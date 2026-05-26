Dezert z rýžového papíru válcuje sociální sítě. Připomíná japonské mochi

Natálie Brabcová
  8:30
Stačí pár minut na sociálních sítích a člověk má pocit, že zákusky už prošly všemi možnými proměnami. Jenže teď se objevila další. Dezert, který připomíná japonské mochi, ale vzniká z úplně obyčejných surovin, které má většina lidí doma.

Vypadá jako mochi, ale vzniká jen z rýžového papíru, jogurtu a ovoce. | foto: instagramový účet: @thesamplan

Žádné složité těsto, žádné speciální vybavení. Jen rýžový papír, ovoce a hustý jogurt. A právě z toho vzniká takzvané zdravé moči.

josephlyeeee @josephlye1004

Rice paper snow skin mochi Low cal • easy • no skills needed #lazycooking #mochi #ricepaper #lowcalfood #dessert

22. května 2026 v 14:56, příspěvek archivován: 22. května 2026 v 14:56

Trend, který se šíří hlavně přes TikTok, si lidé rychle přebírají i do vlastních kuchyní. Výsledkem je dezert, který na první pohled připomíná japonské mochi. Ve skutečnosti s ním ale nemá skoro nic společného.

Místo rýžového těsta se používá tenký rýžový papír, který se krátce namočí do vody, aby změkl. Doprostřed přijde řecký jogurt, ovoce podle chuti a někdy i kapka medu nebo arašídového másla. Vznikne měkký balíček, který se nechá krátce zmrazit.

Textura je úplně jiná, než by člověk čekal. Rýžový papír změkne, ale zároveň drží tvar a obalí krémovou náplň. Výsledek působí jako fit verze sladkosti, kterou byste čekali spíš v asijské cukrárně než v domácí kuchyni.

Dezert z rýžového papíru válcuje sociální sítě. Připomíná japonské mochi

