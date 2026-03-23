Obsah
Co dělá draslík v těle
Draslík se v lidském těle nachází ve formě kladně nabitého iontu K+ a patří k základním regulátorům vodní a elektrolytové rovnováhy. Jinými slovy zajišťuje, aby tekutiny v organismu byly přesně tam, kde mají být.
Většinu draslíku najdeme ve svalových buňkách, zbytek hlavně v kostech, játrech a červených krvinkách. Jeho hladina v těle není stálá. Vylučuje se močí i potem, částečně i stolicí. I proto je potřeba jeho množství v těle doplňovat.
Co způsobí nízká hladina draslíku
Nedostatek draslíku může vést k rozvratu vnitřního prostředí. Nejzávažnější stavy vyžadují akutní lékařskou péči, protože při nich dochází mj. k poruchám srdečního rytmu a také k nervosvalovým záškubům, protože draslík je nezbytný pro správný přenos nervových vzruchů.
Mírnější nedostatek signalizují problémy, které si často spojujeme s jiným onemocněním: únava, svalová slabost a zácpa způsobená pomalejším pohybem střev.
Kde najdeme draslík
Draslík je obsažen v mnoha druzích potravin, pokud ho však potřebujete doplnit, zaměřte se na ty, v nichž ho najdete co nejvíce. Patří mezi ně:
- sušené ovoce, zejména meruňky, švestky, banány,
- rajčata ve všech podobách, včetně sušených, nakládaných nebo rajského protlaku,
- kakaový prášek,
- houby,
- různé druhy ořechů – lískové, kešu, mandle, ale také arašídy,
- celozrnná mouka – špaldová, žitná, pohanková a různé druhy semen.
Kolik draslíku brát denně
Množství draslíku, které by měl denně přijmout dospělý člověk, není stanoveno. Odhaduje se, že to je do 4 g denně, u kojících matek až 4,4 g denně.
Pro představu – 300 g sušených meruněk vám pokryje denní potřebu draslíku, aniž byste ho museli přijmout i z jiných zdrojů.
|Kakaový prášek (se sníženým obsahem tuku)
|1 920 mg
|Sušené meruňky
|1 370 mg
|Brambory (vařené, se slupkou)
|443 mg
|Banán
|382 mg
|Celozrnný chléb se slunečnicovými semínky
|250 mg
Draslík na talíři? Dobrou chuť!
Jak dostat do jídelníčku dostatek draslíku? Vzhledem k tomu, že se nachází v mnoha potravinách, nebude problém ho zařadit.
- Oříšky a sušené ovoce přímo lákají k přípravě zdravé a vydatné snídaně. Ve spojení s kakaem se nabízejí nejrůznější dezerty a koláče. Zařadit je ale můžete i do slaných pokrmů, jako je slanina se sušenými švestkami nebo uzená pečeně se sušeným ovocem.
- Pokud máte ovoce raději v tekuté formě, pak se můžete inspirovat receptem, ve kterém není nouze o alkohol a karamel, jako jsou meruňky a sušené švestky nakládané v brandy.
- Milovníci exotiky mohou sáhnout po indických receptech, v nichž se hojně používají kešu oříšky. A jde to i po italsku, třeba díky zapečeným těstovinám s kešu.
- A až se budete zase potýkat s příliš velkou sklizní rajčat, myslete na draslík a udělejte si zásoby na zimu v podobě domácích sušených rajčat v oleji.
