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Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?
Některá jídla z tehdejších závodních jídelen si pamatujeme dodnes a řadíme je do každodenních jídelníčků. Poznáte je podle fotografií?
KVÍZ: Polévky světa v kvízu: Bouillabaisse zvládnete, ale co valašská kyselica?
Polévka je grunt, říkalo se odjakživa. Ve světě se do misek servírují osvěžující studené krémy, ostré asijské vývary i husté rybí speciality. Víte, ze které země pochází bouillabaisse, co patří do...
Zkuste podle fotek poznat 30 hub z českých lesů
Hřib smrkový, babka, strakoš nebo ryzec většina zkušených houbařů pozná na první pohled. Jenže v lese rostou i druhy, které se od sebe liší na první pohled jen málo a rozhodují u nich drobné detaily.
Kysané zelí vs. kimchi: Co je lepší pro střeva a zdravé trávení?
Kysané zelí známe jako českou klasiku, kimchi si v posledních letech získalo pověst korejského superhrdiny pro zdravá střeva. Obě potraviny vznikají kvašením, přesto mezi nimi najdeme překvapivé...
Šrucha zelná roste jako plevel, přitom je jedlá. Podívejte se, jak ji poznat
Nízká rostlina s červenavými stonky se koncem léta rozrůstá mezi zeleninou i kolem zahradních cest. Šrucha zelná je jedlá a obsahuje rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Než ji však utrhnete k jídlu,...
Pikantní květáková polévka: S chilli a kokosovým mlékem
Střední
30 min
Květákovou polévku připravíme s česnekem, chilli papričkou a kořením, které jí dodají výraznější...
Smažená játra v trojobalu: Křupavý oběd s vařenými bramborami
Lehké
35 min
Játra nakrájíme na plátky, okořeníme a obalíme v klasickém trojobalu z mouky, vajíčka a strouhanky....
Domácí makronky: Křehké mandlové skořápky s máslovým krémem
Náročné
60 min
Makronky připravíme z mandlové mouky, bílků a cukru, přičemž důležitou roli hraje správně vyšlehaný...
Divnojídla české kuchyně: Znáte kočičí tanec, sloní žrádlo nebo blbouny?
Couračka, kočičí tanec, sloní žrádlo nebo blbouny. Česká kuchyně je plná jídel, jejichž názvy dokážou překvapit možná ještě víc než samotné recepty. Některá se vaří dodnes, jiná znají už jen...
Kofola se zrodila v domovnickém bytě. Tajný recept vznikal na obyčejném vařiči
Žádná moderní laboratoř ani výrobní linka. Jeden z nejslavnějších československých nápojů se začal rodit v bývalém domovnickém bytě, kde měl jeho tvůrce k dispozici mimo jiné dvouplotýnkový vařič. A...
Porovnali jsme studie o šípcích. Neobstál v nich omílaný stonásobek vitaminu C
Citron má pověst vitaminové bomby, jenže na podzimní mezi roste keř, který ho strčí do kapsy. Vitamin C v šípcích, plodech růže šípkové, je několikanásobkem toho, co nabídne citron. O kolik přesně,...
Banánové lívance s karamelem: Sladká snídaně s ořechy
Lehké
50 min
Rozmačkané banány dodají lívancům sladkost i vláčnost, takže se hodí i na víkendovou snídani....
Telecí rolky se zelenými fazolkami: Slavnostní oběd s gratinovanými bramborami
Střední
90 min
Plátky telecího masa naplníme směsí mletého masa, šalotky, česneku a bylinek, pevně zarolujeme a...
Jedlé kaštany vs. koňské: Vypadají podobně, jeden ale na talíř nepatří
Na první pohled vypadají téměř totožně. Jenže mezi jedlými a takzvanými koňskými kaštany je zásadní rozdíl, který se rozhodně nevyplatí přehlédnout. Poznáte, který můžete bez obav přinést do kuchyně?...
Z kila hub zbude po usušení necelých 140 gramů. Kolik nasbírat na zimu?
Čerstvé houby jsou z velké části voda a po usušení zbude z plného košíku jen hrstka. Podívali jsme se, kolik sušených hub dostanete z jednoho kila čerstvých a spočítali, kolik by si jich čtyřčlenná...
Kedlubny jsou tady. Jak vybrat šťavnatý kus a proč kedluben někdy zapáchá
Na podzim se sklízejí kedlubny a bylo by škoda nechat si tuhle zeleninu ujít. Syrový kedluben na plátky, v polévce, zapečený s masem nebo jako kedlubnové zelí. Kedluben se dá připravit mnoha způsoby....
KVÍZ: Polévky světa v kvízu: Bouillabaisse zvládnete, ale co valašská kyselica?
Polévka je grunt, říkalo se odjakživa. Ve světě se do misek servírují osvěžující studené krémy, ostré asijské vývary i husté rybí speciality. Víte, ze které země pochází bouillabaisse, co patří do...