Jak tradiční dušičky vypadaly
Jednou z podob dušičkového pečiva byly čtyřhranné nebo oválné kousky z kynutého těsta. Plnily se mákem, tvarohem nebo povidly a po upečení se rozdávaly lidem, kteří si nemohli dovolit připravit podobné dobroty sami.
V jiných krajích se také pekly sladké rohlíky a věnečky, někde se do těsta přidávalo sušené ovoce. Dalším tradičním pečivem byly takzvané kosti svatých, které vznikaly z těsta vytvarovaného do podoby kostí.
Dušičky dostávali chudí i pocestní
Pečení nemělo jen praktický význam. Dušičkové pečivo se rozdávalo jako almužna chudým lidem, žebrákům postávajícím u kostelů a hřbitovů i pocestným. Obdarovávání mělo i duchovní rozměr. Podle lidových představ se duše zemřelých v těchto dnech vracely ke svým blízkým a pečivo souviselo se vzpomínáním na mrtvé i s představou pomoci duším v očistci. Darování jídla chudým zároveň vyjadřovalo křesťanskou milosrdnost.
Zapomenutá tradice
Dušičkové pečivo dnes nepatří mezi běžný sortiment českých pekáren a většina domácností ho na začátku listopadu nepřipravuje. Přesto jde o zajímavou připomínku doby, kdy se svátky zemřelých spojovaly nejen s modlitbou a návštěvou hřbitova, ale také s konkrétními skutky.
Pokud bychom chtěli na tuto tradici navázat, můžeme si doma upéct kynuté rohlíky nebo bochánky plněné mákem či povidly a podělit se o ně s rodinou, sousedy nebo někým, komu by takový dárek udělal radost.
Recept Dušičky s mákem
Na těsto
- 42 g droždí
- 1 sáček vanilkového cukru
- 200 ml mléka
- 100 g sádla
- 2 ks žloutky
- 125 g 100% tuku
- 500 g hladké mouky
- sůl
- 1 ks vejce na potření
Na makovou náplň
- 100 ml mléka
- 20 g másla
- 50 g krupicového cukru
- 150 g mletého máku
- Droždí rozdrobíme do misky, zasypeme vanilkovým cukrem a zalijeme polovinou vlažného mléka. Na teplém místě necháme vzejít kvásek. Sádlo utřeme se žloutky do pěny. Tuk nastrouháme na hrubém struhadle.
- Do mísy prosejeme mouku, přidáme špetku soli, utřené sádlo se žloutky, nastrouhaný tuk, zbylé mléko a kvásek. Vypracujeme pevné těsto, které necháme v chladničce 30 minut odpočinout. Poté necháme při pokojové teplotě 15 minut odležet a následně rozválíme na plát silný 4 mm. Rozkrájíme na čtverce 10 × 10 cm.
- Mléko dáme do kastrůlku spolu s máslem, cukrem a přivedeme k varu. Přidáme mák a povaříme asi 2 minuty, necháme vychladnout. Do středu každého čtverce těsta dáme lžíci makové náplně. Rohy potřeme prošlehaným vejcem a přeložíme přes sebe do tvaru šátečku, který rozložíme vedle sebe na plech a potřeme vejcem.
- Šátečky pečeme při 180 °C dozlatova. Po upečení necháme na kovové mřížce vychladnout.
Počet porcí: 25 kusů
Doba přípravy: 90 minut