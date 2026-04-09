Jak se dělá domácí karamel
Klasický domácí karamel vzniká jednoduchým roztavením cukru. Ten se účinkem tepla mění v tekutý cukrový sirup, který hnědne. Proces zahřívání je třeba pečlivě hlídat, protože přepálení a následné spálení může být otázka doslova několika vteřin. Spálený karamel je k vyhození, nevoní, hořkne, prostě jej nelze použít.
Tip: Pokud se chystáte na výrobu domácího karamelu, připravte si kuchařský teploměr, máte-li ho. Teplota, která vás zajímá, je mezi 170–180 °C. Ta je ideální pro dosažení správné barvy a chuti, aniž by se karamel spálil.
Postup výroby domácího karamelu
- Použijeme krystalový bílý cukr, právě z něj vznikne karamel se správnou texturou.
- Na pánvi s těžkým dnem nebo v tlustostěnném hrnci rozpustíme cukr na mírném ohni. Mícháme pouze zlehka, abychom předešli vzniku hrudek.
- Jakmile cukr začne karamelizovat a měnit barvu na zlatohnědou, přestaneme míchat a necháme ho na velmi mírném ohni, dokud nezíská požadovanou barvu.
- Pokud nevíme, kdy je karamel hotový, řídíme se barvou. Domácí karamel by měl mít zlatohnědou až tmavě hnědou barvu.
Tento karamel po vychladnutí zcela ztvrdne. Pokud ale chcete, lze jej pomocí tepla znovu změkčit, rozehřátím jej vrátíte do tekuté podoby.
Tip: Chceme slaný karamel? Prostě přidejte trochu kvalitní hrubozrnné mořské soli.
Použití domácího karamelu
- Karamelové bonbóny. Pokud ho nalijete na plech a necháte zchladnout, vytvoříte tvrdé, cucací (nebo „chroupací“) bonbóny.
- Dekorace na dezerty. Tento tvrdý karamel může být použit jako dekorace pro dorty, zmrzlinu nebo jiné dezerty. Můžete ho roztavit a vytvářet z něj dekorativní tvary. Já dělávám lžičkou jednoduché spirály na pečicí papír, jako ozdoba je to velmi efektní.
- Karamelové kousky do pečiva. Ztvrdlý karamel nalámejte na malé kousky a přidejte do těsta před pečením. Upečete zajímavé karamelové sušenky nebo třeba bábovku.
3 kroky, jak se dělá karamel se smetanou
Karamel se smetanou je bohatší a krémovější varianta. To je ta hmota, kterou budete lžičkou ujídat tak dlouho, dokud ve skleničce nic nezbyde. Přidáním smetany do karamelu zjemníte chuť i texturu a zamezíte tomu, aby karamel po vychladnutí zcela ztvrdl. Tento typ karamelu je ideální na přípravu karamelové omáčky nebo jako poleva na dezerty.
Postup výroby karamelu se smetanou
- Po vytvoření klasického karamelu (viz předchozí postup) postupně přidáme smetanu (nejlépe minimálně 30% smetanu).
- Mícháme, dokud se smetana s karamelem dobře nespojí a nevznikne hladká omáčka. Pro dochucení lze do omáčky přidat trochu vanilky nebo třeba sůl, vznikne pak oblíbená příchuť slaného karamelu.
- Pokud je karamel příliš hustý, přidáme ještě trochu smetany, dokud nedosáhneme požadované konzistence.
Konzistence karamelu se smetanou se může měnit v závislosti na množství smetany, kterou přidáte. Pokud chcete karamel hustší, přidejte méně smetany, pokud chcete tekutější, přidejte více.
Použití domácího karamelu se smetanou
- Karamelová omáčka. Na to je perfektní, získáte omáčku na zmrzlinu, palačinky, lívance, vafle nebo pudinky. Pro její přípravu je třeba použít více smetany.
- Náplň do dezertů. Můžete ho použít jako náplň do čokoládových bonbónů, dortů, koláčů nebo cupcakes.
- Karamelové mousse a krémy. Pokud pro svůj dezert nebo moučník potřebujete jemný krém nebo mousse, karamel se smetanou se může stát základem pro tyto dezerty.
Jak udělat karamel s máslem
Karamel s máslem je oblíbený díky své krémovosti a hladké textuře. Tento karamel je vynikající pro přípravu sladkých polev na dorty a další dezerty.
- Nejdříve připravíme klasický karamel (viz první postup).
- Jakmile karamel začne hnědnout, přidáme k němu máslo (množství: cca 50 g na 100 g cukru).
- Mícháme, dokud se máslo nerozpustí a nezačne tvořit hladkou směs. Tento krok zjemní karamel a přidá mu bohatší chuť.
Tip: Někteří lidé do karamelu rádi přidávají kapku alkoholu pro novou dimenzi chuti. Hodí se rum nebo brandy. Pokud to chcete vyzkoušet, je důležité přidávat alkohol až na konci přípravy.
Jak udělat karamel, aby se nespálil
Hlavním klíčem k úspěchu je mírný oheň. Karamel nikdy nepřipravujte na nejvyšší stupeň plotýnky. A také to chce trpělivost a ostražitost, karamel je třeba včas sundat z ohně.
Jak odstranit připálený karamel
Pokud se vám karamel přepálí, spálí, přichytí na pánvi, nezoufejte. Nemusíte vyhazovat celý hrnec i s připečeným karamelem. Stačí přilít trochu vody a povařit, karamel se rozvaří a vy jej pak vylijete (jako vlastně připálený cukrový rozvar).
