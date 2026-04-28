Obsah
Na co je dobrá kopřiva
Má velmi široké využití pro zdraví. Pomáhá tělu s detoxikací, podporuje tvorbu krve a přispívá ke správné funkci ledvin i močových cest. Často se využívá při jarní únavě, kdy tělo potřebuje znovu nastartovat, a také při oslabené imunitě. Díky svému složení má pozitivní vliv i na kvalitu vlasů a pokožky.
Mladé kopřivy na jaře pomohou s alergií, ekzémem, artritidou i únavou
Proč kopřiva pálí a jak na ni
Kopřiva pálí kvůli drobným žahavým chloupkům, které při dotyku vpustí do kůže směs histaminu a kyseliny mravenčí. Výsledkem jsou nepříjemné pupínky, které svědí.
Jak si rychle ulevit:
- Opláchněte: Místo jemně omyjte vlažnou vodou. Nikdy nedrhněte, mohli byste chloupky zatlačit hlouběji do kůže.
- Chlaďte: Studený obklad (nebo led v látce) přikládejte na 10–15 minut. Pomůže zmírnit otok i svědění.
- Využijte přírodu či lékárnu: Na kůži dobře funguje rozmačkaný list jitrocele nebo gel z aloe vera. Při silném svědění použijte antihistaminovou mast nebo zklidňující krém s panthenolem.
- Hlavně neškrábejte: Škrábání podráždění zhoršuje a zvyšuje riziko infekce.
Kdy sbírat kopřivy
Pokud se rozhodnete vyrazit na sběr, ideální dobou je jaro (březen až květen). V tomto období jsou mladé listy nejchutnější a nejbohatší na živiny. Sbírejte vždy jen vrchní části rostliny a vybírejte si pouze čistá místa, rozhodně se vyhněte okolí silnic či průmyslových oblastí.
Jak správně připravit kopřivový čaj
Jedním z nejčastějších způsobů, jak kopřivu využít, je příprava čaje. Ten se připravuje velmi jednoduše. Sušené nebo čerstvé listy se zalijí horkou vodou a nechají se asi deset až patnáct minut louhovat. Čerstvá kopřiva má jemnější chuť, zatímco sušená je výraznější a koncentrovanější.
Obvykle se doporučuje pít jeden až tři šálky kopřivového čaje denně. Nejčastěji se pije ráno nalačno nebo během dne mezi jídly, ideálně ve formě kúry trvající dva až tři týdny, například na jaře.
Kdo nemůže kopřivový čaj
Ne pro každého je kopřivový čaj vhodný. Opatrnost by měly zvážit těhotné ženy a lidé, kteří mají problémy s ledvinami nebo srdcem. Stejně tak by se měli poradit s lékařem ti, kdo užívají léky na odvodnění nebo krevní tlak.
Kdy sušit kopřivy
Pokud si chcete kopřivy uchovat na později, můžete je usušit. Nejvhodnější doba je opět jaro, ideálně ještě předtím, než rostlina začne kvést. Suší se na stinném a dobře větraném místě. Sušené listy pak můžete využít nejen na čaj, ale i jako přísadu do polévek nebo třeba jako základ pro domácí tinktury.
Recept Krémová kopřivová polévka s medvědím česnekem
- 2 ks cibule
- 4 lžíce olivového oleje
- 2000 ml zeleninového vývaru
- 2 ks brambory
- 4 lžíce jáhel
- sůl a pepř dle chuti
- 6 hrstí mladých kopřiv
- 3 hrsti medvědího česneku
- muškátový květ
- 2 ks chilli papričky
- květy sedmikrásky na ozdobu
- výhonky ředkvičky
- Nahrubo nakrájenou cibuli vložíme do hrnce s nahřátým olejem a orestujeme dorůžova.
- Zalijeme vývarem, přidáme na kostičky nakrájené brambory a propláchnuté jáhly, osolíme, opepříme a vaříme cca 20 minut.
- Kopřivy propláchneme a přebereme, odstraníme dřevnaté části. Kopřivy přidáme do vroucí polévky a 2 minuty povaříme. Odstavíme, přimícháme překrájený medvědí česnek, pepř, nastrouhaný muškátový květ a vše rozmixujeme dohladka.
- Připravenou polévku dochutíme solí a pepřem a na talíři posypeme kousky chilli, ozdobíme květy a výhonky.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
