Je dýně ovoce, nebo zelenina
Z kulinářského, zemědělského i legislativního hlediska je dýně neboli tykev jednoznačně plodová zelenina, protože ji v kuchyni využíváme především do slaných pokrmů, polévek a příloh. Z pohledu biologů a botaniků jde o ovoce (přesněji řečeno dužnatou bobuli). V přírodovědě se totiž za ovoce považuje jakýkoliv plod, který vzniká z opyleného květu a obsahuje v sobě semena, což platí stejně pro dýni jako třeba i pro rajče.
Na co je zdravá dýně
Obsahuje z více než 90 % vodu, díky čemuž má nízkou energetickou hodnotu. Přesto nabízí velké množství cenných živin.
- Bohatý zdroj beta-karotenu (provitaminu A): Typická oranžová barva značí vysoký obsah beta-karotenu, silného antioxidantu, který podporuje zdraví zraku, obranyschopnost organismu a regeneraci pokožky.
- Vysoký obsah vlákniny: Podporuje správnou činnost střev, zasytí na delší dobu a pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi.
- Draslík pro krevní tlak: Vysoký obsah draslíku podporuje odvodňování těla a pomáhá udržovat optimální krevní tlak.
- Vitamíny C, E a řady B: Posilují imunitní systém a chrání buňky před oxidativním stresem.
- Nízký glykemický index: Je vhodná i pro diabetiky a lidi hlídající si stabilní hladinu energie.
Musí se dýně loupat
Záleží na konkrétním druhu. Hokkaido má po upečení nebo uvaření velmi jemnou slupku, kterou není potřeba odstraňovat. Právě proto patří mezi nejoblíbenější druhy. Naopak máslová nebo muškátová dýně mají pevnější slupku, kterou je lepší oloupat.
Jak dýni snadno oloupat
Pokud je slupka příliš tvrdá, nakrájejte ji na větší měsíčky a dejte na 10–15 minut péct do trouby na 180 °C. Slupka změkne a jde odkrojit nožem nebo stáhnout téměř sama.
|Druh dýně
|Nutno loupat?
|Chuťový profil
|Nejlepší využití v kuchyni
|Hokkaido
|NE (slupka změkne)
|Oříšková, nasládlá, krémová
|Polévky, pyré, pečení, rizota, gnocchi
|Máslová (Butternut)
|ANO (tlustá slupka)
|Jemná, velmi sladká, masitá
|Krémové omáčky, pyré, pečení, koláče
|Špagetová dýně
|ANO (až po upečení)
|Jemná, neutrální, vláknitá
|Zapečená, náhrada klasických těstovin
|Muškátová dýně
|ANO (tvrdá slupka)
|Výrazně aromatická, sladká
|Džemy, čatní, krémové polévky, pečení
|Velkoplodá (Goliáš)
|ANO (vodnatější slupka)
|Méně výrazná, vodnatá
|Kompoty, marmelády, vyřezávání na Halloween
|Dýně Olejná (Štýrská)
|ANO (tuhá slupka)
|Specifická (pěstována na semena)
|Produkce bezslupkových semen a dýňového oleje
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Pusťte si dýně do kuchyně. Poradíme, jak se v nich vyznat a co s nimi
Na co je dobré dýňové semínko
Dýňová semínka jsou zásobárnou minerálů a zdravých tuků:
- Zdroj zinku a hořčíku: Zinek podporuje imunitu, zdraví prostaty, vlasů a nehtů. Hořčík pomáhá proti křečím a zklidňuje nervovou soustavu.
- Zdravé tuky: Obsahují nenasycené mastné kyseliny (omega-3 a omega-6) prospěšné pro srdce a cévní systém.
- L-tryptofan: Aminokyselina klíčová pro tvorbu serotoninu a melatoninu, které podporují dobrou náladu a kvalitní spánek.
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Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí
Jak jednoduše vyloupat dýňová semínka
Semínka vydlabejte a operte ve studené vodě v míse. Dužina klesne nebo vyplave a semínka snadno oddělíte. Čistá semínka osušte, rozložte na plech a pražte při 160 °C cca 15 minut. Slupka po opražení zkeřehne a křupne, pak stačí semínko lehce zmáčknout mezi prsty a jádro vyskočí. Pokud chcete semínka loupat za čerstva, povařte je 15 minut ve slané vodě. Slupka změkne a po uschnutí se snáze odděluje.
Která dýně je nejlepší na polévku
Krémová polévka je nejpopulárnějším způsobem zpracování dýně. Nejlepší je z dýně hokkaidó nebo máslové dýně. Skvěle ladí se smetanou nebo kokosovým mlékem, čerstvým zázvorem, česnekem, špetkou muškátového oříšku a je dozdobená opraženými dýňovými semínky a kapkou dýňového oleje. Lepší chuť polévky získáte nejprve pečením dýně. Při pečení na vyšší teplotě, kolem 200 °C, dochází ke karamelizaci přírodních cukrů, díky čemuž získá dýně intenzivní a sladkastou chuť, které vařením ve vodě nikdy nedosáhnete.
Recepty z dýně Snídaně
- Skořicovo-dýňové lívance
- Zdravá ovesná kaše s kaki a dýňovými semínky
- Dýňová omeleta
- Dýňové palačinky s malinami
Recepty z dýně Svačiny
- Dýňový slaný koláč se slaninou a sýrem
- Dýňový hummus a semínkové krekry
- Dýňový chléb
- Opečené dýňové měsíčky s česnekovým dipem
Recepty z dýně Hlavní jídla
- Dýňové rizoto z krup s vepřovou panenkou
- Dýňové pyré a hovězí steak
- Dýňové kari s čočkou
- Pečené kuře s dýňovou nádivkou a česnekovým máslem
- Dýňovo-květákový eintopf
Recepty z dýně Saláty
- Dýňový salát
- Salát s opečeným sýrem Halloumi a křupavými dýňovými semínky
- Cibulovo dýňový salát
- Dýňový salát s polníčkem a jablky
Recepty z dýně Zavařování
- Domácí dýňové čatní se zázvorem a kořením
- Dýňová marmeláda s brusinkami a rumem
- Dýňový kompot
- Rychý dýňový džem s pomerančovou kůrou
Recepty z dýně Dezerty
- Dýňový koláč s ořechy
- Dýňová roláda s rakytníkem
- Jednoduchý dýňový koláč s vůní skořice
- Dýňové bábovičky s čokoládovou stopkou
- Dýňový pudink