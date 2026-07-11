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Dubajská čokoláda už není jen dezert. Pepsi ji proměnila v nápoj a zamířila s ním do Thajska

Natálie Brabcová
  4:40

Pepsi Dubai Chocolate Zero Sugar je limitovaná příchuť inspirovaná dubajskou čokoládou. | foto: instagramový účet: @foodie.munchies

Ještě před rokem lidé sháněli dubajskou čokoládu po internetu a stáli na ni fronty. Dnes se její typická kombinace čokolády, pistácií a křupavého kadaifu dostala do nápoje, kde by ji čekal jen málokdo. Pepsi představila limitovanou novinku a ukázala, že trend dubajské čokolády ještě zdaleka neřekl poslední slovo.

Limitovaná edice od Pepsi

Zájem o dubajskou čokoládu zjevně ještě neopadl. Poté, co se objevila ve zmrzlinách, dortech, palačinkách nebo mléčných koktejlech, přichází další nečekaná variace. Pepsi uvedla limitovanou edici Pepsi Dubai Chocolate Zero Sugar, která se inspiruje právě virální sladkostí.

Novinka je zatím dostupná pouze v Thajsku, kde se prodává mimo jiné v obchodech 7-Eleven jako součást speciální řady Pepsi Treats.

Test dubajské čokolády: Luxusní rozmar, který je bezpečnější oželet

Pepsi se v nové limitované edici inspirovala dubajsou čokoládou.

Chutná opravdu jako dubajská čokoláda?

První ochutnávky ukazují, že od klasické Pepsi Zero se novinka výrazně neliší. Někteří lidé popisují jen jemný čokoládovo-pistáciový dozvuk, jiní v chuti téměř žádnou změnu nepoznali. Najdou se ale i ochutnávači, podle kterých nápoj překvapivě připomíná známou kombinaci čokolády, pistácií a křupavého kadaifu.

Diskusi nevyvolala jen chuť, ale už samotný koncept nápoje. Část komentujících na Redditu a Instagramu píše, že výrobci se snaží trend dubajské čokolády využít už téměř v každém produktu.

Dubajská čokoláda - pralinky

Pralinky z dubajské čokolády podle Pavla Berkyho – Luxusní domácí bonbony krok za krokem

Recept

Lehké

40 min

Víte, jak vznikla dubajská čokoláda?

Podle příběhu její autorky Sarah Hamoudové přišel nápad během těhotenství, kdy dostala chuť na kunafu – tradiční blízkovýchodní dezert. Rozhodla se proto spojit její chutě s čokoládou, pistáciovým krémem a křupavým kadaifem. Z nápadu uspokojit vlastní chuť se nakonec zrodil dezert, který si získal pozornost lidí po celém světě.

Dubajská čokoláda je stále hitem.

Trend, který se nechce zastavit

Z původně virální dubajské čokolády se stal fenomén, který se postupně rozšířil daleko za hranice sociálních sítí. Kombinace mléčné čokolády, pistáciového krému a křupavého kadaifu se postupně objevila v nabídce řady známých značek i kaváren po celém světě.

Pepsi je jednou z prvních velkých nápojových značek, která tento trend přenesla do syceného nápoje. Zda se limitovaná edice dostane i na evropské trhy, zatím společnost neoznámila.

Recept na pravou dubajskou čokoládu. Základem je kadaif, který krásně křupe
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