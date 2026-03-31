Domácí pekárna není jen na chléb. Objevte 5 receptů na snídaně, u kterých vám pekárna usnadní práci

Petra Kašparová
  4:40
Domácí pekárna je skvělý pomocník do každé domácnosti. Není to „další spotřebič, co akorát bude zabírat místo“. Pečka, jak fanoušci této kuchyňské mašinky říkají, ušetří čas a vykouzlí nejen čerstvé pečivo. Pomůže vám také s přípravou skvělé (nejen víkendové) snídaně.

Domácí pekárna přes noc vykouzlí chléb k snídani. Zkuste ji naprogramovat, než se vyspíte, máte pečeno. | foto: Canva

Obsah

Co všechno se dá dělat v domácí pekárně

Domácí pekárna vám pomůže i s tím, co se v původním receptu v tomto spotřebiči nepřipravuje. Stačí trochu praxe, párkrát něco upéct a hravě si pak dokážete recepty přizpůsobit domácí „pečce“. Na co je specialista?

  • Chléb. Základní funkcí domácí pekárny je, logicky, pečení chleba. Můžete si vybrat mezi celozrnným, kváskovým, pšeničným nebo bezlepkovým chlebem. Na každý druh má pekárna svůj vlastní program.
  • Bagely a housky. Stačí vložit správné ingredience a domácí pekárna zvládne přípravu těsta za vás. Pak jen vytvarujete drobnější pečivo a upečete ho klasicky v troubě.
  • Buchty a bábovky. I sladké pečení má pekárna v programech. Buď míchá, kyne a peče, nebo míchá a rovnou peče. Výsledek je vždy ve tvaru pečicí nádoby, ale s trochou fantazie i z krychle jde udělat hezký moučník.
  • Kynuté těsto. To je za mě nejlepší funkce tohoto spotřebiče. Vykouzlí perfektní kynuté těsto, které dál používáte, jak jste zvyklí.
  • Cukrovinky. Domácí pekárna vám pomůže připravit těsto na sušenky, křehké pečivo nebo jiné sladkosti.
Domácí pekárna přes noc vykouzlí chléb k snídani. Zkuste ji naprogramovat, než...

Co se dává první do pekárny

Toto je základní znalost. Jde o velmi jednoduchou poučku, která zaručí, že budete domácí pekárnu využívat správně. Obecně platí následující pořadí, ve kterém se ingredience dávají do nádoby:

  1. Tekutiny: Nejprve se do pekárny vždy, zásadně a bez výjimky přidávají tekutiny – voda, mléko, olej, jogurt...
  2. Sypké ingredience: Následně se přidává vše, co se sype. Mouka, cukr, sůl, případně další ingredience – napadá mě třeba sušená syrovátka, mleté oříšky a další eventuální přísady.
  3. Kvasnice nebo kvasná směs: Na vrch sypkých ingrediencí dejte sušené kvasnice nebo vykynutý kvásek. Můj soukromý tip, který vychází z vlastní zkušenosti je, že kvásek nedělám. Kvasnice prostě rozdrobím do tekutin a jako první ze sypkých surovin pak dávám cukr.
  4. Ostatní ingredience: Až nakonec přidáváte ostatní ingredience jako koření, semínka, ořechy nebo sušené ovoce. Většina domácích pekáren vám dá vědět zvukovým signálem, že je třeba přidat tyto poslední suroviny. Po chvilce hnětení zapípá a vy víte, že je čas.

Přesný postup se může mírně lišit podle receptu. Nicméně absolutně základní pravidlo „tekuté, poté sypké“ platí vždy.

Domácí pekárna připraví těsto na jakýkoliv druh pečiva. A nejen to.

1. recept Chléb pro začátečníky

  • 320–330 g vody
  • 50 g bílého jogurtu
  • 2 rovné lžičky soli
  • 1 lžička cukru
  • 2 lžičky kmínu
  • 100 g žitné chlebové mouky
  • 400 g pšeničné chlebové mouky (nebo hladké mouky)
  • 10 g čerstvého (nebo 1 lžička sušeného) droždí
  1. Navážené suroviny vložíme do formy pekárny, vždy nejprve tekuté, až potom suché.
  2. Zapneme ten nejzákladnější program – mívá název Klasik nebo Základní. Pak, v závislosti na konkrétním spotřebiči, vybereme velikost chleba – tu zjistíme součtem gramáží všech surovin. U tohoto receptu je to asi 910 g, takže velikost chleba zvolíme 1 000 g. Poté pekárnu zapneme a necháme ji dělat její práci.
  3. Hotový chléb opatrně vyklepneme na stůl a necháme vychladnout na mřížce. Z prochladlého chleba vytáhneme háky a teprve zcela vychladlý ho uložíme, jak jsme zvyklí.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 3 hodiny

Upečte si k víkendové snídani domácí housky. Domácí pekárna vám pomůže.

2. recept Domácí housky aneb Pletýnky

  • 250 ml plnotučného mléka
  • 1 žloutek
  • 1 lžička cukru
  • 2 lžičky soli
  • 50 g tuku (např. 3 lžíce oleje)
  • 500 g hladké mouky
  • 40 g čerstvého droždí (nebo 1 balíček sušeného)
  1. Všechny ingredience, tak jak jsou psané postupně za sebou, vložíme do pekárny. Tu následně zapneme na program Těsto.
  2. Po vykynutí přemístíme těsto na vál, rozdělíme ho na díly a upleteme housky. Prostě copánky. Přeneseme je na plech s pečicím papírem.
  3. Housky potřeme bílkem, posypeme solí a kmínem, případně nemletým mákem, podle chuti. Přikryjeme utěrkou a necháme ještě 20–30 minut kynout.
  4. Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 200–250 °C dozlatova. Nejlepší jsou hned po upečení.

Počet porcí: 12 housek
Doba přípravy: 3 hodiny

V domácí pekárně připravíte i marmeládu. A pak také těsto na kynuté lívance.

3. recept Jahodová marmeláda z domácí pekárny

  • 900 g jahod (nebo jiného ovoce)
  • 500 g želírovacího cukru
  • 1 lžíce citronové šťávy
  1. Ovoce omyjeme, případně oloupeme a nakrájíme na drobnější kousky nebo ho rozmixujeme.
  2. Ovoce vložíme do nádoby domácí pekárny, zasypeme želírovacím cukrem 2 : 1 a přidáme lžíci citronové šťávy.
  3. Zapneme program Marmeláda. Po skončení programu dáme marmeládu do připravených, dobře vymytých skleniček. Po naplnění otřeme hrdla sklenic dosucha a dočista, pevně zavíčkujeme a necháme zchladnout.
  4. Část marmelády si necháme v misce a dáme si ji na rohlíky, které jsme v pekárně upekli.

Počet porcí: cca 6 skleniček
Doba přípravy: 95 minut

Mazanec, nejen na Velikonoce. Těsto připraví pekárna, upečete v troubě. Mazanec...

4. recept Mazanec z domácí pekárny

  • 500 g hladké mouky
  • 180 ml vody
  • 100 g cukru krystalu
  • 60 g změklého másla
  • 60 g rozinek
  • 16–18 g čerstvého droždí
  • 1 vejce
  • 1 žloutek
  • 1 špetka soli
  1. Suroviny dáme do nádoby pekárny v pořadí, jak jsme zvyklí: nejprve tekuté, poté sypké. Máslo přidáváme rozpuštěné s tekutinami.
  2. Zapneme základní program, který obsahuje hnětení, kynutí a následné pečení. Po prvním zvukovém signálu přisypeme rozinky (máme-li rádi, můžeme přidat i mandle nebo ořechy).
  3. Pokud nechceme v mazanci háky, vyndáváme je před posledním kynutím. Navlhčenýma rukama je lze z předkynutého těsta vyjmout. Já se přiznám, že je tam nechávám – vyndám je prostě až po upečení. Těsto můžeme před pečením potřít na povrchu rozšlehaným bílkem a třeba i posypat mandlovými lupínky, které do povrchu dlaní lehce přitlačíme. Prostě tak, jak jsme zvyklí, pokud pečeme v troubě.
  4. Pokračujeme v programu, po kynutí přijde pečení. Mazanec bývá za 45 minut hotový. Vyzkoušet ho můžeme klasicky pomocí špejle.

Počet porcí: 12 kusů
Doba přípravy: 120 minut

Některé pekárny mají program „jogurt“. Přes noc vám vyrobí výborný bílý jogurt.

5. recept Jogurt v domácí pekárně

  • 1 l čerstvého plnotučného mléka
  • 4 lžíce přírodního bílého jogurtu s živou kulturou
  1. Mléko prohřejeme v hrnci na plotně na 70 °C a hned odstavíme.
  2. Necháme mléko zchladnout na 50 °C a poté ho přelijeme do pečicí nádoby.
  3. Vmícháme jogurt s živou kulturou.
  4. Nádobu vložíme do pekárny, zapneme program Jogurt a necháme pracovat (kvasit) 6 až 12 hodin. Klidně přes noc, než se vyspíme. Čím déle pekárnu necháme pracovat, tím bude jogurt hustší.
  5. Hotový jogurt můžeme ochutit, jak jen je libé naší chuti – ovocem, marmeládou nebo medem.

Počet porcí: 8
Doba přípravy: 12 hodin

