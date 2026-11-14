Cukr vs. med: Lžička medu má víc kalorií. Pomáhá alespoň při kašli?

Lžička medu do čaje, nejlépe ještě s citronem. Pro mnoho lidí je to osvědčený domácí recept, ke kterému se vracejí při každém nachlazení. Med má pověst přírodního pomocníka, zatímco bílý cukr bývá označován za nezdravou potravinu. Jenže když se na obě sladidla podíváme podrobněji, rozdíl není tak jednoznačný.
Med vs. cukr: Jaké jsou hlavní rozdíly
Bílý řepný cukr tvoří téměř výhradně sacharóza, tedy cukr složený z glukózy a fruktózy. Med obsahuje především samostatnou glukózu a fruktózu, přibližně pětinu jeho hmotnosti ale tvoří voda. Najdeme v něm také malé množství organických kyselin, enzymů, minerálních látek a antioxidantů. Právě toto složení je důvodem, proč se medu přisuzují určité výhody.
|Vlastnost
|Med
|Bílý cukr
|Hlavní složka
|Glukóza a fruktóza
|Sacharóza
|Obsah cukrů
|Přibližně 80 %
|Téměř 100 %
|Kalorie na 100 g
|Přibližně 300 kcal
|Přibližně 400 kcal
|Hmotnost čajové lžičky
|Asi 7 g
|Asi 4 g
|Kalorie na čajovou lžičku
|Asi 21 kcal
|Asi 16 kcal
|Vitaminy a minerály
|Stopová množství
|Zanedbatelné množství
|Vliv na kašel
|Může mírnit příznaky
|Srovnatelný účinek není doložen
Je med opravdu méně kalorický než cukr? Záleží na množství
Pokud porovnáme stejné hmotnostní množství, vychází med energeticky lépe. Zatímco 100 gramů bílého cukru poskytne zhruba 400 kilokalorií, stejné množství medu obsahuje přibližně 300 kilokalorií. Důvodem není žádná zvláštní schopnost medu podporovat hubnutí, ale především jeho vyšší obsah vody.
Zajímavější je však srovnání množství, které si skutečně přidáváme do čaje. Čajová lžička krystalového cukru váží přibližně čtyři gramy a dodá asi 16 kilokalorií. Stejná lžička medu může vážit kolem sedmi gramů a představuje přibližně 21 kilokalorií. Při slazení jednou lžičkou tak můžeme s medem přijmout více energie než s cukrem.
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Zničí horký čaj vitaminy v medu? Pravda o hranici 40 °C
Kolem přidávání medu do čaje panuje rozšířený názor, že jakmile teplota nápoje překročí 40 °C, med ztratí všechny prospěšné látky a stane se z něj jen obyčejné sladidlo. Ve skutečnosti je to složitější. Některé složky medu jsou na vysoké teploty citlivé, ale krátký pobyt v horkém čaji neznamená, že se med zcela znehodnotí.
Kdy tedy med do čaje přidávat?
„Ideální je dávat med do čaje, až když je vyluhovaný a má nižší teplotu,“ doporučuje včelař Hugo Merta pro magazín Kupi.cz.
Této otázce se podrobně věnovala také iniciativa Zeptej se vědce. Podle jejího odborného vysvětlení mohou vyšší teploty ovlivňovat především enzymy, některé vitaminy a polyfenoly. U vitaminů a polyfenolů však při několikaminutovém působení teplot pod 100 °C nemusí být ztráty výrazné. Navíc jsou vitaminy v medu zastoupeny jen v malém množství.
Důležitá je především kombinace teploty a doby zahřívání. Něco jiného je dlouhodobě ohřívat sklenici medu a něco jiného přidat jednu lžičku do čaje, který postupně chladne. Ani hranice 40 °C proto nepředstavuje okamžik, kdy by se med náhle změnil v bezcennou potravinu.
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Med při nachlazení: Pomáhá skutečně proti kašli
Když nás přepadne nachlazení a začne trápit kašel, často sáhneme po medu. A podle odborníků to nemusí být špatná volba. Český Národní zdravotnický informační portál (NZIP) uvádí, že med rozpuštěný v teplém čaji může pomoci zmírnit kašel. Jeho využitím se zabývala také Hana Kotolová z Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém odborném článku publikovaném v časopise Pediatrie pro praxi uvádí med mezi tradičními prostředky doporučovanými ke zmírnění četnosti a intenzity kašle u dětí.
Kdy med raději nepoužívat?
Jedno důležité omezení se týká malých dětí. Med se nesmí podávat dětem mladším jednoho roku, a to ani rozpuštěný v čaji. Může totiž obsahovat spory bakterie, které u kojenců představují riziko vzniku kojeneckého botulismu.
Jak výrazně ale med pomáhá? V odborném článku Med při nachlazení, publikovaném v roce 2023 v Časopise českých lékárníků, shrnuje Věra Klimešová výsledky několika vědeckých studií. Některé ukázaly, že med může zmírnit frekvenci a závažnost kašle lépe než běžná péče. Výsledky však nejsou jednoznačné. Například ve studii se 161 malými dětmi se noční kašel zlepšil podobně po podání medu i sladkého sirupu použitého jako placebo. Svou roli tedy může hrát také samotná sladká chuť, nikoli pouze specifické složky medu.
Obsahuje med dost vitaminů, aby byl zdravější než cukr
Med bývá vyzdvihován jako zdroj vitaminů, minerálních látek a antioxidantů. A skutečně je obsahuje. Najdeme v něm například malé množství vitaminů skupiny B, draslíku nebo různých rostlinných látek. Problém je ovšem v jejich množství. Při běžném slazení jednou nebo dvěma lžičkami nezískáme tolik těchto živin, aby jejich příjem měl zásadní význam pro naše zdraví.
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Med sice obsahuje více různorodých látek než rafinovaný cukr, ale z výživového hlediska zůstává především zdrojem jednoduchých cukrů. Pokud bychom se snažili přijímat větší množství prospěšných látek právě prostřednictvím medu, zároveň bychom zbytečně navyšovali příjem cukrů a energie.
Pozor na množství medu by si měli dávat také lidé s diabetem. Přestože se med od běžného cukru svým složením liší, stále obsahuje glukózu a fruktózu a jeho konzumace zvyšuje hladinu krevního cukru. Pro diabetiky proto není automaticky zdravější alternativou bílého cukru.
Med, nebo cukr: Co si tedy dát do čaje
Pokud chceme čaj pouze osladit, není nutné medem za každou cenu nahrazovat běžný cukr. Z energetického hlediska záleží především na množství. Med však nabízí výraznější chuť a při kašli může přinést určitou úlevu, kterou od samotného cukru očekávat nemůžeme.
A co tolik diskutovaná teplota čaje? Ani tady nemusíme být přehnaně úzkostliví. Med je možné přidat také do horkého nápoje, aniž bychom ho během několika minut zcela znehodnotili. Pro co nejšetrnější zacházení je ale rozumné počkat, až bude čaj příjemně teplý a připravený k pití.
Recept na medové perníčky s vůní zázvoru
- 100 g medu
- 30 g krupicového cukru
- 70 g másla
- 150 g hladké mouky
- 40 g jemně mletých mandlí
- 2 lžičky mleté citronové kůry
- 2 lžičky mletého sušeného zázvoru
- špetka soli
- ¼ lžičky jedlé sody
- 20 ml citronové šťávy na polevu
- 50 g moučkového cukru na polevu
- Med, máslo a krupicový cukr společně zahřejeme, ale nevaříme. Mícháme, dokud se vše nerozpustí, a poté necháme směs vychladnout.
- Prosátou mouku smícháme s mandlemi, citronovou kůrou, zázvorem, solí a jedlou sodou. Přidáme vychladlou medovou směs a vypracujeme lepivé těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme v chladu odležet ideálně 48 hodin.
- Z odleželého těsta vytvarujeme kuličky velikosti třešně a rozložíme je na plechy vyložené pečicím papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 12 minut, ideálně každý plech zvlášť.
- Moučkový cukr smícháme s citronovou šťávou na hladkou polevu. Ještě horké perníčky jí ihned po vytažení z trouby potřeme a necháme zaschnout.
Počet porcí: 45 kusů
Doba přípravy: Přibližně 70 minut + ideálně 48 hodin odležení těsta
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