Dáváte stejné brambory do salátu i do kaše? Pak se nedivte, že výsledek nestojí za nic

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Jak zpracovat brambory
Vaříme je jako přílohu, pečeme v troubě, mačkáme do kaše, strouháme do bramboráků nebo z nich připravujeme vánoční bramborový salát. Také hranolky, krokety, knedlíky z nich vyrobíme. A dokonce sladká jídla z nich vaříme, knedlíky, lokše k pomazání marmeládou.
Většina z nás ale při nákupu vůbec neřeší, jaký varný typ brambor hází do košíku. Sáhneme po prvním sáčku, který vidíme, a pak se často divíme, že se brambory rozvaří, salát se změní v kaši, bramborák nejde obrátit nebo těsto nedrží tak, jak by mělo.
Rozdíl totiž není jen v odrůdě nebo zemi původu, případně ve velikosti či barvě. Klíčové jsou hlavně varné typy brambor, které napoví, k čemu se dané brambory v kuchyni nejlépe hodí.
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Co znamená varný typ brambor
Varný typ označuje, jak se brambory chovají po uvaření. Některé zůstávají pevné a drží tvar, jiné jsou měkčí a lehce moučné, další se snadno rozpadají a hodí se spíš do kaší nebo těst.
Na obalech se nejčastěji setkáte s označením A, B nebo C. Někdy bývá uvedena i kombinace, například AB nebo BC, což znamená, že brambory mají vlastnosti na pomezí dvou typů.
Přehled varných typů brambor
|Varný typ
|Vlastnosti
|Nejlepší využití
|Typ A
|pevné, drží tvar, nerozvařují se
|salát, vařené brambory, brambory na loupačku
|Typ B
|univerzální, lehce moučné, stále drží tvar
|přílohy, pečení, zapékání, polévky
|Typ C
|moučné, rozpadavé, škrobnaté
|kaše, knedlíky, těsto, bramboráky
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Varný typ A
Brambory varného typu A jsou pevné, mají jemnou strukturu a po uvaření dobře drží tvar. Nerozpadají se, nerozvařují a při krájení zůstávají kompaktní. Právě proto jsou nejlepší volbou všude tam, kde má být brambora v jídle jasně rozpoznatelná.
Typ A se hodí hlavně na:
- bramborový salát,
- vařené jako příloha,
- brambory na loupačku,
- gratinované brambory,
- studené saláty s bramborami.
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Varný typ B
Varný typ B je nejuniverzálnější. Brambory jsou po uvaření o něco měkčí než typ A, lehce moučné, ale stále drží tvar. Právě proto se hodí pro každodenní vaření, když nechcete u nákupu dlouze přemýšlet.
Typ B využijete na:
- běžné přílohové brambory,
- pečené brambory,
- šťouchané brambory,
- zapečené brambory,
- polévky,
- bramborové guláše a směsi.
Varný typ C
Brambory varného typu C jsou moučné, měkké a po uvaření se snadno rozpadají. Mají vyšší obsah škrobu, díky čemuž se dobře rozmačkávají a spojují do těsta. Právě proto jsou ideální do receptů, kde brambory nemají držet tvar, ale vytvořit hladkou nebo soudržnou hmotu.
Typ C se hodí na:
Jaké brambory koupit na bramborový salát
Na bramborový salát vybírejte varný typ A, případně typ AB, pokud čistý typ A neseženete. Brambory uvařte ve slupce, nechte je vychladnout a teprve poté je oloupejte a nakrájejte. Budou pevnější, méně se budou drolit a salát si zachová lepší strukturu.
Důležité je také brambory nepřevařit. I pevný typ A se může při příliš dlouhém vaření rozpadat. Vařte je jen doměkka, ideálně podobně velké kusy najednou, aby byly hotové rovnoměrně.
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Co když na obalu varný typ není
U balených brambor by měl být varný typ obvykle uvedený na etiketě. U volně prodejných brambor se vyplatí podívat na ceduli nebo se zeptat prodavače. Pokud označení chybí, orientujte se alespoň podle doporučeného použití. Někdy bývá na obalu napsáno například „salátové“, „přílohové“ nebo „na kaši“.
Salátové brambory většinou odpovídají typu A, přílohové typu B a brambory určené na kaši nebo těsto typu C.
Jak skladovat brambory
Správný výběr varného typu je jen první krok. Aby brambory dobře chutnaly, potřebují také vhodné skladování. Nejlépe jim vyhovuje tmavé, chladnější a dobře větrané místo. Neměly by být v lednici, kde může docházet ke změnám chuti, ani v teple, kde rychle klíčí.
Brambory také neskladujte dlouho v igelitovém sáčku. Vlhkost jim nesvědčí a mohou začít plesnivět. Ideální je papírový sáček, bedýnka nebo prodyšný koš.
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