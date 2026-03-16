Dřevěné prkénko může vydržet deset let. Většina lidí ho ale zničí myčkou

Petra Burgrová
  4:30
Dřevěné prkénko je v kuchyni tak trochu jako starý dobrý přítel. Je spolehlivé, nůž po něm krásně klouže a na lince vypadá skvěle. Jenže ruku na srdce – kolikrát už jste ho unavení po večeři chtěli prostě „šoupnout“ do myčky a mít klid? Pokud jste to udělali, nejspíš jste si všimli, že dřevo začalo šednout, kroutit se nebo dokonce praskat. Dřevo je totiž živý materiál a potřebuje trochu lásky. Pojďme se podívat, jak mu vrátit barvu a zbavit ho bakterií bez drsné chemie.

Dřevěné pracovní prkénko je do pracovní plochy linky jen vložené. Je možné jej vyjmout a manipulovat s ním. | foto: Carl Wooley

Obsah

Jak se starat o dřevěná prkénka

Možná si říkáte, že myčka přece všechno dokonale vydezinfikuje. U dřeva je to ale přesně naopak. Horká voda v kombinaci s agresivními tabletami dřevo doslova „vysaje“. Rozpustí přírodní oleje, které drží vlákna u sebe, a jak dřevo nasákne litry vody, začne bobtnat. Když pak v suchu kuchyně prudce vyschne, pne se a praská. A právě v těch malých, okem neviditelných trhlinkách se začne dařit bakteriím.

Co s tím? Zapomeňte na myčku jednou provždy. Prkénko po každém použití prostě opláchněte vlažnou vodou s trochou jaru, vydrhněte houbičkou a hned otřete.

Tip redakce: Hlavně nikdy nenechávejte dřevěné prkénko ležet ve dřezu ve vodě. Dřevo není kachnička, plavat neumí.

Deska většinou praskne právě v lepeném spoji.

Citron a sůl: Přírodní dezinfekce, která vytáhne i cibuli

Krájeli jste česnek nebo aromatický sýr a prkénko je jím cítit i po umytí? Než sáhnete po chloru, zkuste trik z babiččiny krabičky rad.

Postup: Nasypte na prkénko hrst hrubozrnné soli. Vezměte půlku citronu a řeznou stranou sůl do dřeva pořádně vmasírujte. Sůl vyčistí rýhy po noži a citron funguje jako skvělá přírodní dezinfekce, která navíc prkénko nádherně provoní. Nechte tu „kašičku“ pár minut působit a pak jen opláchněte. Uvidíte tu změnu!

recepty.idnescz

Jak dezinfikovat dřevěné prkénko?

1️⃣ Opláchněte horkou vodou ♨️ – odstraní povrchové nečistoty a bakterie.
2️⃣ Posypte jedlou sodou – působí jako přírodní čisticí prostředek.
3️⃣ Přidejte citronovou šťávu – dezinfikuje, neutralizuje pachy a osvěží dřevo.
4️⃣ Vydrhněte a opláchněte – prkénko bude čisté a svěží!

Tip: Nechte občas prkénko vyschnout na vzduchu a natřete olivovým olejem pro delší životnost.

28. února 2025 v 16:02, příspěvek archivován: 11. března 2026 v 12:50
Jak naolejovat dřevěné prkénko

Všimli jste si, že nové prkénko je krásně tmavé a hladké, ale po pár měsících vypadá jako vysušená větev? To proto, že mu chybí hydratace. Pravidelné olejování vytvoří na povrchu neviditelný film, přes který se dovnitř nedostane voda ani šťáva ze syrového masa.

Čím mazat? Tady pozor – olivový nebo slunečnicový olej z kuchyně sice vypadá jako dobrý nápad, ale po čase na prkénku žlukne a začne smrdět. Raději sáhněte po lékárenském tekutém parafínu (minerální olej) nebo speciálních voscích s včelím voskem. Jsou bez chuti, bez zápachu a pro dřevo jsou jako elixír mládí.

Jak na to? Jednou za měsíc, když jdete spát, naneste na suché prkénko štědrou vrstvu oleje. Nechte ho přes noc „pít“. Ráno jen setřete přebytek papírovou utěrkou a uvidíte, jak se prkénko rozzáří a získá zpět svou sytou barvu.

tastelab.cz

Proč natírat dřevěné prkénko olivovým olejem?

1️⃣ Chrání před vysycháním – zabraňuje praskání a prodlužuje životnost dřeva.
2️⃣ Zamezuje absorpci tekutin – olej vytvoří ochrannou vrstvu a prkénko méně nasává vodu i pachy.
3️⃣ Předchází deformaci – hydratované dřevo si lépe udržuje tvar a nekroutí se.
4️⃣ Působí antibakteriálně – olej pomáhá udržet dřevo hygieničtější.
5️⃣ Zvýrazňuje strukturu dřeva – prkénko vypadá lépe, má sytější barvu a přirozený lesk.

Tip: Naneste malé množství olivového oleje, rozetřete hadříkem a nechte vsáknout. Opakujte jednou za pár týdnů.

17. března 2025 v 16:03, příspěvek archivován: 11. března 2026 v 12:50
Krájení masa na dřeveném prkénku časem zanechá „vrásky“.

Co dělat s „vráskami“ od nože?

Pokud už je vaše prkénko po letech hodně prořezané a drsné, nevyhazujte ho. Dřevo má tu úžasnou vlastnost, že se dá obnovit. Vezměte kousek jemného smirkového papíru, prkénko obrušte dohladka, omeťte prach a znovu ho pořádně naolejujte. Bude vypadat jako nové a vy ušetříte peněženku i planetu.

Rychlý průvodce: Jak vybrat to nejlepší prkénko?

Není prkénko jako prkénko. Pokud váháte, do kterého investovat, tady je malé srovnání materiálů:

  • Tvrdé dřevo (Dub, buk, ořech, bambus): Absolutní vítěz pro každodenní krájení. Je šetrné k ostří nožů, má přirozené antibakteriální schopnosti a při správné péči vydrží desítky let. Bambus je sice levnější a tvrdší, ale tupí nože o něco rychleji.
  • Plast: Praktické na syrové maso, protože ho můžete dát do myčky. Jakmile je ale hluboce prořezané, v rýhách se drží bakterie, které už ani myčka neodstraní. Pak je čas ho vyhodit.
  • Sklo a kámen: V kuchyni vypadají krásně, ale na krájení je nepoužívejte. Jsou tvrdší než ocel vašeho nože, takže ho otupí nebo zničí už po pár řezech. Hodí se spíše jako podnosy na sýry nebo servírování.

