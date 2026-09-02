Obsah
Po rozlomení vykouknou andělské vlasy
Na první pohled vypadá Angel Hair Chocolate hlavně jako velmi fotogenická růžová čokoláda. To podstatné se ale ukáže teprve ve chvíli, kdy tabulku rozlomíte.
|
Recept na pravou dubajskou čokoládu. Základem je kadaif, který krásně křupe
Pod čokoládovou skořápkou se skrývá pistáciový krém a změť velmi jemných světlých vláken. Nejde ale o těsto kataifi známé z dubajské čokolády. Tajemstvím je turecká sladkost pişmaniye, která vypadá jako velmi jemná cukrová vata. Právě podle těchto tenkých vláken připomínajících vlasy dostala čokoláda svůj název Angel Hair neboli andělské vlasy.
Pişmaniye navíc není žádný nový vynález vytvořený pro TikTok. Jde o tradiční tureckou cukrovinku, která se připravuje z cukru, mouky a másla. Při výrobě se cukrová hmota s praženou moukou opakovaně natahuje a překládá, až vzniknou velmi jemná vlákna. Výsledek připomíná cukrovou vatu, je ale vláknitější, o něco hutnější a má jemně máslový charakter.
Jemnější příbuzná dubajské čokolády
Srovnání s dubajskou čokoládou se Angel Hair nevyhne. Obě sladkosti proslavily sociální sítě, obě využívají pistáciovou náplň a u obou hraje velkou roli moment překvapení po rozlomení tabulky.
Textura je ale úplně jiná. Dubajská čokoláda obsahuje křupavé kataifi, zatímco pişmaniye v Angel Hair je jemná a vláknitá. Také letošní analýza SIAL obě sladkosti přímo porovnává. Angel Hair podle ní navazuje na stejný princip překvapivé náplně jako dubajská čokoláda, místo výrazného křupání ale nabízí jemnější a vzdušnější texturu.
Původní verze belgické značky Tucho navíc kombinuje pişmaniye a pistáciový krém s bílou čokoládou a tóny vanilky, granátového jablka a malin. Výrazná růžová barva tak není jedinou věcí, která ji od obyčejné pistáciové tabulky odlišuje.
Čokoláda stvořená pro sociální sítě
Za úspěchem Angel Hair není jen chuť. Velkou roli hraje způsob, jakým čokoláda vypadá na videu.
Nejdřív přijde výrazné křupnutí čokoládové skořápky, potom se ukáže zelený pistáciový krém a mezi ním dlouhá světlá vlákna. Právě rozlamování tabulek a detailní záběry náplně se staly základem mnoha videí na TikToku a Instagramu.
Belgická značka Tucho představila Angel Hair Chocolate na sociálních sítích 25. prosince 2024 a videa se sladkostí následně nasbírala miliony zhlédnutí. Ani v roce 2026 ale trend úplně nezmizel. Specializované weby zaměřené na potravinářství a cukrářství jej stále sledují jako příklad sladkosti, která se díky sociálním sítím postupně přesunula od luxusního virálu k produktu, jímž se inspirují další výrobci.
Originál stojí přes pět stovek, kopie zlomek
Původní Angel Hair od Tucho zůstává poměrně drahou záležitostí. Aktuálně stojí 21 eur a tabulka má podle e-shopu výrobce 157 gramů.
Situace je ale úplně jiná než během první vlny popularity. Na trhu se objevila řada napodobenin a čokolády inspirované Angel Hair dnes najdeme i v českých obchodech. Zatímco originál vyjde na více než 500 korun, některé 150gramové varianty jiných značek se prodávají přibližně od 170 korun a malé čtyřicetigramové verze lze sehnat za několik desítek korun.
Pravá domácí čokoláda s ořechy a sušeným ovocem – Poctivá sladkost lepší než kupovaná
Lehké
30 min
Umělecká domácí čokoláda s mramorováním a květy – Luxusní jedlý dárek pro blízké
Střední
15 min