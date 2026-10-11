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Divnojídla české kuchyně: Znáte kočičí tanec, sloní žrádlo nebo blbouny?

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Kočičí tanec Vejmrda patří k přílohám, které svým názvem dokážou pobavit, její chuť je ale k... Couračka je zelná polévka, která se připravuje především v Podkrkonoší.... Sloní slzy jsou sladký dezert, který připomíná roládu, ale po rozkrojení má... Kočičí tanec je staré české jídlo z luštěnin a obilovin. Základ tvoří čočka a... Sejkory připomínají bramboráky, ale jejich příprava se v mnohém liší. Těsto se... Blbouny jsou kynuté knedlíky, které se v některých regionech připravují jako... Sloní žrádlo je retro pomazánka, která se objevuje hlavně na chlebíčcích,... Zablafuňky patří mezi regionální jídla, jejichž název dnes leckomu nic neřekne.... Kucmoch je krajový název pro jednoduché bramborové jídlo, které se připravuje... Šimlena s halečkami je slezský pokrm, který spojuje sladkou omáčku s přílohou,... Stírka je pokrm, který může překvapit tím, jak málo surovin k jeho přípravě...
Couračka, kočičí tanec, sloní žrádlo nebo blbouny. Česká kuchyně je plná jídel, jejichž názvy dokážou překvapit možná ještě víc než samotné recepty. Některá se vaří dodnes, jiná znají už jen pamětníci a milovníci krajových specialit. Víte, co se pod těmito zvláštními názvy skrývá?

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vydáno 10. října 2026

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