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Dýně od rána do večera: Snadné loupání a recepty, které budete chtít jíst každý den

Petra Burgrová
  4:15

Tykev s měkčí dužinou je vhodná pro vyřezávání, jako například odrůda Yellowgirls F1 na snímku. | foto: SEMO a.s.

Brzy se objeví téměř všude, na trzích, zahradách i v kuchyních. Zdaleka ale nejsou jen dekorací na Halloween. Jedlé druhy dýní patří mezi výživnou zeleninu, která je bohatá na vitaminy, minerální látky i vlákninu. Díky jemné chuti se hodí do polévek, hlavních jídel, dezertů i salátů a snadno si najde místo v každodenním jídelníčku.

Obsah

Je dýně ovoce, nebo zelenina

Z kulinářského, zemědělského i legislativního hlediska je dýně neboli tykev jednoznačně plodová zelenina, protože ji v kuchyni využíváme především do slaných pokrmů, polévek a příloh. Z pohledu biologů a botaniků jde o ovoce (přesněji řečeno dužnatou bobuli). V přírodovědě se totiž za ovoce považuje jakýkoliv plod, který vzniká z opyleného květu a obsahuje v sobě semena, což platí stejně pro dýni jako třeba i pro rajče.

Dýňové lívanečky

Dýňové lívanečky s pečenou dýní, borůvkami a ořechy – Zdravá snídaně s medem

Recept

Střední

60 min

Dýňová polévka je výborná nejen během podzimu. Zahřeje v každý chladný den!

Na co je zdravá dýně

Obsahuje z více než 90 % vodu, díky čemuž má nízkou energetickou hodnotu. Přesto nabízí velké množství cenných živin.

  • Bohatý zdroj beta-karotenu (provitaminu A): Typická oranžová barva značí vysoký obsah beta-karotenu, silného antioxidantu, který podporuje zdraví zraku, obranyschopnost organismu a regeneraci pokožky.
  • Vysoký obsah vlákniny: Podporuje správnou činnost střev, zasytí na delší dobu a pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi.
  • Draslík pro krevní tlak: Vysoký obsah draslíku podporuje odvodňování těla a pomáhá udržovat optimální krevní tlak.
  • Vitamíny C, E a řady B: Posilují imunitní systém a chrání buňky před oxidativním stresem.
  • Nízký glykemický index: Je vhodná i pro diabetiky a lidi hlídající si stabilní hladinu energie.
Dýňové bruschetty

Dýňové bruschetty

Recept

Lehké

40 min

ilustrační snímek

Musí se dýně loupat

Záleží na konkrétním druhu. Hokkaido má po upečení nebo uvaření velmi jemnou slupku, kterou není potřeba odstraňovat. Právě proto patří mezi nejoblíbenější druhy. Naopak máslová nebo muškátová dýně mají pevnější slupku, kterou je lepší oloupat.

Dýňový džem s meruňkami

Dýňový džem s meruňkami

Recept

Lehké

50 min

Máslová dýně

Jak dýni snadno oloupat

Pokud je slupka příliš tvrdá, nakrájejte ji na větší měsíčky a dejte na 10–15 minut péct do trouby na 180 °C. Slupka změkne a jde odkrojit nožem nebo stáhnout téměř sama.

Druh dýněNutno loupat?Chuťový profilNejlepší využití v kuchyni
HokkaidoNE (slupka změkne)Oříšková, nasládlá, krémováPolévky, pyré, pečení, rizota, gnocchi
Máslová (Butternut)ANO (tlustá slupka)Jemná, velmi sladká, masitáKrémové omáčky, pyré, pečení, koláče
Špagetová dýněANO (až po upečení)Jemná, neutrální, vláknitáZapečená, náhrada klasických těstovin
Muškátová dýněANO (tvrdá slupka)Výrazně aromatická, sladkáDžemy, čatní, krémové polévky, pečení
Velkoplodá (Goliáš)ANO (vodnatější slupka)Méně výrazná, vodnatáKompoty, marmelády, vyřezávání na Halloween
Dýně Olejná (Štýrská)ANO (tuhá slupka)Specifická (pěstována na semena)Produkce bezslupkových semen a dýňového oleje

Pusťte si dýně do kuchyně. Poradíme, jak se v nich vyznat a co s nimi
Dýňový salát s krůtím masem, ořechy a fíky + stepy

Dýňový salát s krůtím masem, ořechy a fíky

Recept

Střední

35 min

ilustrační snímek

Na co je dobré dýňové semínko

Dýňová semínka jsou zásobárnou minerálů a zdravých tuků:

  • Zdroj zinku a hořčíku: Zinek podporuje imunitu, zdraví prostaty, vlasů a nehtů. Hořčík pomáhá proti křečím a zklidňuje nervovou soustavu.
  • Zdravé tuky: Obsahují nenasycené mastné kyseliny (omega-3 a omega-6) prospěšné pro srdce a cévní systém.
  • L-tryptofan: Aminokyselina klíčová pro tvorbu serotoninu a melatoninu, které podporují dobrou náladu a kvalitní spánek.

Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí
Bezlepkový dýňový koláč

Bezlepkový dýňový koláč

Recept

Střední

80 min

Dýňová semínka jsou jako cenný zdroj živin známá.

Jak jednoduše vyloupat dýňová semínka

Semínka vydlabejte a operte ve studené vodě v míse. Dužina klesne nebo vyplave a semínka snadno oddělíte. Čistá semínka osušte, rozložte na plech a pražte při 160 °C cca 15 minut. Slupka po opražení zkeřehne a křupne, pak stačí semínko lehce zmáčknout mezi prsty a jádro vyskočí. Pokud chcete semínka loupat za čerstva, povařte je 15 minut ve slané vodě. Slupka změkne a po uschnutí se snáze odděluje.

Dýňové muffiny s perníkovým krémem + stepy

Dýňové muffiny s perníkovým krémem

Recept

Náročné

60 min

Ilustrační snímek

Která dýně je nejlepší na polévku

Krémová polévka je nejpopulárnějším způsobem zpracování dýně. Nejlepší je z dýně hokkaidó nebo máslové dýně. Skvěle ladí se smetanou nebo kokosovým mlékem, čerstvým zázvorem, česnekem, špetkou muškátového oříšku a je dozdobená opraženými dýňovými semínky a kapkou dýňového oleje. Lepší chuť polévky získáte nejprve pečením dýně. Při pečení na vyšší teplotě, kolem 200 °C, dochází ke karamelizaci přírodních cukrů, díky čemuž získá dýně intenzivní a sladkastou chuť, které vařením ve vodě nikdy nedosáhnete.

Dýňový krambl s hruškami a čokoládou

Dýňový krambl s hruškami a čokoládou

Recept

Lehké

45 min

Dýňové palačinky

Recepty z dýně Snídaně

Dýňový hummus a semínkové krekry

Recepty z dýně Svačiny

Dýňové rizoto z krup s panenkou

Recepty z dýně Hlavní jídla

Dýňový salát

Recepty z dýně Saláty

Dýňové čatní

Recepty z dýně Zavařování

Dýňový koláč s ořechy

Recepty z dýně Dezerty

Krokety z kořenové zeleniny s dýňovým pyré

Krokety z kořenové zeleniny s dýňovým pyré

Recept

Lehké

60 min
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