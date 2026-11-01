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Dušičky jsou i pečivo pro chudé. Upečte si je podle starého receptu

Petra Burgrová
  3:50

Dušičky | foto: chat gpt

Když se řekne Památka zesnulých, většině z nás se vybaví sychravé počasí, záře zapálených svíček, záplava chryzantém a vzpomínka na ty, kteří už s námi nejsou. Málokdo ale ví, že k tomuto svátku dříve neodmyslitelně patřilo také pečivo, kterému se říkalo „dušičky“.

Jak tradiční dušičky vypadaly

Jednou z podob dušičkového pečiva byly čtyřhranné nebo oválné kousky z kynutého těsta. Plnily se mákem, tvarohem nebo povidly a po upečení se rozdávaly lidem, kteří si nemohli dovolit připravit podobné dobroty sami.

V jiných krajích se také pekly sladké rohlíky a věnečky, někde se do těsta přidávalo sušené ovoce. Dalším tradičním pečivem byly takzvané kosti svatých, které vznikaly z těsta vytvarovaného do podoby kostí.

Dušičky jsou velmi podobné dnešním vázaným šátečkům.

Dušičky dostávali chudí i pocestní

Pečení nemělo jen praktický význam. Dušičkové pečivo se rozdávalo jako almužna chudým lidem, žebrákům postávajícím u kostelů a hřbitovů i pocestným. Obdarovávání mělo i duchovní rozměr. Podle lidových představ se duše zemřelých v těchto dnech vracely ke svým blízkým a pečivo souviselo se vzpomínáním na mrtvé i s představou pomoci duším v očistci. Darování jídla chudým zároveň vyjadřovalo křesťanskou milosrdnost.

Zapomenutá tradice

Dušičkové pečivo dnes nepatří mezi běžný sortiment českých pekáren a většina domácností ho na začátku listopadu nepřipravuje. Přesto jde o zajímavou připomínku doby, kdy se svátky zemřelých spojovaly nejen s modlitbou a návštěvou hřbitova, ale také s konkrétními skutky.

Pokud bychom chtěli na tuto tradici navázat, můžeme si doma upéct kynuté rohlíky nebo bochánky plněné mákem či povidly a podělit se o ně s rodinou, sousedy nebo někým, komu by takový dárek udělal radost.

Dušičky s mákem

Recept Dušičky s mákem

Na těsto

Na makovou náplň

  1. Droždí rozdrobíme do misky, zasypeme vanilkovým cukrem a zalijeme polovinou vlažného mléka. Na teplém místě necháme vzejít kvásek. Sádlo utřeme se žloutky do pěny. Tuk nastrouháme na hrubém struhadle.
  2. Do mísy prosejeme mouku, přidáme špetku soli, utřené sádlo se žloutky, nastrouhaný tuk, zbylé mléko a kvásek. Vypracujeme pevné těsto, které necháme v chladničce 30 minut odpočinout. Poté necháme při pokojové teplotě 15 minut odležet a následně rozválíme na plát silný 4 mm. Rozkrájíme na čtverce 10 × 10 cm.
  3. Mléko dáme do kastrůlku spolu s máslem, cukrem a přivedeme k varu. Přidáme mák a povaříme asi 2 minuty, necháme vychladnout. Do středu každého čtverce těsta dáme lžíci makové náplně. Rohy potřeme prošlehaným vejcem a přeložíme přes sebe do tvaru šátečku, který rozložíme vedle sebe na plech a potřeme vejcem.
  4. Šátečky pečeme při 180 °C dozlatova. Po upečení necháme na kovové mřížce vychladnout.

Počet porcí: 25 kusů
Doba přípravy: 90 minut

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Témata: pečivo, těsto, Dušičky

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