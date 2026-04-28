Melouny obsahují vitamíny i minerální látky
Melouny obsahují vitamíny A a C, ale i některé vitamíny skupiny B včetně kyseliny listové (B6) a minerální látky jako železo a vápník. V horkém období roku jsou důležité i kvůli vysokému obsahu vody, zároveň patří mezi relativně nízkokalorické a zároveň velmi osvěžující pochoutky.
Vodní melouny s tmavozelenou slupkou a růžovou dužinou s nápadnými tmavými semínky jsou v Česku nejoblíbenější, čím dál víc jsou ale k dostání i různé odrůdy melounu cukrového.
I když melouny patří mezi plody, u nichž se – podobně jako třeba u banánu – slupka nejí, neznamená to, že si před konzumací či porcováním nezaslouží důkladnou očistu. Právě na jeho povrchu se mohou vyskytovat nebezpečné bakterie, které se tam dostávají z půdy, při dopravě nebo skladování.
Meloun krájejte jen po umytí
Rozkrojením neomytého melounu si patogeny přítomné na povrchu přenesete nožem do dužiny, a z ní už je to jen krůček do vašeho trávicího traktu.
Největší nebezpečí přichází ve chvíli, kdy je rozkrojený nebo naporcovaný meloun skladovaný při teplotě nad 5 °C. Díky vysokému obsahu vody a nedostatečně nízkému pH mají bakterie v dužině ideální podmínky pro rychlé pomnožení. Výsledkem jsou pak úporné průjmy. „Původcem infekčního onemocnění mohou v těchto případech být bakterie – Salmonella, Listerie a Escherichia coli,“ uvádějí středočeští hygienici v doporučení, jak s melouny zacházet.
Samozřejmostí pro přípravu melounů by měla být čistá pracovní plocha, umyté ruce, a zejména pečlivé omytí melounů před konzumací tak, aby při jejich krájení nedocházelo k přenosu nečistot z povrchu do dužiny, radí dále hygienici. Naporcované (půlené) melouny by se měly spotřebovat co nejdříve po nákupu, případně bez prodlevy uložit do lednice.
Nebezpečná kampylobakterióza
Zmíněné nemoci nejsou jediné, které vás mohou potkat snědení neumytého melounu. Dalším strašákem je kampylobakterióza, onemocnění vyvolané bakteriemi rodu Campylobacter, nejčastěji druhem C. jejuni.
Také tento mikroorganismus se do jedlé části melounu může dostat z kůry a v teplém prostředí se rychle pomnožit. Zničila by ho vysoká teplota, ale protože meloun jíme tepelně neupravený, dostane se do organismu v té nejlepší kondici.
Bakterie napadá střeva
„Tato bakterie napadá střeva a způsobuje nepříjemné potíže: silné průjmy (často i s krví), bolesti břicha, horečku, nevolnost a někdy i zvracení. Nemoc obvykle trvá 2 až 7 dní a většinou odezní sama, ale zejména u malých dětí, seniorů a osob s oslabenou imunitou může mít těžší průběh,“ varuje Petra Batók z Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Pokud nemoc neodezní sama, může lékař rozhodnout o antimikrobiální léčbě – problém je v tom, že na některá antibiotika jsou tyto bakterie rezistentní. A pozor, i po vymizení příznaků může být člověk pro své okolí infekční, a to až 7 dní.
Než si proto příště rozkrojíte meloun, nezapomeňte ho předem umýt pod tekoucí vodou. A spotřebujte ho dříve,, než si v něm založí neviditelnou kolonii nezvaní návštěvníci.