Bršlice kozí noha je úporný plevel, nebo skvělá bylina
Hodně divný botanický název, že ano? Pro mnoho zahrádkářů je navíc bršlice kozí noha doslova noční můrou, velmi úmorným plevelem. Ti pak do vyhledávače zoufale píší: „Jak se zbavit bršlice kozí noha?“, aby následně ryli půdu, trhali bršlici i s kořeny, zakrývali ji mulčem či vysazovali konkurenční rostliny. Bršlice rychle roste, neúnavně se šíří a není lehké se jí zbavit.
Já bych se na to zkusila podívat jinak: Tato bylinka s divným názvem je jedna z nejvíce podceňovaných planých rostlin, která má – pro někoho možná překvapivě – využití jak v gastronomii, tak v léčitelství. Neničte ji, pokud vám hyzdí zahradu, ale naopak ji využijte. A pokud zahradu nemáte, i tak si zkuste jarní bršlici kozí noha nasbírat.
Na co je bršlice kozí noha dobrá
Obsahuje hojně vitamínu C, železa, vápníku a dalších minerálů. Díky svému složení působí lehce protizánětlivě a močopudně. Právě proto se často využívá i ve formě čajů nebo obkladů.
V lidovém léčitelství se tradičně používá:
- při bolestech kloubů a revmatismu,
- na podporu vylučování vody z těla,
- při detoxikaci organismu,
- jako podpora trávení.
5 tipů, jak poznat bršlici kozí nohu
Správné určení rostliny je zásadní. Bršlice má několik typických znaků:
- Trojčetné listy (každý list se skládá ze tří menších lístků).
- Pilovitý okraj listů.
- Svěže zelenou barvu.
- Dutý, rýhovaný stonek.
- Typické bílé květy v okolících (podobné jako u mrkve nebo kmínu).
Kde roste bršlice kozí noha? Najdete ji často ve stínu, pod stromy, u plotů nebo na vlhčích místech zahrady.
Kdy sbírat bršlici
Nejlepší doba sběru je jaro, přibližně od března do května. Lze ji sbírat i později během roku, ale ideální je právě její jarní fáze.
- Sbírají se mladé, světlé listy.
- Čím mladší rostlina, tím jemnější chuť.
- Starší listy bývají tužší a méně chutné.
Jak užívat bršlici
Mladé lístky jsou křehké a lehce nasládlé, bez výrazné hořkosti, takže se hodí i do syrových salátů. Starší listy mají o něco výraznější, bylinnou chuť a jsou lepší spíš tepelně upravené. Bršlice má jemnou, svěží chuť, která připomíná kombinaci petržele a listy mladého celeru.
V kuchyni ji přidejte do:
- salátů (podobně jako mladý špenát nebo rukola),
- polévek,
- pomazánek,
- do smoothie,
- na špenát.
Užívejte ji pro zdraví:
- ve formě čaje,
- jako tinkturu,
- jako čerstvou šťávu,
- zevně ve formě obkladů na bolavé klouby.
Recept Čaj z bršlice
- 1-2 lžičky čerstvé nebo sušené bršlice
- 250 ml horké vody
- Bršlici zalijeme horokou vodou.
- Necháme louhovat 10–15 minut.
- Scedíme a pijeme 1–2× denně.
- Čaj má jemnou chuť a podporuje vylučování vody z těla i celkovou očistu organismu.
Počet porcí: 1 šálek
Doba přípravy: 15 minut
Recept Detoxikační smoothie
- hrst mladých listů kopřivy
- hrst bršlice kozí noha
- hrst popence
- hrst lístků pampelišky
- 1 jablko nebo 1 banán
- šťáva z ½ citronu
- 200–300 ml vody
- Ovoce i bylinky omyjeme a nakrájíme na menší kousky.
- Vložíme do mixéru, přidáme citronovou šťávu a zalijeme vodou.
- Vše rozmixujeme do hladkého, jemného smoothie a ihned podáváme.
Počet porcí: 1–2 porce
Doba přípravy: 10 minut
Recept Pesto z bršlice kozí nohy
- 50 g mladých lístků bršlice kozí nohy
- 100 ml extra panenského olivového oleje
- parmazán
- 1 stroužek česneku
- slunečnicová semínka
- 50 ml vody
- sůl dle chuti
- Mladé lístky bršlice pečlivě propereme a omyjeme. Následně je třeba je dobře osušit. Máte-li odstředivku, použijte ji (pro tyto účely je to dobrý pomocník).
- Do mixéru dáme bršlici, strouhaný parmazán, nasucho pražená semínka, nasekaný česnek, sůl, vodu a půlku oleje. Rozmixujeme najemno. Až poté přidáme zbytek oleje.
- Pesto přendáme do skleniček, ve kterých jej chceme uchovávat. Nahoru nalijeme olej v dostatečné vrstvě, aby pokryl celý povrch.
- Podáváme jako klasické pesto, jak jsme zvyklí: na těstovinách, v sendvičích nebo v salátech.
Počet porcí: 1 sklenička
Doba přípravy: 15 minut
