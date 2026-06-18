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Dáváte stejné brambory do salátu i do kaše? Pak se nedivte, že výsledek nestojí za nic

Petra Kašparová
  4:00
Vybíráte brambory podle toho, jak vypadají, nebo podle toho, které jsou zrovna v akci? Pak se nedivte, že se vám salát rozpadá, kaše lepí a bramboráky nejsou tak křupavé, jak by mohly být. Varný typ není zbytečná informace na obalu, ale základní vodítko, podle kterého poznáte, co z brambor opravdu uvařit.

Brambory jsou pevnou součástí české kuchyně. Umíte ale správně zvolit varný typ? | foto: Canva

Obsah

Jak zpracovat brambory

Vaříme je jako přílohu, pečeme v troubě, mačkáme do kaše, strouháme do bramboráků nebo z nich připravujeme vánoční bramborový salát. Také hranolky, krokety, knedlíky z nich vyrobíme. A dokonce sladká jídla z nich vaříme, knedlíky, lokše k pomazání marmeládou.

Většina z nás ale při nákupu vůbec neřeší, jaký varný typ brambor hází do košíku. Sáhneme po prvním sáčku, který vidíme, a pak se často divíme, že se brambory rozvaří, salát se změní v kaši, bramborák nejde obrátit nebo těsto nedrží tak, jak by mělo.

Rozdíl totiž není jen v odrůdě nebo zemi původu, případně ve velikosti či barvě. Klíčové jsou hlavně varné typy brambor, které napoví, k čemu se dané brambory v kuchyni nejlépe hodí.

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80 min

Víte, který typ brambor se hodí na které jídlo?

Co znamená varný typ brambor

Varný typ označuje, jak se brambory chovají po uvaření. Některé zůstávají pevné a drží tvar, jiné jsou měkčí a lehce moučné, další se snadno rozpadají a hodí se spíš do kaší nebo těst.

Na obalech se nejčastěji setkáte s označením A, B nebo C. Někdy bývá uvedena i kombinace, například AB nebo BC, což znamená, že brambory mají vlastnosti na pomezí dvou typů.

Cmunda po kaplicku se dvěma druhy zelí + stepy

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80 min

Bramboráky, cmunda, vošouch. Je jedno, jak tomu říkáte. Jisté je, že zde hraje v tom, jak se povedou, velkou roli správný výběr brambor.

Přehled varných typů brambor

Varný typVlastnostiNejlepší využití
Typ Apevné, drží tvar, nerozvařují sesalát, vařené brambory, brambory na loupačku
Typ Buniverzální, lehce moučné, stále drží tvarpřílohy, pečení, zapékání, polévky
Typ Cmoučné, rozpadavé, škrobnatékaše, knedlíky, těsto, bramboráky

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Víte, jak správně skladovat brambory?

Varný typ A

Brambory varného typu A jsou pevné, mají jemnou strukturu a po uvaření dobře drží tvar. Nerozpadají se, nerozvařují a při krájení zůstávají kompaktní. Právě proto jsou nejlepší volbou všude tam, kde má být brambora v jídle jasně rozpoznatelná.

Typ A se hodí hlavně na:

Bramborový salát: Retro prasárna, kterou máme rádi. Ale jak ho udělat trendy?

Brambory vaříme, pečeme, smažíme. Na každý pokrm se hodí jiný varný druh brambor.

Varný typ B

Varný typ B je nejuniverzálnější. Brambory jsou po uvaření o něco měkčí než typ A, lehce moučné, ale stále drží tvar. Právě proto se hodí pro každodenní vaření, když nechcete u nákupu dlouze přemýšlet.

Typ B využijete na:

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Lehké

60 min

Na bramborovou kaši kupte rozhodně jiný varný druh brambor než například na salát.

Varný typ C

Brambory varného typu C jsou moučné, měkké a po uvaření se snadno rozpadají. Mají vyšší obsah škrobu, díky čemuž se dobře rozmačkávají a spojují do těsta. Právě proto jsou ideální do receptů, kde brambory nemají držet tvar, ale vytvořit hladkou nebo soudržnou hmotu.

Typ C se hodí na:

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Bramborový salát: Zvolte varný typ A.

Jaké brambory koupit na bramborový salát

Na bramborový salát vybírejte varný typ A, případně typ AB, pokud čistý typ A neseženete. Brambory uvařte ve slupce, nechte je vychladnout a teprve poté je oloupejte a nakrájejte. Budou pevnější, méně se budou drolit a salát si zachová lepší strukturu.

Důležité je také brambory nepřevařit. I pevný typ A se může při příliš dlouhém vaření rozpadat. Vařte je jen doměkka, ideálně podobně velké kusy najednou, aby byly hotové rovnoměrně.

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Hranolky jsou jedním z oblíbených bramborových pokrmů.

recepty.idnescz

Nevíte, jaký typ brambor koupit? Rozdělení je jednodušší, než se zdá:

Typ A (salátové) → drží tvar, nerozpadají se. Ideální do salátů nebo jako příloha
Typ B (přílohové) → lehce moučnaté, ale stále pevné. Jsou univerzální a hodí se téměř na všechno. Nejlépe však poslouží do polévek, gulášů a jako klasická příloha.
Typ C (moučné) → snadno se rozpadají. Perfektní na kaši, těsto nebo knedlíky.

Každý typ má totiž jiné množství škrobu, a právě to rozhoduje o výsledné struktuře.

#brambory #tipy #idnes

8. května 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 17. června 2026 v 15:43
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Co když na obalu varný typ není

U balených brambor by měl být varný typ obvykle uvedený na etiketě. U volně prodejných brambor se vyplatí podívat na ceduli nebo se zeptat prodavače. Pokud označení chybí, orientujte se alespoň podle doporučeného použití. Někdy bývá na obalu napsáno například „salátové“, „přílohové“ nebo „na kaši“.

Salátové brambory většinou odpovídají typu A, přílohové typu B a brambory určené na kaši nebo těsto typu C.

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Brambory v české kuchyni používáme skutečně hojně.

Jak skladovat brambory

Správný výběr varného typu je jen první krok. Aby brambory dobře chutnaly, potřebují také vhodné skladování. Nejlépe jim vyhovuje tmavé, chladnější a dobře větrané místo. Neměly by být v lednici, kde může docházet ke změnám chuti, ani v teple, kde rychle klíčí.

Brambory také neskladujte dlouho v igelitovém sáčku. Vlhkost jim nesvědčí a mohou začít plesnivět. Ideální je papírový sáček, bedýnka nebo prodyšný koš.

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