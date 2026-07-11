Limitovaná edice od Pepsi
Zájem o dubajskou čokoládu zjevně ještě neopadl. Poté, co se objevila ve zmrzlinách, dortech, palačinkách nebo mléčných koktejlech, přichází další nečekaná variace. Pepsi uvedla limitovanou edici Pepsi Dubai Chocolate Zero Sugar, která se inspiruje právě virální sladkostí.
Novinka je zatím dostupná pouze v Thajsku, kde se prodává mimo jiné v obchodech 7-Eleven jako součást speciální řady Pepsi Treats.
|
Test dubajské čokolády: Luxusní rozmar, který je bezpečnější oželet
Chutná opravdu jako dubajská čokoláda?
První ochutnávky ukazují, že od klasické Pepsi Zero se novinka výrazně neliší. Někteří lidé popisují jen jemný čokoládovo-pistáciový dozvuk, jiní v chuti téměř žádnou změnu nepoznali. Najdou se ale i ochutnávači, podle kterých nápoj překvapivě připomíná známou kombinaci čokolády, pistácií a křupavého kadaifu.
Diskusi nevyvolala jen chuť, ale už samotný koncept nápoje. Část komentujících na Redditu a Instagramu píše, že výrobci se snaží trend dubajské čokolády využít už téměř v každém produktu.
Pralinky z dubajské čokolády podle Pavla Berkyho – Luxusní domácí bonbony krok za krokem
Lehké
40 min
Víte, jak vznikla dubajská čokoláda?
Podle příběhu její autorky Sarah Hamoudové přišel nápad během těhotenství, kdy dostala chuť na kunafu – tradiční blízkovýchodní dezert. Rozhodla se proto spojit její chutě s čokoládou, pistáciovým krémem a křupavým kadaifem. Z nápadu uspokojit vlastní chuť se nakonec zrodil dezert, který si získal pozornost lidí po celém světě.
Trend, který se nechce zastavit
Z původně virální dubajské čokolády se stal fenomén, který se postupně rozšířil daleko za hranice sociálních sítí. Kombinace mléčné čokolády, pistáciového krému a křupavého kadaifu se postupně objevila v nabídce řady známých značek i kaváren po celém světě.
Pepsi je jednou z prvních velkých nápojových značek, která tento trend přenesla do syceného nápoje. Zda se limitovaná edice dostane i na evropské trhy, zatím společnost neoznámila.
|
Recept na pravou dubajskou čokoládu. Základem je kadaif, který krásně křupe