Skladujete brambory a cibuli společně?
Brambory a cibule patří k české kuchyni stejně neodmyslitelně jako hrnec na plotnu. Jsou to skromné suroviny, které nestojí mnoho, ale dokážou vykouzlit jídla, která se dědí z generace na generaci.
Možná právě proto, že obě suroviny rostou z hlíny a vnímáme je jako podobné, je často skladujeme u sebe. I já to tak dělala. Jedna bedna, brambory a cibule se mi k sobě prostě hodily. Na první pohled to dává smysl, uznejte – obě suroviny jsou trvanlivé, používají se často společně a nevyžadují lednici. Už to tak nedělám. Zjistila jsem totiž, že je rozhodně lépe brambory a cibuli držet od sebe. Proč? V tomto případě nejde o kulinářský důvod, ale o, řekněme, biologické a chemické důvody.
Brambory a cibule spolu „komunikují“
I po sklizni jsou brambory i cibule živé rostlinné tkáně, byť již nerostou. Pomalu dýchají, reagují na prostředí a uvolňují látky, které mohou ovlivňovat jiné potraviny v okolí.
Jednou z těchto látek je ethylen. Ten řídí proces zrání a stárnutí. Některé plodiny ho produkují více, jiné méně. A správně vás teď napadlo, že tedy jedna rostlina může významně urychlit zrání jiné, tedy ji vlastně kazí.
Cibule sice nepatří mezi největší producenty ethylenu, přesto ho při skladování určité množství uvolňuje. A brambory jsou na ethylen poměrně citlivé. Pokud jsou dlouhodobě uložené v prostředí, kde se ethylen vyskytuje, mohou začít:
- rychleji klíčit
- měknout
- nebo se kazit
Ve velkém skladu se tento efekt téměř neprojeví, ale v malé spíži, kde je omezené proudění vzduchu, může být rozdíl znatelný.
Brambory a cibule potřebují rozdílné podmínky
Dalším problémem je prostředí, které jednotlivé plodiny potřebují.
Brambory mají rády:
- chlad (ideálně 4–8 °C)
- tmu
- mírně vlhčí prostředí
Cibule naopak potřebuje:
- sucho
- dobré větrání
- spíše vyšší teplotu než brambory
Pokud jsou pohromadě, vzniká kompromisní prostředí, které vlastně nevyhovuje ani jedné z nich. Vlhkost se může zvyšovat, cibule měkne a brambory mohou začít zahnívat nebo klíčit. Chápete? Je prostě hloupost je dávat k sobě, přitom to většina z nás dělá.
Jeden špatný kus může zkazit zbytek
Je tu ještě jeden praktický důvod, proč neskladovat cibuli a brambory dohromady. Cibule i brambory mají tendenci se kazit postupně. Pokud začne hnít jeden kus, bakterie a plísně se v uzavřeném prostoru snadno přenesou na ostatní.
Když jsou obě suroviny pohromadě, riziko přenosu se zvyšuje. Oddělené skladování vám tak může poměrně významně prodloužit životnost obou surovin.
Malá změna, velký rozdíl
Oddělit brambory a cibuli je drobný krok, který může výrazně prodloužit jejich trvanlivost. Stačí dvě bedýnky místo jedné nebo oddělené police ve spíži.
A i když tyto dvě suroviny v kuchyni téměř vždy končí společně – například v polévce, omáčce nebo pod pečeným masem – měli bychom si zvyknout, že ve spíži je lepší je držet od sebe. Vaše zásoby vám díky tomu vydrží déle a nebudete muset smutně vyhazovat potraviny, které se zkazily.
Jak skladovat brambory
Ideální je uchovávat brambory v:
- chladu
- temnu
- dobře větrané nádobě
Tak mohou vydržet až do další sklizně, tedy do příštího jara. Při nevhodných podmínkách začínají brzy klíčit, hnít nebo vytvářet toxické látky, zejména solanin a chaconin.
Zvlášť nebezpečné jsou brambory, které zezelenaly vlivem světla, protože obsah těchto jedů se v nich výrazně zvyšuje. Odborníci proto doporučují zelené nebo poškozené hlízy raději vůbec nekonzumovat.
Jak skladovat cibuli
Aby vydržela co nejdéle čerstvá, potřebuje:
- chlad
- sucho
- dobré větrání
Najděte ji ideálně tmavé místo s teplotou kolem 1 až 10 °C. Před uskladněním musí cibule dobře doschnout a skladují se jen nepoškozené kusy s pevnou slupkou. Při správném skladování může cibule vydržet až do jara, některé odrůdy dokonce 10 až 12 měsíců od sklizně. Naopak vlhko, vyšší teploty nebo skladování vedle brambor či jablek může způsobit klíčení a rychlé kažení.
