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Dýně sedne k těstovinám i do bábovky. Inspirujte se 30 jednoduchými recepty

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Fotočlánek   13:54
Dýňová polévka Dýňové nočky se šalvějí Zapečené brambory s dýňovou omáčkou a čedarem Zapečená rýže s dýní, cuketou a sýrem + stepy Těstoviny s dýňovou omáčkou Dýňová omáčka s masovými kuličkami Jelení sekaná s ořechy a dýňovým pyré + stepy Dýňové placky a la bramboráky Dýňové placky a la bramboráky Dýňové lívance s ricottou Dýňová polévka s čedarovými krutony Dýňové hranolky
Sezona dýní právě začíná, a protože celý rok nebyly na pultech, mnozí z nás zapomněli, co se z nich dá kromě polévky vlastně připravit. Dýně se skvěle hodí na svačinu, do hlavních jídel s masem nebo těstovinami, ale i do sladkých dezertů a snídaní. Inspirujte se 30 recepty, které i s postupem najdete na recepty.idnes.cz.

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