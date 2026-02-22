Recept na pravou dubajskou čokoládu. Základem je kadaif, který krásně křupe

Petra Burgrová
  5:10
Dubajská čokoláda patří k největším sladkým trendům posledních let. Nejde jen o chuť, ale o celý zážitek – masivní tabulka čokolády, která při rozlomení křupne, vytéká z ní krémová pistáciová náplň a vše doplňuje jemně opražené těsto kadaif. Právě tento kontrast lesklé čokolády a křupavého středu stojí za tím, že se z dezertu stal globální fenomén.

Dubajská čokoláda je hitem předvánoční sezony (29. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co v dubajské čokoládě křupe?

Trend vznikl ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji, kde se tradiční chutě Blízkého východu spojily s moderním pojetím luxusní čokolády.

Tím křupavým prvkem je kadaif – velmi tenké nudličkové těsto z pšeničné mouky, běžně používané v orientálních dezertech. V suché podobě se naseká a opeče na másle nebo ghí dozlatova. Po vychladnutí se smíchá s pistáciovým krémem a vznikne náplň, která zůstane křupavá i po zalití čokoládou.

Domácí čokoláda

Domácí čokoláda

Recept

Lehké

30 min
Dubajská čokoláda se stává hitem. (2. února 2025)

Recept Domácí dubajská čokoláda

    • 250 g kvalitní hořké nebo mléčné čokolády
    • 120 g pistáciové pasty
    • 60 g těsta kadaif
    • 30 g másla nebo ghí
    • 30 g moučkového cukru nebo medu
    • 20 g tahini (volitelné, ale doporučené)
    • 1/4 lžičky vanilkového extraktu
    • 1 špetka soli
  1. Kadaif nasekáme a opečeme na másle dozlatova, aby byl suchý a křupavý.
  2. Smícháme ho s pistáciovým krémem – vznikne hustá, ale stále křupavá náplň.
  3. Rozpustíme čokoládu a částí vymažeme formu na čokoládu.
  4. Necháme krátce ztuhnout, poté přidáme náplň.
  5. Zalijeme zbytkem čokolády a necháme v lednici ztuhnout.

Tipy, které se při přípravě hodí:

  • Kadaif opravdu opečte do sucha, jinak změkne.
  • Používejte kvalitní pistáciovou pastu, ne zeleně obarvený krém.
  • Přidejte špetku soli – zvýrazní chuť čokolády i pistácií.
  • Čokoládu nalévejte ve dvou vrstvách, aby byla skořápka pevná.

Počet porcí: 1 velká tabulka čokolády
Doba přípravy: 35 minut

Dubajská čokoláda - pralinky

Recept Pralinky z dubajské čokolády podle Pavla Berkyho

  • 500 g hořké čokolády (pecičky)
  • 150 g těsta kataifi
  • 50 g másla
  • 220 g pistáciové pasty nebo pistáciového másla
  • 50 g sezamové pasty tahini
  1. Těsto kataifi nakrájíme na menší kousky. Ve velké pánvi rozehřejeme máslo, těsto do ní přidáme a za stálého promíchávání ho orestujeme dozlatova. Těsto by mělo být krásně křupavé. Poté ho z pánve přendáme na plech a necháme zcela vychladnout.
  2. Vychladlé těsto dáme do mísy, přidáme pistáciovou pastu nebo pistáciové máslo, tahini a vše dobře promícháme. Hotový krém dáme na minimálně 30 minut do mrazáku. Bude se s ním lépe pracovat.
  3. Když je těsto dostatečně ztuhlé, aby se z něho daly ukoulet kuličky, vyndáme ho a rukama vytvarujeme malé kuličky. Rozložíme je na plech s pečícím papírem, napícháme do nich párátka či špejle a dáme do mrazáku zcela ztuhnout. Já je měl v mrazáku přes noc a výsledek byl dokonalý.
  4. V momentě, kdy jsou kuličky dobře vymražené, můžeme začít s přípravou čokolády. Kuličky ale z mrazáku ještě nevyndávejte, opět rychle změknou.
  5. Čokoládové pecičky dáme do misky. Do kastrolu nalijeme trochu vody a přivedeme ji k varu. Poté plamen ztlumíme, aby voda příliš nebublala. Misku s čokoládou položíme na kastrol a necháme čokoládu zcela rozpustit. Hořká čokoláda by se měla zahřát na 45-50 °C - pomoci si můžeme kuchyňským teploměrem pro docílení požadované teploty.
  6. Po dosažení teploty misku s čokoládou z kastrolu sundáme a za stálého promíchávání ji vychlaďte na 29-31 °C. To je ideální teplota se kterou můžeme následně pracovat. Takto připravená / vytemperovaná čokoláda bude po ztuhnutí nádherně lesklá a křupavá.
  7. Zmrzlé kuličky z mrazáku vyndáváme po jedné a postupně je namáčíme do čokolády. Zapíchneme je do nějakého podstavce (např. kusu polystyrenu) a následně je nechám v lednici zatuhnout. Tím bude vrstva čokolády rovnoměrná a tvar kuliček souměrnější.

Počet porcí: 15 kusů
Doba přípravy: 40 minut

Dubajská čokoláda se stává hitem. (2. února 2025)

Co je na dubajské čokoládě tak výjimečné?

Nejde o obyčejnou plněnou čokoládu. Zásadní je textura:

  • zvenku pevná a lesklá čokoládová skořápka
  • uvnitř jemný, krémový pistáciový krém s křupavým těstem kadaif

Právě tento kontrast způsobil, že se z dubajské čokolády stal hit sociálních sítí.

Domácí čokoláda

Domácí čokoláda

Recept

Střední

15 min
Pistáciový krém s ostružinami

Pistáciový krém s ostružinami

Recept

Střední

30 min
