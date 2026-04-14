Doporučená denní dávka soli: Kolik je maximum a kde ji přijímáme nejvíc?

Tereza Hrabinová
  4:00
Češi přijímají až trojnásobek doporučeného množství soli. Největší podíl nepřichází ze solničky, ale ze skrytých zdrojů v běžných potravinách, jako je pečivo, sýry nebo uzeniny. Kolik soli denně je ještě bezpečné, v čem jí přijímáme nejvíc a jak ji omezit?
Obsah

Kolik soli denně je zdravé

Největší zdroje soli:

  • pečivo a cereálie (chléb kolem 1,5 g soli/100 g, cornflakes až 1,6 g),
  • uzeniny a šunky (běžně kolem 2 g/100 g, sušené výrobky i více),
  • sýry (zejména tavené, plísňové nebo balkánského typu kolem 3 g/100 g),
  • instantní a hotová jídla,
  • omáčky a dochucovadla (kečup, hořčice, bujóny),
  • slaniny, chipsy a snacky,
  • nakládané potraviny a konzervy.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) i Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) by dospělý člověk neměl přijmout více než 5 gramů soli denně, což odpovídá přibližně jedné čajové lžičce. Toto množství představuje asi 2 gramy sodíku. U malých dětí je to ještě méně.

Z fyziologického hlediska přitom tělo potřebuje jen velmi malé množství soli, zhruba 0,5 gramu denně. Vše nad tuto hodnotu už není nezbytné a při dlouhodobém nadbytku může představovat zdravotní riziko.

Reálná spotřeba soli v Česku doporučení výrazně převyšuje. Ženy přijímají v průměru kolem 10 gramů denně, muži dokonce 14 až 15 gramů. To znamená až trojnásobek doporučené dávky.

Většina soli ale nepochází z běžného osolení vašeho oblíbeného pokrmu. Asi 75 až 80 % příjmu tvoří průmyslově zpracované potraviny – tedy pečivo, uzeniny, sýry nebo hotová jídla.

Která sůl je nejzdravější

Mořská, himálajská i běžná kuchyňská sůl mají podobné složení. Z více než 97 % jde o chlorid sodný. Za nejvhodnější se považuje jodizovaná sůl, která pomáhá pokrýt příjem jódu důležitého pro správnou funkci štítné žlázy. Oproti tomu „exotické“ soli sice obsahují stopová množství minerálů, jejich přínos je z nutričního hlediska zanedbatelný. Rozhodující je stále její celkové množství ve stravě.

Na co je důležitá sůl

Pro tělo je v malém množství nezbytná:

  • udržuje rovnováhu tekutin a elektrolytů,
  • umožňuje přenos nervových vzruchů,
  • podporuje správnou činnost svalů,
  • podílí se na regulaci krevního tlaku.

Problém nastává až ve chvíli, kdy příjem výrazně převyšuje potřeby organismu. V dnešní stravě je sodíku nadbytek, a jeho přirozeně prospěšná role se tak mění v rizikový faktor.

Osolit si jídlo je v pořádku, vyhněte se hlavně průmyslově zpracovaným výrobkům.

Jak snížit příjem soli

  • Sledujte složení potravin a porovnávejte obsah soli.
  • Omezte průmyslově zpracované výrobky, které jsou hlavním zdrojem „skryté“ soli.
  • Nedosolujte hotová jídla a odložte solničku ze stolu.
  • Dochucujte bylinkami a kořením bez soli.
  • Vybírejte méně slané varianty potravin a vyhýbejte se ochuceným výrobkům.
  • Zvyšte příjem draslíku ze zeleniny, ovoce a luštěnin.
Kolik soli je smrtelné

Akutní předávkování solí je vzácné. Odborná literatura uvádí, že potenciálně smrtelná dávka chloridu sodného se pohybuje přibližně mezi 0,5 až 1 gramem na kilogram tělesné hmotnosti, pokud je přijata v krátkém čase.

Takové množství může narušit vnitřní rovnováhu organismu, způsobit těžkou dehydrataci buněk, poruchy vědomí, křeče a v krajním případě selhání orgánů.

V běžném životě je ale mnohem relevantnější riziko dlouhodobého nadbytku, který tiše zvyšuje pravděpodobnost chronických onemocnění.

