hodí se do polévek, salátů, placek i jako náplň do zeleniny....