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Ovoce místo půstu
Detoxikační kúry, džusové půsty nebo víkendová „očista těla“ patří mezi dlouhodobě populární trendy. Odborníci ale upozorňují, že lidské tělo žádné speciální detoxikační režimy nepotřebuje, protože o očistu se starají především játra, ledviny a trávicí systém.
Mnohem efektivnější než krátkodobé půsty může být pravidelný příjem potravin, které přirozeně podporují trávení, střevní mikrobiom a vylučování odpadních látek. A právě ovoce, zejména některé druhy, v tom hraje zásadní roli.
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1. Kiwi
Kiwi patří mezi nejčastěji zmiňované ovoce v souvislosti se zdravým trávením. Obsahuje enzym aktinidin, který pomáhá štěpit bílkoviny, a zároveň vysoké množství rozpustné i nerozpustné vlákniny.
Právě kombinace enzymů a vlákniny podporuje přirozenou střevní peristaltiku. Kiwi se tak často doporučuje lidem se zpomaleným trávením nebo nepravidelným vyprazdňováním.
2. Švestky
Švestky, zejména sušené, jsou tradičně spojovány s podporou pravidelného trávení. Obsahují sorbitol, cukerný alkohol, který na sebe váže vodu ve střevech, a zároveň vysoký podíl vlákniny.
Díky tomu mohou pomoci při zácpě a celkovém zpomalení trávení. Nejde o rychlý „detox efekt“, ale o přirozenou podporu střevní funkce.
3. Jablka
Jablka sou dostupné, cenově nenáročné a nutričně velmi zajímavé ovoce. Obsahují pektin, tedy rozpustnou vlákninu, která funguje jako prebiotikum, tedy jako potrava pro prospěšné střevní bakterie.
Zdravý mikrobiom je zásadní pro trávení, imunitu i celkovou metabolickou rovnováhu organismu. Pravidelná konzumace jablek tak může mít dlouhodobější efekt než krátkodobé očistné kúry.
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Lehké
50 min
4. Ananas
Ananas obsahuje enzym bromelain, který pomáhá štěpit bílkoviny. Proto bývá často doporučován jako ovoce vhodné po těžších jídlech.
Kromě enzymů obsahuje také vitamin C a další antioxidanty. V kombinaci může přispět k pocitu „lehčího“ trávení, i když nejde o detox v pravém slova smyslu.
5. Grapefruit
Grapefruit je bohatý na hořké látky a flavonoidy, které jsou spojovány s podporou trávení a metabolismu. V některých studiích se zkoumá i jeho vliv na hladinu inzulinu a lipidový metabolismus.
Je však třeba připomenout, že grapefruit může ovlivňovat účinek některých léků, a proto je vhodné jeho pravidelnou konzumaci konzultovat v případě farmakoterapie.
Detox tělo nepotřebuje. Potřebuje pravidelnost
Krátkodobé půsty a detoxikační kúry často slibují rychlé výsledky, ale jejich efekt bývá spíše krátkodobý. Lidské tělo má vlastní sofistikované mechanismy, jak se s metabolickými zplodinami vypořádat.
Z dlouhodobého hlediska jsou zásadní:
- dostatek vlákniny,
- pestrá strava,
- pravidelný pohyb,
- dostatečný pitný režim.
Ovoce jako kiwi, švestky, jablka, ananas nebo grapefruit mohou být přirozenou součástí tohoto režimu – bez potřeby extrémních očistných diet.
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