Dýně a tuňák na jednom talíři? V Ledničko, vyprávěj! zafungovala nečekaná chemie

Klára Pěnkavová
  13:30
Ve dvanáctém díle Ledničko, vyprávěj! se v kuchyni potkaly dvě výrazné ženy – herečka a milovnice gastronomie Markéta Hrubešová a operní pěvkyně Ester Pavlů. Jedna vsadila na dýni, druhá na tuňáka. Výsledkem byly dva naprosto odlišné pokrmy plné barev, výrazných chutí i překvapivých kombinací. Kdo si nakonec odnesl Řád červené ledničky?
Markéta Hrubešová a Jan Punčochář

Markéta Hrubešová si jako svou hlavní surovinu vybrala dýni, která podle ní nabízí nekonečné možnosti využití. „Dýně se dá používat na mnoho způsobů. Zatím mě ještě neomrzela. A čím déle vařím, tím více zkouším různé druhy dýní. Miluju, že se z ní dá dělat mnoho jídel na mnoho rozmanitých způsobů,“ prozradila během vaření.

S Honzou Punčochářem připravili dýňové kung pao s tuňákem a bambusovým srdcem. Exoticky laděný pokrm spojoval restovanou dýni, bambusové srdce, arašídy, chilli i sečuánský pepř. Výrazné chutě doplnila voňavá jasmínová rýže s rozinkami, badyánem a zázvorem. Tuňák zůstal díky krátkému opečení krásně šťavnatý a celý talíř působil jako moderní fusion kuchyně s asijským nádechem.

Dýňové kung pao s tuňákem a bambusovým srdcem, Ledničko, vyprávěj! 12. díl

Recept Dýňové kung pao s tuňákem a bambusovým srdcem

  • 400 g máslové dýně
  • 300 g bambusu
  • 200 ml světlé sojové omáčky
  • 200 ml tmavé sojové omáčky
  • 1 lžíce škrobu
  • 1 vejce
  • 50 ml saké
  • 2 lžíce japonského octa
  • 3 lžíce oleje
  • 100 g arašídů
  • 1 svazeček jarní cibulky
  • 7 g zázvoru
  • 1 lžička sečuánského pepře
  • 1 chilli paprička
  • 240 g jasmínové rýže
  • 1 šalotka
  • 75 g rozinek
  • 1 hvězdička badyánu
  • 200 g tuňáka
  1. Máslovou dýni si oloupeme, vyndáme semínka a část nakrájíme na kostičky. Zbytek nakrájíme na tenké plátky pomocí mandolíny.
  2. Bambusové srdce pokrájíme na větší kusy. Společně s plátky dýně je namarinujeme v tmavé i světlé sójové omáčce, přidáme lžíci škrobu, vejce, saké a japonský ocet. Zarestujeme na oleji a dáme odpočinout.
  3. Arašídy si opražíme nasucho na pánvi.
  4. Na pánvi lehce zarestujeme jarní cibulku a nudličky zázvoru.
  5. Rozpálíme olej, přilijeme saké a sójovou omáčku a přidáme restovanou dýni s bambusem, pražené arašídy a zarestovanou jarní cibulku se zázvorem. Dochutíme sečuánským pepřem a kolečky chilli papričky.
  6. Vařenou rýži podusíme se šalotkou, rozinkami, dýní nakrájenou na kostičky, badyánem a zázvorem doměkka.
  7. Tuňáka nakrájíme na menší kostky a necháme marinovat v sójové omáčce. Zprudka ho opečeme asi 30 sekund ze všech stran na dobře rozpálené pánvi a dokončíme v troubě 3 minuty při 180 °C.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut

Ester Pavlů a Přemek Forejt v Ledničko, vyprávěj! 12. díl

Ester Pavlů a Přemek Forejt

Operní pěvkyně Ester Pavlů vsadila na tuňáka, se kterým si prý doma nikdy nebyla úplně jistá. „Mně se nikdy nepodařilo tuňáka dobře uvařit, takže jsem si říkala, že je to vhodná příležitost se to tady naučit,“ přiznala s úsměvem.

Společně s Přemkem Forejtem připravili dýňový salát s tuňákem, který spojoval jemnost pečené máslové dýně s výraznou chutí marinovaného tuňáka. Nechyběla ani nakládaná dýně se šalotkou, svěží vinaigrette a krémová zálivka z tuňáka, kaparů a majonézy. Výsledný pokrm působil lehce, elegantně a dokonale vyváženě.

Dýňový salát s tuňákem, Ledničko, vyprávěj! 12. díl

Recept Dýňový salát s tuňákem

  • 400 g máslové dýně
  • 30 ml olivového oleje
  • 250 g tuňáka
  • 50 ml světlé sójové omáčky
  • 2 šalotky
  • 1 lžíce cukru
  • 1 lžička fenyklových semínek
  • 2 bobkové listy
  • 1 lžíce dijonské hořčice
  • 3 lžíce olivového oleje
  • 2 lžíce octa
  • 15 kaparů
  • 1 citron
  • 2 lžíce hořčice
  • 1 konzerva tuňáka
  • 4 lžíce majonézy
  • pepř podle chuti
  • sůl podle chuti
  1. Část máslové dýně si oloupeme, vyndáme semínka, nakrájíme a dáme péct asi 30 minut při 200 °C do změknutí.
  2. Tuňáka nakrájíme na kusy, lehce spaříme v horké vodě, aby se zatáhl, a hned zchladíme ve studené vodě.
  3. Ponoříme ho do sójové omáčky a necháme 10 až 15 minut marinovat.
  4. Poté rybu vyndáme, dobře osušíme a nakrájíme na plátky.
  5. Zbytek dýně nakrájíme na tenké plátky pomocí mandolíny, přidáme šalotku nakrájenou na kolečka a zalijeme rozvarem z octa, cukru, soli a oleje s fenyklovými semínky a bobkovým listem. Dáme vychladit do lednice.
  6. Připravíme si vinaigrette: dijonskou hořčici a ocet s cukrem a solí dobře promícháme s olivovým olejem.
  7. Zeleninu vyndáme z lednice a promícháme s vinaigrettem.
  8. Tuňáka z konzervy, kapary a lžíci hořčice vymixujeme s majonézou a dochutíme citronovou šťávou, solí a pepřem.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut

Markéta Hrubešová s Janem Punčochářem v Ledničko, vyprávěj! 12. díl

Jak dvanáctý díl dopadl a na co se těšit příště

Řád červené ledničky si tentokrát odnesli Přemek Forejt a Ester Pavlů. O vítězi rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 21 ku 19 hlasům.

A další díl slibuje další velký souboj známých tváří. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! totiž dorazí vítěz MasterChefa Roman Staša a moderátorka Kristina Kloubková. Jaké suroviny tentokrát zamíchají kartami? A kdo si odnese další Řád červené ledničky? To se dozvíme v neděli 31. května na obrazovkách TV Nova.

