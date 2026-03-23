Draslík je pro tělo naprosto nezbytný. Podívejte se, kde všude ho najdete

  4:00
Draslík je v lidském těle nesmírně důležitý minerál. Podílí se na správné srdeční činnosti, je nezbytný pro funkci nervové soustavy, význam má i pro zpracování sacharidů. Jak zjistit jeho nedostatek a v jakých potravinách ho najít?

Nádivka s kešu oříšky, které patří mezi významné zdroje draslíku. | foto: isifa.com

Obsah

Co dělá draslík v těle

Draslík se v lidském těle nachází ve formě kladně nabitého iontu K+ a patří k základním regulátorům vodní a elektrolytové rovnováhy. Jinými slovy zajišťuje, aby tekutiny v organismu byly přesně tam, kde mají být.

Většinu draslíku najdeme ve svalových buňkách, zbytek hlavně v kostech, játrech a červených krvinkách. Jeho hladina v těle není stálá. Vylučuje se močí i potem, částečně i stolicí. I proto je potřeba jeho množství v těle doplňovat.

Draslík

  • Chemická značka draslíku K vychází z latinského označení kalium. Nemá tedy nic společného s vitamínem K (a jeho formami K1 a K2), který slouží ke srážení krve a ke zdraví kostí.
  • Draslík je naproti tomu alkalický kov, který se v lidském organismu vyskytuje jako kladně nabitý iont (kation) K+.
  • Při hledání informací o složení můžeme najít i jeho anglický název potassium.

Co způsobí nízká hladina draslíku

Nedostatek draslíku může vést k rozvratu vnitřního prostředí. Nejzávažnější stavy vyžadují akutní lékařskou péči, protože při nich dochází mj. k poruchám srdečního rytmu a také k nervosvalovým záškubům, protože draslík je nezbytný pro správný přenos nervových vzruchů.

Mírnější nedostatek signalizují problémy, které si často spojujeme s jiným onemocněním: únava, svalová slabost a zácpa způsobená pomalejším pohybem střev.

Chvála ořechům. Ořechy a semínka obsahují velké množství draslíku, stejně jako kakaový prášek.

Kde najdeme draslík

Draslík je obsažen v mnoha druzích potravin, pokud ho však potřebujete doplnit, zaměřte se na ty, v nichž ho najdete co nejvíce. Patří mezi ně:

  • sušené ovoce, zejména meruňky, švestky, banány,
  • rajčata ve všech podobách, včetně sušených, nakládaných nebo rajského protlaku,
  • kakaový prášek,
  • houby,
  • různé druhy ořechů – lískové, kešu, mandle, ale také arašídy,
  • celozrnná mouka – špaldová, žitná, pohanková a různé druhy semen.

Kolik draslíku brát denně

Množství draslíku, které by měl denně přijmout dospělý člověk, není stanoveno. Odhaduje se, že to je do 4 g denně, u kojících matek až 4,4 g denně.

Pro představu – 300 g sušených meruněk vám pokryje denní potřebu draslíku, aniž byste ho museli přijmout i z jiných zdrojů.

Obsah draslíku ve vybraných potravinách (an 100 g)
Kakaový prášek (se sníženým obsahem tuku)1 920 mg
Sušené meruňky1 370 mg
Brambory (vařené, se slupkou)443 mg
Banán 382 mg
Celozrnný chléb se slunečnicovými semínky250 mg

Sušené švestky jsou dobrým zdrojem draslíku.

Draslík na talíři? Dobrou chuť!

Jak dostat do jídelníčku dostatek draslíku? Vzhledem k tomu, že se nachází v mnoha potravinách, nebude problém ho zařadit.

Draslík je pro tělo naprosto nezbytný. Podívejte se, kde všude ho najdete

Velikonoční nádivka s kešu oříšky

Draslík je v lidském těle nesmírně důležitý minerál. Podílí se na správné srdeční činnosti, je nezbytný pro funkci nervové soustavy, význam má i pro zpracování sacharidů. Jak zjistit jeho nedostatek...

