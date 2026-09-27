Když se řekne velká porce, většina z nás si představí talíř, na který se jídlo sotva vejde. Ve světě ale vznikají porce, vedle kterých běžný oběd vypadá jako jednohubka. Rekordní hamburger může vážit přes tunu, obří paella desítky tun a pizza může zabrat plochu více než tisíc metrů čtverečních.
Podobné rekordy často vznikají při festivalech, oslavách nebo charitativních akcích a jejich příprava vyžaduje desítky až stovky lidí. Někdy ale nejde jen o hmotnost, rozhoduje také délka, průměr nebo výška. Výsledkem jsou jídla, která už připomínají spíš stavební projekty než běžné vaření.
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie