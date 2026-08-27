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Vykašlete se na detox. Jezte potraviny, které svědčí vašemu zažívání

Petra Kašparová
  4:00

Detoxikace je proces, při kterém se tělo zbavuje škodlivých látek, které se v něm nahromadily. A víte, kdo je nejlepším spojencem v tomto boji? Stará dobrá H2O! | foto: Archiv TitbitShutterstock

Máte pocit, že potřebujete očistu? Zkuste do jídelníčku jednoduše zařadit tyto druhy ovoce. Jsou blahodárné pro naše trávení a obecně pro detox.

Obsah

Ovoce místo půstu

Detoxikační kúry, džusové půsty nebo víkendová „očista těla“ patří mezi dlouhodobě populární trendy. Odborníci ale upozorňují, že lidské tělo žádné speciální detoxikační režimy nepotřebuje, protože o očistu se starají především játra, ledviny a trávicí systém.

Mnohem efektivnější než krátkodobé půsty může být pravidelný příjem potravin, které přirozeně podporují trávení, střevní mikrobiom a vylučování odpadních látek. A právě ovoce, zejména některé druhy, v tom hraje zásadní roli.

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Kiwi je plné vitamínů, vlákniny a navíc je výborné.

1. Kiwi

Kiwi patří mezi nejčastěji zmiňované ovoce v souvislosti se zdravým trávením. Obsahuje enzym aktinidin, který pomáhá štěpit bílkoviny, a zároveň vysoké množství rozpustné i nerozpustné vlákniny.

Právě kombinace enzymů a vlákniny podporuje přirozenou střevní peristaltiku. Kiwi se tak často doporučuje lidem se zpomaleným trávením nebo nepravidelným vyprazdňováním.

Mini kiwi charlotky

Mini kiwi charlotky

Recept

Střední

45 min

Za švestky, nejen sušené, vám vaše zažívání poděkuje.

2. Švestky

Švestky, zejména sušené, jsou tradičně spojovány s podporou pravidelného trávení. Obsahují sorbitol, cukerný alkohol, který na sebe váže vodu ve střevech, a zároveň vysoký podíl vlákniny.

Díky tomu mohou pomoci při zácpě a celkovém zpomalení trávení. Nejde o rychlý „detox efekt“, ale o přirozenou podporu střevní funkce.

Švestky do peřin

Švestky do peřin

Recept

Lehké

50 min

Jablka: Levné, zdánlivě obyčejné, ovoce.

3. Jablka

Jablka sou dostupné, cenově nenáročné a nutričně velmi zajímavé ovoce. Obsahují pektin, tedy rozpustnou vlákninu, která funguje jako prebiotikum, tedy jako potrava pro prospěšné střevní bakterie.

Zdravý mikrobiom je zásadní pro trávení, imunitu i celkovou metabolickou rovnováhu organismu. Pravidelná konzumace jablek tak může mít dlouhodobější efekt než krátkodobé očistné kúry.

Pečená jablka s drobenkou

Nejlepší pečená jablka s křupavou drobenkou: Rychlý dezert, který chutná jako od babičky

Recept

Lehké

50 min

Ananas je plný enzymů, vitamínů i antioxidantů.

4. Ananas

Ananas obsahuje enzym bromelain, který pomáhá štěpit bílkoviny. Proto bývá často doporučován jako ovoce vhodné po těžších jídlech.

Kromě enzymů obsahuje také vitamin C a další antioxidanty. V kombinaci může přispět k pocitu „lehčího“ trávení, i když nejde o detox v pravém slova smyslu.

Limonáda s karamelizovaným ananasem a limetou podle Andrey a Ilony

Limonáda s karamelizovaným ananasem a limetou podle Andrey a Ilony

Recept

Lehké

10 min

Grep: Místo detoxu v podobě půstu prostě zařaďte grep do jídelníčku.

5. Grapefruit

Grapefruit je bohatý na hořké látky a flavonoidy, které jsou spojovány s podporou trávení a metabolismu. V některých studiích se zkoumá i jeho vliv na hladinu inzulinu a lipidový metabolismus.

Je však třeba připomenout, že grapefruit může ovlivňovat účinek některých léků, a proto je vhodné jeho pravidelnou konzumaci konzultovat v případě farmakoterapie.

Grepový punč

Grepový punč

Recept

Střední

15 min

Detox? Nárazový vůbec. Raději vsaďte na pravidelnost.

Detox tělo nepotřebuje. Potřebuje pravidelnost

Krátkodobé půsty a detoxikační kúry často slibují rychlé výsledky, ale jejich efekt bývá spíše krátkodobý. Lidské tělo má vlastní sofistikované mechanismy, jak se s metabolickými zplodinami vypořádat.

Z dlouhodobého hlediska jsou zásadní:

  • dostatek vlákniny,
  • pestrá strava,
  • pravidelný pohyb,
  • dostatečný pitný režim.

Ovoce jako kiwi, švestky, jablka, ananas nebo grapefruit mohou být přirozenou součástí tohoto režimu – bez potřeby extrémních očistných diet.

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