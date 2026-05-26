Žádné složité těsto, žádné speciální vybavení. Jen rýžový papír, ovoce a hustý jogurt. A právě z toho vzniká takzvané zdravé moči.
Trend, který se šíří hlavně přes TikTok, si lidé rychle přebírají i do vlastních kuchyní. Výsledkem je dezert, který na první pohled připomíná japonské mochi. Ve skutečnosti s ním ale nemá skoro nic společného.
Místo rýžového těsta se používá tenký rýžový papír, který se krátce namočí do vody, aby změkl. Doprostřed přijde řecký jogurt, ovoce podle chuti a někdy i kapka medu nebo arašídového másla. Vznikne měkký balíček, který se nechá krátce zmrazit.
Textura je úplně jiná, než by člověk čekal. Rýžový papír změkne, ale zároveň drží tvar a obalí krémovou náplň. Výsledek působí jako fit verze sladkosti, kterou byste čekali spíš v asijské cukrárně než v domácí kuchyni.