Dražší automaticky neznamená lepší. Výsledek testu ovesných nápojů nás zaskočil

Co jsme testovali
V redakčním blind testu jsme se tentokrát zaměřili na tři ovesná mléka, ochutnávaná bez znalosti značky:
- Alpro Barista Gluten Free Oat (cena: 59,90 Kč)
- dmBio Barista Haferdrink (cena: 34,90 Kč)
- dmBio Haferdrink Zuckerfrei (cena 38,90 Kč)
Produkty byly zakoupeny v pražské pobočce dm drogerie a nalité do stejných sklenic bez označení, aby test proběhl co nejvíce objektivně.
Jak jsme testovali
Aby test nebyl jen o prvním dojmu, hodnotili jsme každý vzorek podle čtyř základních kritérií:
- chuť
- vůně
- barva
- konzistence
A navíc jsme si zahráli na malý kvíz: Pokusili jsme se odhadnout, které mléko je to nejdražší. Výsledek? Vedle jak ta jedle, naše odhady byly přesně opačné.