Domácí pesto zdarma? Stačí vám plevel ze zahrady a pár minut v kuchyni

Petra Kašparová
  4:40
Řeč je o bršlici kozí noze. Zahrádkáři se této byliny snaží zbavit, přitom jejich „nepřítel číslo jedna“ může být překvapivou delikatesou. Co všechno si z téhle nenápadné rostlinky můžete připravit?

Bršlice kozí noha | foto: Ivana Vaňkátová, MAFRA

Obsah

Bršlice kozí noha je úporný plevel, nebo skvělá bylina

Hodně divný botanický název, že ano? Pro mnoho zahrádkářů je navíc bršlice kozí noha doslova noční můrou, velmi úmorným plevelem. Ti pak do vyhledávače zoufale píší: „Jak se zbavit bršlice kozí noha?“, aby následně ryli půdu, trhali bršlici i s kořeny, zakrývali ji mulčem či vysazovali konkurenční rostliny. Bršlice rychle roste, neúnavně se šíří a není lehké se jí zbavit.

Já bych se na to zkusila podívat jinak: Tato bylinka s divným názvem je jedna z nejvíce podceňovaných planých rostlin, která má – pro někoho možná překvapivě – využití jak v gastronomii, tak v léčitelství. Neničte ji, pokud vám hyzdí zahradu, ale naopak ji využijte. A pokud zahradu nemáte, i tak si zkuste jarní bršlici kozí noha nasbírat.

Jarní bylinkové pesto

Jarní pesto z medvědího česneku: Recept se špenátem, mandlemi a sýrem

Recept

Lehké

20 min

Bršlici můžete přidat do zeleného smoothie.

Na co je bršlice kozí noha dobrá

Obsahuje hojně vitamínu C, železa, vápníku a dalších minerálů. Díky svému složení působí lehce protizánětlivě a močopudně. Právě proto se často využívá i ve formě čajů nebo obkladů.

V lidovém léčitelství se tradičně používá:

Kopřivová velikonoční polévka

Krémová kopřivová polévka s medvědím česnekem a jáhlami: Pravá chuť jara

Recept

Lehké

45 min

Bršlice, nehezká rostlina a noční můra zahrádkářů.

5 tipů, jak poznat bršlici kozí nohu

Správné určení rostliny je zásadní. Bršlice má několik typických znaků:

  1. Trojčetné listy (každý list se skládá ze tří menších lístků).
  2. Pilovitý okraj listů.
  3. Svěže zelenou barvu.
  4. Dutý, rýhovaný stonek.
  5. Typické bílé květy v okolících (podobné jako u mrkve nebo kmínu).

Kde roste bršlice kozí noha? Najdete ji často ve stínu, pod stromy, u plotů nebo na vlhčích místech zahrady.

Zelené smoothie

Zelené smoothie

Recept

Lehké

20 min

Spousta lidí ani netuší, jaké všechny se dají sbírat a jak jsou zdraví prospěšné. Například právě bršlice kozí noha.

Kdy sbírat bršlici

Nejlepší doba sběru je jaro, přibližně od března do května. Lze ji sbírat i později během roku, ale ideální je právě její jarní fáze.

  • Sbírají se mladé, světlé listy.
  • Čím mladší rostlina, tím jemnější chuť.
  • Starší listy bývají tužší a méně chutné.

Jak užívat bršlici

Mladé lístky jsou křehké a lehce nasládlé, bez výrazné hořkosti, takže se hodí i do syrových salátů. Starší listy mají o něco výraznější, bylinnou chuť a jsou lepší spíš tepelně upravené. Bršlice má jemnou, svěží chuť, která připomíná kombinaci petržele a listy mladého celeru.

V kuchyni ji přidejte do:

Užívejte ji pro zdraví:

  • ve formě čaje,
  • jako tinkturu,
  • jako čerstvou šťávu,
  • zevně ve formě obkladů na bolavé klouby.
Petrželkové pesto

Petrželkové pesto

Recept

Lehké

15 min

Teplý salát z bršlice a modrých brambor

Recept Čaj z bršlice

  • 1-2 lžičky čerstvé nebo sušené bršlice
  • 250 ml horké vody
  1. Bršlici zalijeme horokou vodou.
  2. Necháme louhovat 10–15 minut.
  3. Scedíme a pijeme 1–2× denně.
  4. Čaj má jemnou chuť a podporuje vylučování vody z těla i celkovou očistu organismu.

Počet porcí: 1 šálek
Doba přípravy: 15 minut

Bršlici můžete přidat do zeleného smoothie.

Recept Detoxikační smoothie

    • hrst mladých listů kopřivy
    • hrst bršlice kozí noha
    • hrst popence
    • hrst lístků pampelišky
    • 1 jablko nebo 1 banán
    • šťáva z ½ citronu
    • 200–300 ml vody
  1. Ovoce i bylinky omyjeme a nakrájíme na menší kousky.
  2. Vložíme do mixéru, přidáme citronovou šťávu a zalijeme vodou.
  3. Vše rozmixujeme do hladkého, jemného smoothie a ihned podáváme.

Počet porcí: 1–2 porce
Doba přípravy: 10 minut

Pesto z bršlice kozí nohy si nezadá s pestem klasickým. Zkuste ho!

Recept Pesto z bršlice kozí nohy

  • 50 g mladých lístků bršlice kozí nohy
  • 100 ml extra panenského olivového oleje
  • parmazán
  • 1 stroužek česneku
  • slunečnicová semínka
  • 50 ml vody
  • sůl dle chuti
  1. Mladé lístky bršlice pečlivě propereme a omyjeme. Následně je třeba je dobře osušit. Máte-li odstředivku, použijte ji (pro tyto účely je to dobrý pomocník).
  2. Do mixéru dáme bršlici, strouhaný parmazán, nasucho pražená semínka, nasekaný česnek, sůl, vodu a půlku oleje. Rozmixujeme najemno. Až poté přidáme zbytek oleje.
  3. Pesto přendáme do skleniček, ve kterých jej chceme uchovávat. Nahoru nalijeme olej v dostatečné vrstvě, aby pokryl celý povrch.
  4. Podáváme jako klasické pesto, jak jsme zvyklí: na těstovinách, v sendvičích nebo v salátech.

Počet porcí: 1 sklenička
Doba přípravy: 15 minut

Detox a zdravé močové cesty zadarmo? Stačí se jen sehnout a utrhnout tuhle rostlinu
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Jahodová roláda

První máj má v sobě zvláštní kouzlo. Tradičně se spojuje s láskou, polibkem pod rozkvetlým stromem a romantikou, která k jaru prostě patří. A co jiného k takovému dni připravit než něco sladkého?

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

Odborníci promluvili o účincích piva. Obsahuje vlákninu i vzácný křemík

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.

Milovníci piva na svůj oblíbený nápoj nedají dopustit. Jeho zdravotní benefity nejsou jen mýtus, ale skutečně vědecky prokázaná fakta. Co všechno pivo obsahuje a jak pít tento alkoholický nápoj tak,...

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Krkonošský toč

Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

Zapomeňte na francouzské brambory z jídelny: Dejte si tartiflette se sýrem a vínem

Tartiflette: Francouzské brambory po francouzsku. Se slaninou, sýrem a vínem.

Kdo by neznal klasiku školních jídelen. Zkuste je ale opravdu jako Francouzi. Kombinace slaniny, bílého vína a výrazného sýra vás dostane. A bez smetany! Tu si nechte na jahody.

4. května 2026

Domácí pesto zdarma? Stačí vám plevel ze zahrady a pár minut v kuchyni

Bršlice kozí noha

Řeč je o bršlici kozí noze. Zahrádkáři se této byliny snaží zbavit, přitom jejich „nepřítel číslo jedna“ může být překvapivou delikatesou. Co všechno si z téhle nenápadné rostlinky můžete připravit?

4. května 2026  4:40

Nestíháte a padáte únavou? Máme pro vás rychlé tipy, co jíst, abyste znovu ožili

energie, radost, štěstí

Udržet si vysokou hladinu energie po celý den může být náročné, zejména při nabitém rozvrhu. Jídlo, které konzumujete, hraje zásadní roli v tom, zda zůstanete aktivní, soustředění a plní síly....

4. května 2026

Vláčný jablečný závin z jogurtového těsta: Jednoduchý recept, který se vždy povede

Jablečný závin z jogurtového těsta
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na kupované listové těsto a vyzkoušejte domácí štrúdl z jogurtového těsta, který je i po...

Strhující tempo v Ledničko, vyprávěj! Bratři Fuksovi rozvířili kuchyni obyčejným kuřetem a sýrem

Ledničko, vyprávěj! 9. díl

V 9. díle do kuchyně k Besky zavítali rychlostní kanoisté, bratři Fuksovi. Jeden vsadil na kuře, druhý na eidam. Jak se jejich sportovní disciplína promítla do vaření? A kdo nakonec proplul až k...

3. května 2026  13:30

Lahodný zapečený květák s uzeným masem a nivou: Recept na nejlepší bešamel

Gratinovaný květák v bešamelu
Recept

Lehké

50 min

Proměňte obyčejný květák v luxusní rodinný oběd. Spojení jemného bešamelu, výrazného uzeného masa a...

Čokoládové brownies kanapky s krémem: Luxusní mini dezert pro každou příležitost

Brownies kanapky
Recept

Střední

80 min

Brownies nemusí být jen obyčejné čtverečky z plechu. Proměňte je v hravé čokoládové kanapky, které...

V 99 % případů nemáte v sushi restauraci wasabi, ale tuhle obarvenou surovinu

Z nastrouhaného kořene křenu lze vyrobit bělicí pleťové tonikum.

Křen selský (Armoracia rusticana) není jen tradiční příloha k masu. Díky obsahu sirných sloučenin funguje jako efektivní přírodní antibiotikum, které ulevuje při nachlazení a stimuluje trávicí...

3. května 2026  4:20

5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co dneska uvařit k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré.

Nevíte, co rychle k večeři, a nechce se vám zase objednávat čínu? Těchto 5 receptů zvládnete do 20 minut z běžných surovin, které máte doma ve spíži.

3. května 2026

Pravý domácí katův šleh s pečenými bramborami: Recept na pikantní směs z pánve

Katův šleh
Recept

Střední

40 min

Katův šleh patří mezi stálice české kuchyně, které potěší milovníky výrazných a ostrých chutí....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Netradiční rebarborová omáčka ke grilovanému masu: Recept s vanilkou a vínem

Rebarborová omáčka k masu
Recept

Lehké

30 min

Rebarbora nepatří jen do koláčů. Její přirozená kyselost v kombinaci s karamelizovaným cukrem a...

Pravé domácí churros s čokoládou: Recept na křupavou španělskou specialitu

Churros s čokoládovou omáčkou
Recept

Střední

45 min

Dopřejte si chuť slunného Španělska přímo u vás doma. Tyto dozlatova smažené tyčinky z odpalovaného...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.