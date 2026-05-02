Nenechte jaro uniknout! Začněte sbírat bylinky a vytvořte si domácí sirup plný chutí

Petra Kašparová
  4:30
Jaro je tu! Schovejte si ho na později: Vyrobte si domácí sirup z toho, co rozkvetlá příroda nabízí. Síla, chuť a vůně jara v tekuté podobě. Ideální na domácí limonádu, jako lék i do dezertů či koktejlů. Co za květy se dá teď na začátku jara sbírat?

Domácí sirup. | foto: Canva

Sirupy z jarních bylin

„A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci – ale ti se něco nacvrčeli!“ Znáte to? Jasně, perfektní první věta Karafiátových Broučků. A mohli bychom, po našem, pokračovat: „A všude samý květ pro výrobu sirupů… a tak to sbíráme a vyrábíme domácí sirupy, na žízeň, na chuť, pro jejich účinek.“

Jaro přináší nejen krásné počasí a první teplé dny, ale i spoustu příležitostí, jak využít sílu přírody. Jednou z nich je možnost vyrobit si z toho, co právě kvete a dělá parádu, něco chutného a zároveň prospěšného pro zdraví – sirup.

Já mám vždy pocit, že v lahvi takového sirupu je veškerá chuť i síla jarní přírody. A právě teď je čas se vydat ven a květy nebo lístky nasbírat. Cukr doma máte? Tak šup na procházku někam, kde to kvete. Jak si udělat domácí sirup? Není to tak těžké.

Květy bezu černého

Soukvětí krásných drobných kvítků, označované jako „deštník“ nebo „chomáček“. Když kvete černý bez, svítí v zeleni. Nenápadný keř se na chvíli stává ozdobou krajiny. A ta vůně!

Na co pomáhá černý bez? Květy bezinky jsou plné přírodních antioxidantů a flavonoidů, které mají skvělé protizánětlivé a antivirové účinky. Květ černého bezu je tradiční léčivá rostlina s výraznými potopudnými a močopudnými účinky, ideální při nachlazení, horečce a zánětech dýchacích cest. Podporuje imunitu, usnadňuje vykašlávání, čistí organismus a má antioxidační vlastnosti.

  • Podpora imunity: Bezinky obsahují vysoké množství vitaminu C.
  • Protizánětlivé a antivirové účinky: Květy bezu černého jsou pomocníkem v boji proti nachlazení, chřipce i bakteriálním infekcím.
  • Léčba respiračních problémů: Bez má pozitivní vliv na dýchací cesty, zmírňuje záněty a podporuje vykašlávání.

Co a kdy sbírat? Na květy černého bezu se vydejte v květnu a červnu, ideálně za suchého a slunného dopoledne. Sbírejte plně rozvinutá, čistá květenství dál od silnic. Nejlepší jsou květy, které nejsou zcela rozvité – a proto se neomývají, aby se neztratil pyl.

Kopřivový sirup je překvapivě moc dobrý. Čaj možná tak lahodný není, ale zaručuji, že limonáda ze sirupu vás nadchne.

Listy kopřivy

Kopřiva, správně kopřiva dvoudomá, je velmi silná bylinka. Na jaře ji tradičně přidáváme do velikonočních pokrmů, někdo z ní vaří polévku a je výborná i v úpravě jako špenát. Ne, nespálíte se – uvařená nebo spařená kopřiva nepálí proto, že horká voda zničí křehké žahavé chloupky na jejím povrchu a zároveň neutralizuje látky způsobující pálení.

Na co pomáhá kopřiva? Podporuje metabolismus, krvetvorbu, čistí krev, pomáhá při zánětech močových cest a posiluje imunitu. Je bohatá na železo a vitamíny, čímž bojuje proti únavě. Používá se i v dermatologii, využívá se na ekzémy, akné a pro posílení vlasů.

  • Detoxikace: Kopřiva je známá pro své čistící účinky, pomáhá tělu odstraňovat toxiny. Často se používá při detoxikačních dietách, během půstu. K jarní očistě těla je ideální.
  • Protizánětlivé účinky: Pomáhá při léčbě artritidy, revmatismu a dalších zánětlivých onemocněních.
  • Podpora trávení: Kopřiva stimuluje trávení, podporuje zdraví střevní mikroflóry a zlepšuje metabolismus.

Co a kdy sbírat? Kopřivu dvoudomou je ideální sbírat od dubna do května, kdy má nejvíce síly a přitom nejjemnější chuť. Stříhejte mladé vršky do zhruba 30 cm. Na sběr kopřiv se vydejte ráno, poté, co už oschla rosa, a sbírejte na suchém, čistém místě. Opět, samozřejmě, dále od silnice.

Květy šeříku obecného

Šeřík je, podle mě, jednou z nejkrásnějších jarních květin. Ve všech barvách, kterými dokáže kvést, je jednoduše nádherný. Jeho květy dokážou provonět celý prostor – ulici, zahradu i louku. Mají jemnou medovou vůni.

Na co pomáhá šeřík? Možná někoho překvapí, že kromě toho, že je tento keř krásný, jsou jeho květy také velmi zdravé. Květy šeříku obecného mají silné antioxidační, protizánětlivé a zklidňující účinky. V lidovém léčitelství se používaly při bolestech hlavy a krku, proti bolesti v krku a také při revmatismu. Dobrý je také na trávení. A dokáže zmírnit stres – v aromaterapii se využívá ke zmírnění úzkosti a podporuje klidný spánek.

  • Uklidňující a relaxační. Vůně šeříku nám prostě dělá dobře. Naše nervová soustava tuhle vůni prostě miluje. Uklidní nervy, pomůže dobrému spánku.
  • Antioxidační vlastnosti. Květy šeříku obsahují látky s antioxidačními účinky, které chrání tělo před poškozením volnými radikály.
  • Proti zánětům. Šeřík má protizánětlivé účinky, které mohou pomoci při léčbě drobných zánětů v těle. Je ideální bylinkou při viróze.

Co a kdy sbírat? Sběr květů šeříku obecného probíhá nejčastěji začátkem května, kdy jsou keře plně rozkvetlé. Pro nejlepší aroma a léčivé účinky se doporučuje sbírat květy těsně před plným rozkvětem nebo na jeho počátku. Odkvétající šeřík nesbírejte.

Kolik bylinek nasbírat pro výrobu sirupu

Rozhodli jste se, že zkusíte vyrobit bylinkový sirup se sílou jarní přírody? Pro výrobu dobrého, dostatečně silného sirupu budete na 1 litr vody potřebovat zhruba 50–100 gramů čerstvých bylinek. Možná se vám nechce vážit, proto jsem hledala, jaké objemové jednotce to odpovídá. Rozhodně by voda měla být plná bylinek. Čím více jich použijete, tím bude sirup silnější a tím více účinných látek, chuti i vůně v sirupu budete mít.

Bylinky dokáží velmi pomoci. Čaj je jen jedním ze způsobů, jak je využít. Jaro přeje sirupům!

Nejčastější otázky k domácí výrobě sirupů

Na co použít domácí sirup?

Domácí limonády. Smíchejte sirup s vodou (nebo perlivou vodou) a ledem.

Teplý nápoj. Sirup můžete přidat do horké vody nebo čaje.

Jako lék. Podle účinku bylinek. Dávkujte po lžičkách.

Dezerty. Sirup je výborný k ochucení zmrzliny, pudinků, jogurtů nebo kaší.

Koktejly. Přidejte sirup do koktejlů, jak alkoholických, tak nealkoholických.

Zálivky a marinády. Některé bylinkové sirupy (např. z levandule nebo máty) se skvěle hodí jako základ pro bylinkové zálivky nebo marinády.

Přísada do smoothies. Sirup přidá příjemnou sladkost a chuť do vašich oblíbených smoothies.

1. Jaké rostliny jsou vhodné na výrobu domácího sirupu? Je to vlastně jen na vás. Jedlé květiny se dají použít podle chuti. Mezi nejoblíbenější patří: Bez černý, šeřík, kopřiva, sedmikráska, měsíček, levandule, máta, meduňka, pampeliška a smrkové výhonky.

2. Jak dlouho je třeba bylinky louhovat? Bylinky je doporučeno louhovat minimálně 24 hodin. Tak se do tekutiny přenesou všechny aromatické a léčivé látky.

3. Mám použít citron nebo kyselinu citronovou? Citronová šťáva i kyselina citronová mají podobnou funkci, zlepšují chuť sirupu a prodlužují také jeho trvanlivost. Citron je přírodní možnost, která dodá sirupu svěží, ovocnou chuť, zatímco kyselina citronová je silně koncentrovaná. Díky tomu více konzervuje.

4. Můžu bylinky vařit? Pro maximální uchování chutí a živin je nejlepší tak nečinit, ale louhovat v převařené, vychladlé vodě. Vařením by se totiž mohly ztratit jak chuťové, tak aromatické vlastnosti bylinky a také by se snížila účinnost na zdraví. Sirup proto zahřejte až na konec, když přidáváte cukr.

5. Jak dlouho vydrží domácí rostlinný sirup? Pokud ho uchováváte ve sterilizovaných sklenicích na chladném a tmavém místě, může domácí sirup vydržet několik měsíců. Po otevření je nutné sirup uchovávat v lednici, kde vám vydrží přibližně 2-3 týdny. Sirupy s kyselinou citronovou obvykle vydrží déle, než ty bez ní. Vždy zkontrolujte vzhled a vůni sirupu, zda neprošel nežádoucími změnami.

Recept Domácí sirup z květů nebo listů rostlin

  • 1 litr převařené vychladlé vody
  • čerstvé bylinky
  • 800–1000 g cukru
  • šťávu z 1–2 citronů (případně 50–80 g kyseliny citronové)
  1. Vodu převařte a nechte ji vychladit.
  2. Nalijte vodu do velké nádoby, vsypte bylinky. Nádobu zakryjte a nechte vše stát 24 hodin. Ideálně někde v chladu, v temném místě.
  3. Druhý den slijte. Výluh dejte do hrnce, přidejte cukr a přiveďte k varu. Povařte, nemusíte dlouho, ale jde o to, aby se cukr zcela rozpustil.
  4. Přidejte citronovou šťávu nebo kyselinu citronovou.
  5. Ještě horké slijte do sterilovaných nádob, ve kterých budete sirup uchovávat. Skladujte na chladném a tmavém místě. Po otevření uchovávejte v lednici.

Počet porcí: na 1 litr sirupu
Doba přípravy: 30 minut bez doby louhování

