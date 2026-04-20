„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Na co je červená řepa zdravá
Tato zelenina je bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály, které mají zdravotní výhody pro naše tělo. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, draslíku, kyseliny listové a železa, které mají pozitivní vliv na imunitní systém, zdraví srdce a nervovou soustavu.
Betacyanin, přírodní antioxidant, který se v červené řepě nachází, má protizánětlivé účinky a chrání tělo před škodlivými volnými radikály. Pravidelná konzumace červené řepy může pomoci snížit krevní tlak, zlepšit cirkulaci krve, zvýšit vytrvalost při fyzické aktivitě a zlepšit trávení. Také podporuje detoxikaci organismu.
Když tělu chybí železo: Jak poznat problém a co změnit v jídelníčku
Červená řepa a její účinky na tělo
Kromě zmíněné detoxikace a podpory zdraví kardiovaskulárního systému je červená řepa známá i tím, že zlepšuje funkci jater a ledvin. Podporuje také tvorbu červených krvinek díky vysokému obsahu železa a kyseliny listové, což je zásadní pro prevenci anémie.
Ideální je pro těhotné ženy, které často trpí nedostatkem železa. Dobrá je ale také pro sportovce a všechny, kteří chtějí zlepšit svou fyzickou kondici.
Kdo by neměl jíst červenou řepu
Ačkoli je považována za velmi zdravou potravinu, jsou mezi námi lidé, kteří by měli při její konzumaci být opatrní. Jde například o osoby:
- Trpící nízkým krevním tlakem: červená řepa může totiž jeho hodnoty ještě více snižovat. Pokud by někdo takový konzumoval velké množství řepy, mohly by se u něj objevit závratě a mdloby z příliš nízkého krevního tlaku.
- S ledvinovými problémy: zejména ti, kteří trpí onemocněním, jako je oxalátová nefropatie, by měli červenou řepu jíst v omezeném množství. Oxaláty, které řepa obsahuje, mohou přispět k tvorbě ledvinových kamenů.
- Užívající léky na ředění krve: jako je warfarin. Řepa může totiž ovlivnit účinnost těchto léků.
Tip: Patříte do rizikové skupiny? Poraďte se s lékařem, zda můžete červenou řepu bez obav jíst.
3 tipy, jak nejlépe připravit červenou řepu
Můžete ji jíst syrovou, pro zachování co největšího přínosu pro vaše zdraví, nebo ji můžete vařit nebo péct. Ideální je pro odšťavnění, ztratíte sice vlákninu, ale jiné prospěšné látky zůstávají plně zachovány ve vyrobené rudé šťávě. I při vaření nebo pečení červené řepy se zachovává většina jejích živin. Takže: směle do rudého stravování.
- Odšťavněná. Jak připravit šťávu z červené řepy? A loupat, nebo neloupat? Dobře ji umyjte a syrovou „prožeňte“ ji odšťavňovačem. Že ho nemáte? Nastrouhejte řepu a vymačkejte šťávu přes plátno (pozor! bílá už nebude bílá, špatně se to pere…). Šťáva z červené řepy je ideální pro detoxikaci a zlepšení zdraví jater. Můžete ji kombinovat s jiným ovocem a zeleninou. Já ji mám ráda s mrkví, jablkem, ale i s řapíkatým celerem (což může být na někoho příliš: řepa a celer…).
- Pečená. Dobře ji omyjte, použijte kartáček. Nakrájejte na větší kusy, přidejte olej a eventuálně koření dle chuti (já dávám stroužek česneku, sůl a kmín), zabalte do alobalu a pečte v předehřáté troubě asi 45 minut, dokud nezměkne. Pečená červená řepa má sladší chuť a skvěle se hodí do salátů nebo jen tak, třeba s balkánským sýrem a trochou osolené zakysané smetany.
- Vařená. Omytou řepu zalijeme osolenou vodou a vaříme. Jak dlouho se vaří celá řepa? 1–3 hodiny, záleží na velikosti. Po vychladnutí řepu oloupejte, loupe se snadno a je to zábavné, slupka tak jakoby klouže. Uvařenou řepu dále použijete například do salátů nebo z ní vyrobíte výbornou pomazánku. Nebo ji můžete dál zavařit, tak jak to dělaly naše babičky.
Jak často jíst červenou řepu
Abychom plně využili všechny zdravotní přínosy červené řepy, doporučuje se ji zařadit do stravy alespoň dvakrát až třikrát týdně. Přijde vám to příliš často? Není, řepa může být součástí salátů, polévek, smoothie nebo jako samostatný pokrm.
Pokud chcete využít detoxikační účinky červené řepy, doporučuje se pít šťávu z červené řepy pravidelně, ale s mírou, aby nedošlo k přílišnému zatížení ledvin. Doporučené množství je zhruba 100–150 ml šťávy denně, což by mělo stačit k tomu, abyste pocítili pozitivní účinky na vaše zdraví.
Proč je po červené řepě zbarvená moč
Po konzumaci může moč získat červený nebo růžový nádech kvůli přítomnosti betacyaninu, což je přírodní barvivo, které je zodpovědné za charakteristickou červenou barvu této zeleniny. Betacyanin je silný antioxidant, který má pozitivní účinky na zdraví, ale tělo ho nedokáže úplně zpracovat, což vede k tomu, že některé zbytky barviva projdou močovými cestami a mohou způsobit, že moč bude červená.
Tato změna barvy moči je obvykle neškodná a vyskytuje se u některých lidí, zatímco jiní ji nepozorují. Může to být také ovlivněno množstvím snědené řepy, individuálními rozdíly v metabolismu a pH moči.
„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais