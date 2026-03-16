Jak se starat o dřevěná prkénka
Možná si říkáte, že myčka přece všechno dokonale vydezinfikuje. U dřeva je to ale přesně naopak. Horká voda v kombinaci s agresivními tabletami dřevo doslova „vysaje“. Rozpustí přírodní oleje, které drží vlákna u sebe, a jak dřevo nasákne litry vody, začne bobtnat. Když pak v suchu kuchyně prudce vyschne, pne se a praská. A právě v těch malých, okem neviditelných trhlinkách se začne dařit bakteriím.
Co s tím? Zapomeňte na myčku jednou provždy. Prkénko po každém použití prostě opláchněte vlažnou vodou s trochou jaru, vydrhněte houbičkou a hned otřete.
Tip redakce: Hlavně nikdy nenechávejte dřevěné prkénko ležet ve dřezu ve vodě. Dřevo není kachnička, plavat neumí.
Citron a sůl: Přírodní dezinfekce, která vytáhne i cibuli
Krájeli jste česnek nebo aromatický sýr a prkénko je jím cítit i po umytí? Než sáhnete po chloru, zkuste trik z babiččiny krabičky rad.
Postup: Nasypte na prkénko hrst hrubozrnné soli. Vezměte půlku citronu a řeznou stranou sůl do dřeva pořádně vmasírujte. Sůl vyčistí rýhy po noži a citron funguje jako skvělá přírodní dezinfekce, která navíc prkénko nádherně provoní. Nechte tu „kašičku“ pár minut působit a pak jen opláchněte. Uvidíte tu změnu!
Jak naolejovat dřevěné prkénko
Všimli jste si, že nové prkénko je krásně tmavé a hladké, ale po pár měsících vypadá jako vysušená větev? To proto, že mu chybí hydratace. Pravidelné olejování vytvoří na povrchu neviditelný film, přes který se dovnitř nedostane voda ani šťáva ze syrového masa.
Čím mazat? Tady pozor – olivový nebo slunečnicový olej z kuchyně sice vypadá jako dobrý nápad, ale po čase na prkénku žlukne a začne smrdět. Raději sáhněte po lékárenském tekutém parafínu (minerální olej) nebo speciálních voscích s včelím voskem. Jsou bez chuti, bez zápachu a pro dřevo jsou jako elixír mládí.
Jak na to? Jednou za měsíc, když jdete spát, naneste na suché prkénko štědrou vrstvu oleje. Nechte ho přes noc „pít“. Ráno jen setřete přebytek papírovou utěrkou a uvidíte, jak se prkénko rozzáří a získá zpět svou sytou barvu.
Co dělat s „vráskami“ od nože?
Pokud už je vaše prkénko po letech hodně prořezané a drsné, nevyhazujte ho. Dřevo má tu úžasnou vlastnost, že se dá obnovit. Vezměte kousek jemného smirkového papíru, prkénko obrušte dohladka, omeťte prach a znovu ho pořádně naolejujte. Bude vypadat jako nové a vy ušetříte peněženku i planetu.
Rychlý průvodce: Jak vybrat to nejlepší prkénko?
Není prkénko jako prkénko. Pokud váháte, do kterého investovat, tady je malé srovnání materiálů: