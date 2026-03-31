Domácí pekárna není jen na chléb. Objevte 5 receptů na snídaně, u kterých vám pekárna usnadní práci

Obsah
Co všechno se dá dělat v domácí pekárně
Domácí pekárna vám pomůže i s tím, co se v původním receptu v tomto spotřebiči nepřipravuje. Stačí trochu praxe, párkrát něco upéct a hravě si pak dokážete recepty přizpůsobit domácí „pečce“. Na co je specialista?
- Chléb. Základní funkcí domácí pekárny je, logicky, pečení chleba. Můžete si vybrat mezi celozrnným, kváskovým, pšeničným nebo bezlepkovým chlebem. Na každý druh má pekárna svůj vlastní program.
- Bagely a housky. Stačí vložit správné ingredience a domácí pekárna zvládne přípravu těsta za vás. Pak jen vytvarujete drobnější pečivo a upečete ho klasicky v troubě.
- Buchty a bábovky. I sladké pečení má pekárna v programech. Buď míchá, kyne a peče, nebo míchá a rovnou peče. Výsledek je vždy ve tvaru pečicí nádoby, ale s trochou fantazie i z krychle jde udělat hezký moučník.
- Kynuté těsto. To je za mě nejlepší funkce tohoto spotřebiče. Vykouzlí perfektní kynuté těsto, které dál používáte, jak jste zvyklí.
- Cukrovinky. Domácí pekárna vám pomůže připravit těsto na sušenky, křehké pečivo nebo jiné sladkosti.
Co se dává první do pekárny
Toto je základní znalost. Jde o velmi jednoduchou poučku, která zaručí, že budete domácí pekárnu využívat správně. Obecně platí následující pořadí, ve kterém se ingredience dávají do nádoby:
- Tekutiny: Nejprve se do pekárny vždy, zásadně a bez výjimky přidávají tekutiny – voda, mléko, olej, jogurt...
- Sypké ingredience: Následně se přidává vše, co se sype. Mouka, cukr, sůl, případně další ingredience – napadá mě třeba sušená syrovátka, mleté oříšky a další eventuální přísady.
- Kvasnice nebo kvasná směs: Na vrch sypkých ingrediencí dejte sušené kvasnice nebo vykynutý kvásek. Můj soukromý tip, který vychází z vlastní zkušenosti je, že kvásek nedělám. Kvasnice prostě rozdrobím do tekutin a jako první ze sypkých surovin pak dávám cukr.
- Ostatní ingredience: Až nakonec přidáváte ostatní ingredience jako koření, semínka, ořechy nebo sušené ovoce. Většina domácích pekáren vám dá vědět zvukovým signálem, že je třeba přidat tyto poslední suroviny. Po chvilce hnětení zapípá a vy víte, že je čas.
Přesný postup se může mírně lišit podle receptu. Nicméně absolutně základní pravidlo „tekuté, poté sypké“ platí vždy.
1. recept Chléb pro začátečníky
- 320–330 g vody
- 50 g bílého jogurtu
- 2 rovné lžičky soli
- 1 lžička cukru
- 2 lžičky kmínu
- 100 g žitné chlebové mouky
- 400 g pšeničné chlebové mouky (nebo hladké mouky)
- 10 g čerstvého (nebo 1 lžička sušeného) droždí
- Navážené suroviny vložíme do formy pekárny, vždy nejprve tekuté, až potom suché.
- Zapneme ten nejzákladnější program – mívá název Klasik nebo Základní. Pak, v závislosti na konkrétním spotřebiči, vybereme velikost chleba – tu zjistíme součtem gramáží všech surovin. U tohoto receptu je to asi 910 g, takže velikost chleba zvolíme 1 000 g. Poté pekárnu zapneme a necháme ji dělat její práci.
- Hotový chléb opatrně vyklepneme na stůl a necháme vychladnout na mřížce. Z prochladlého chleba vytáhneme háky a teprve zcela vychladlý ho uložíme, jak jsme zvyklí.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 3 hodiny
2. recept Domácí housky aneb Pletýnky
- 250 ml plnotučného mléka
- 1 žloutek
- 1 lžička cukru
- 2 lžičky soli
- 50 g tuku (např. 3 lžíce oleje)
- 500 g hladké mouky
- 40 g čerstvého droždí (nebo 1 balíček sušeného)
- Všechny ingredience, tak jak jsou psané postupně za sebou, vložíme do pekárny. Tu následně zapneme na program Těsto.
- Po vykynutí přemístíme těsto na vál, rozdělíme ho na díly a upleteme housky. Prostě copánky. Přeneseme je na plech s pečicím papírem.
- Housky potřeme bílkem, posypeme solí a kmínem, případně nemletým mákem, podle chuti. Přikryjeme utěrkou a necháme ještě 20–30 minut kynout.
- Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 200–250 °C dozlatova. Nejlepší jsou hned po upečení.
Počet porcí: 12 housek
Doba přípravy: 3 hodiny
3. recept Jahodová marmeláda z domácí pekárny
- 900 g jahod (nebo jiného ovoce)
- 500 g želírovacího cukru
- 1 lžíce citronové šťávy
- Ovoce omyjeme, případně oloupeme a nakrájíme na drobnější kousky nebo ho rozmixujeme.
- Ovoce vložíme do nádoby domácí pekárny, zasypeme želírovacím cukrem 2 : 1 a přidáme lžíci citronové šťávy.
- Zapneme program Marmeláda. Po skončení programu dáme marmeládu do připravených, dobře vymytých skleniček. Po naplnění otřeme hrdla sklenic dosucha a dočista, pevně zavíčkujeme a necháme zchladnout.
- Část marmelády si necháme v misce a dáme si ji na rohlíky, které jsme v pekárně upekli.
Počet porcí: cca 6 skleniček
Doba přípravy: 95 minut
4. recept Mazanec z domácí pekárny
- 500 g hladké mouky
- 180 ml vody
- 100 g cukru krystalu
- 60 g změklého másla
- 60 g rozinek
- 16–18 g čerstvého droždí
- 1 vejce
- 1 žloutek
- 1 špetka soli
- Suroviny dáme do nádoby pekárny v pořadí, jak jsme zvyklí: nejprve tekuté, poté sypké. Máslo přidáváme rozpuštěné s tekutinami.
- Zapneme základní program, který obsahuje hnětení, kynutí a následné pečení. Po prvním zvukovém signálu přisypeme rozinky (máme-li rádi, můžeme přidat i mandle nebo ořechy).
- Pokud nechceme v mazanci háky, vyndáváme je před posledním kynutím. Navlhčenýma rukama je lze z předkynutého těsta vyjmout. Já se přiznám, že je tam nechávám – vyndám je prostě až po upečení. Těsto můžeme před pečením potřít na povrchu rozšlehaným bílkem a třeba i posypat mandlovými lupínky, které do povrchu dlaní lehce přitlačíme. Prostě tak, jak jsme zvyklí, pokud pečeme v troubě.
- Pokračujeme v programu, po kynutí přijde pečení. Mazanec bývá za 45 minut hotový. Vyzkoušet ho můžeme klasicky pomocí špejle.
Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 120 minut
5. recept Jogurt v domácí pekárně
- 1 l čerstvého plnotučného mléka
- 4 lžíce přírodního bílého jogurtu s živou kulturou
- Mléko prohřejeme v hrnci na plotně na 70 °C a hned odstavíme.
- Necháme mléko zchladnout na 50 °C a poté ho přelijeme do pečicí nádoby.
- Vmícháme jogurt s živou kulturou.
- Nádobu vložíme do pekárny, zapneme program Jogurt a necháme pracovat (kvasit) 6 až 12 hodin. Klidně přes noc, než se vyspíme. Čím déle pekárnu necháme pracovat, tím bude jogurt hustší.
- Hotový jogurt můžeme ochutit, jak jen je libé naší chuti – ovocem, marmeládou nebo medem.
Počet porcí: 8
Doba přípravy: 12 hodin
