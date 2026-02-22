Recept na pravou dubajskou čokoládu. Základem je kadaif, který krásně křupe

Obsah
Co v dubajské čokoládě křupe?
Trend vznikl ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji, kde se tradiční chutě Blízkého východu spojily s moderním pojetím luxusní čokolády.
Tím křupavým prvkem je kadaif – velmi tenké nudličkové těsto z pšeničné mouky, běžně používané v orientálních dezertech. V suché podobě se naseká a opeče na másle nebo ghí dozlatova. Po vychladnutí se smíchá s pistáciovým krémem a vznikne náplň, která zůstane křupavá i po zalití čokoládou.
Recept Domácí dubajská čokoláda
- 250 g kvalitní hořké nebo mléčné čokolády
- 120 g pistáciové pasty
- 60 g těsta kadaif
- 30 g másla nebo ghí
- 30 g moučkového cukru nebo medu
- 20 g tahini (volitelné, ale doporučené)
- 1/4 lžičky vanilkového extraktu
- 1 špetka soli
- Kadaif nasekáme a opečeme na másle dozlatova, aby byl suchý a křupavý.
- Smícháme ho s pistáciovým krémem – vznikne hustá, ale stále křupavá náplň.
- Rozpustíme čokoládu a částí vymažeme formu na čokoládu.
- Necháme krátce ztuhnout, poté přidáme náplň.
- Zalijeme zbytkem čokolády a necháme v lednici ztuhnout.
Tipy, které se při přípravě hodí:
Počet porcí: 1 velká tabulka čokolády
Doba přípravy: 35 minut
Recept Pralinky z dubajské čokolády podle Pavla Berkyho
- 500 g hořké čokolády (pecičky)
- 150 g těsta kataifi
- 50 g másla
- 220 g pistáciové pasty nebo pistáciového másla
- 50 g sezamové pasty tahini
- Těsto kataifi nakrájíme na menší kousky. Ve velké pánvi rozehřejeme máslo, těsto do ní přidáme a za stálého promíchávání ho orestujeme dozlatova. Těsto by mělo být krásně křupavé. Poté ho z pánve přendáme na plech a necháme zcela vychladnout.
- Vychladlé těsto dáme do mísy, přidáme pistáciovou pastu nebo pistáciové máslo, tahini a vše dobře promícháme. Hotový krém dáme na minimálně 30 minut do mrazáku. Bude se s ním lépe pracovat.
- Když je těsto dostatečně ztuhlé, aby se z něho daly ukoulet kuličky, vyndáme ho a rukama vytvarujeme malé kuličky. Rozložíme je na plech s pečícím papírem, napícháme do nich párátka či špejle a dáme do mrazáku zcela ztuhnout. Já je měl v mrazáku přes noc a výsledek byl dokonalý.
- V momentě, kdy jsou kuličky dobře vymražené, můžeme začít s přípravou čokolády. Kuličky ale z mrazáku ještě nevyndávejte, opět rychle změknou.
- Čokoládové pecičky dáme do misky. Do kastrolu nalijeme trochu vody a přivedeme ji k varu. Poté plamen ztlumíme, aby voda příliš nebublala. Misku s čokoládou položíme na kastrol a necháme čokoládu zcela rozpustit. Hořká čokoláda by se měla zahřát na 45-50 °C - pomoci si můžeme kuchyňským teploměrem pro docílení požadované teploty.
- Po dosažení teploty misku s čokoládou z kastrolu sundáme a za stálého promíchávání ji vychlaďte na 29-31 °C. To je ideální teplota se kterou můžeme následně pracovat. Takto připravená / vytemperovaná čokoláda bude po ztuhnutí nádherně lesklá a křupavá.
- Zmrzlé kuličky z mrazáku vyndáváme po jedné a postupně je namáčíme do čokolády. Zapíchneme je do nějakého podstavce (např. kusu polystyrenu) a následně je nechám v lednici zatuhnout. Tím bude vrstva čokolády rovnoměrná a tvar kuliček souměrnější.
Počet porcí: 15 kusů
Doba přípravy: 40 minut
Co je na dubajské čokoládě tak výjimečné?
Nejde o obyčejnou plněnou čokoládu. Zásadní je textura:
- zvenku pevná a lesklá čokoládová skořápka
- uvnitř jemný, krémový pistáciový krém s křupavým těstem kadaif
Právě tento kontrast způsobil, že se z dubajské čokolády stal hit sociálních sítí.