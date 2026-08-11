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Cuketa na 38 způsobů. Objevte nejlepší recepty od oběda po moučník

Petra Burgrová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Když se na zahradách rozjede sezóna cuket, bývá jich najednou víc, než stihneme spotřebovat. Naštěstí se hodí se do polévek, zapékaných jídel, těstovin, salátů i sladkého pečení. Pozor si ale dejte na jednu věc, pokud cuketa chutná hořce, rozhodně ji nejezte.

Obsah

Jaký je rozdíl mezi zelenou a žlutou cuketou

V obchodech i v zahradách se nejčastěji setkáte se zelenými a žlutými cuketami. Ačkoliv jsou si velmi podobné, několik rozdílů mezi nimi přece jen najdeme.

Žlutá cuketa bývá o něco jemnější, lehce nasládlá a po tepelné úpravě si často lépe zachovává pevnější strukturu.

Obě odrůdy mají velmi podobné výživové hodnoty. Žluté cukety obsahují o něco více karotenoidů, které jim dodávají typickou žlutou barvu, zatímco tmavě zelená slupka zelených cuket je bohatší na chlorofyl a lutein.

Slaný koláč s kozím sýrem a cuketou

Slaný koláč s kozím sýrem a cuketou

Recept

Střední

90 min

Cuketa je všestranná letní zelenina plná zdraví, která se díky své jemné chuti hodí do stovek slaných i sladkých receptů.

Na co je zdravá cuketa

Cuketa patří mezi zeleninu s nízkým obsahem kalorií a vysokým podílem vody (přibližně 95 %), takže se skvěle hodí do lehkého i redukčního jídelníčku.

  • Podpora trávení: Obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, která podporuje zdravou střevní mikroflóru a pomáhá předcházet zácpě.
  • Bohatá na vitaminy a minerální látky: Je zdrojem vitaminu C, vitaminů skupiny B (zejména kyseliny listové), draslíku, hořčíku a manganu.
  • Ochrana zraku a buněk: Obsahuje antioxidanty, především lutein a zeaxantin, které přispívají k ochraně zraku i buněk před oxidačním stresem.
  • Podpora srdce a krevního tlaku: Díky vysokému obsahu draslíku a nízkému množství sodíku může přispívat k udržení normálního krevního tlaku.
Cuketový tatarák

Pikantní cuketový tatarák na topinky – Poctivá domácí zavařenina do sklenice

Recept

Střední

60 min

Krásné žluté květy cuket jsou křehkou delikatesou, která se nejčastěji plní sýrem a smaží nebo přidává do těstovin.

Mohou se jíst cuketové květy

Ano, jsou jedlé a v gastronomii jsou považovány za vyhledávanou delikatesu. Využívají se především ve středomořské, zejména italské kuchyni, kde jsou ceněné pro svou jemnou, lehce nasládlou chuť.

Nejčastěji se sbírají samčí květy, které rostou na dlouhém tenkém stonku a pod květem netvoří plod. Díky tomu sklizeň květů neovlivní úrodu samotných cuket.

Nejznámější úpravou je naplnit květy ochuceným sýrem (například ricottou, ochuceným tvarohem nebo kozím sýrem s bylinkami), obalit je v lehkém těstíčku (například pivním nebo tempuře) a krátce usmažit dozlatova.

Nakrájené květy můžete přidat také do krémového rizota, těstovin nebo na pizzu.

Smažené cuketové květy

Smažené cuketové květy

Recept

Střední

30 min

V kuchyni umí kouzlit, poslouží jako lehký oběd, křupavá svačina i jako tajná přísada pro vláčné moučníky.

Kdy je cuketa jedovatá

Nebezpečná je tehdy, když má výrazně hořkou chuť. Tu způsobují kukurbitaciny, přírodní látky, které jsou ve vyšším množství toxické. Hořkost nezmizí ani při vaření nebo pečení, protože kukurbitaciny jsou tepelně odolné.

Kde se může objevit vyšši obsah těchto látek?

  • u přerostlých cuket,
  • u rostlin vystavených dlouhodobému suchu nebo velkým výkyvům teplot,
  • u cuket vypěstovaných z vlastních semen, která se mohla zkřížit s okrasnými tykvemi.
Marinované cuketové roládky s mozzarellou

Marinované cuketové roládky s mozzarellou

Recept

Střední

15 min

Nenáročná rostlina, která na zahradě roste jako z vody a během chvíle nabízí bohatou úrodu chutných plodů.

Co se stane, když sníme hořkou cuketu

Ve většině případů potíže během několika hodin odezní. U citlivějších osob nebo po konzumaci většího množství však může otrava probíhat závažněji a vyžadovat lékařské ošetření. Odborníci proto doporučují zejména u větších domácích cuket před přípravou ochutnat malý syrový kousek. Pokud je výrazně hořký, celý plod raději vyhoďte. Po požití se mohou objevit:

  • silná nevolnost,
  • zvracení,
  • bolesti břicha,
  • průjem.
Cuketový koláč s meruňkami

Cuketové řezy s krémem ze smetanového sýra a meruňkami – Šťavnatý moučník pro celou rodinu

Recept

Střední

90 min

Cuketový perník

Recepty Co sladkého upéct z cukety

Strouhaná cuketa dodává moučníkům vláčnost, ale její chuť v nich téměř nepoznáte. Před přidáním do těsta stačí cuketu nahrubo nastrouhat. Pokud pustí hodně vody, lehce ji vymačkejte. Mladé plody není potřeba loupat ani zbavovat semínek. Vyzkoušet můžete například:

Buchty a koláče

Perník

Bábovky

Brownies

Cuketové bramboráčky

Recepty Co udělat z cukety k obědu

Jelikož cuketa snadno přejímá chutě ostatních surovin a koření, hodí se do desítek různých obědových receptů:

Cuketové placičky či karbanátky

Plněná a zapékaná cuketa

Cuketové rizoto nebo těstoviny

Krémová cuketová polévka

Chalupářské pikantní topinky

Recepty Jak zavařit cuketu

Zavařování je skvělý způsob, jak si uchovat chuť cukety na chladnější měsíce. Zde jsou nejoblíbenější způsoby zpracování:

Cuketa jako kyselé okurky

Cuketový čalamáda

Cuketové čatní

Cuketová pomazánka

Recepty Jaké udělat svačiny z cukety

Cuketa je díky své lehkosti ideální základ pro rychlé dopolední i odpolední svačinky do práce, do školy nebo na výlet:

Pomazánky

Závitky

Slané koláče

Cuketový koláč s ovocem

Cuketový koláč s ovocem

Recept

Střední

70 min
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