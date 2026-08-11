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Jaký je rozdíl mezi zelenou a žlutou cuketou
V obchodech i v zahradách se nejčastěji setkáte se zelenými a žlutými cuketami. Ačkoliv jsou si velmi podobné, několik rozdílů mezi nimi přece jen najdeme.
Žlutá cuketa bývá o něco jemnější, lehce nasládlá a po tepelné úpravě si často lépe zachovává pevnější strukturu.
Obě odrůdy mají velmi podobné výživové hodnoty. Žluté cukety obsahují o něco více karotenoidů, které jim dodávají typickou žlutou barvu, zatímco tmavě zelená slupka zelených cuket je bohatší na chlorofyl a lutein.
Na co je zdravá cuketa
Cuketa patří mezi zeleninu s nízkým obsahem kalorií a vysokým podílem vody (přibližně 95 %), takže se skvěle hodí do lehkého i redukčního jídelníčku.
- Podpora trávení: Obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, která podporuje zdravou střevní mikroflóru a pomáhá předcházet zácpě.
- Bohatá na vitaminy a minerální látky: Je zdrojem vitaminu C, vitaminů skupiny B (zejména kyseliny listové), draslíku, hořčíku a manganu.
- Ochrana zraku a buněk: Obsahuje antioxidanty, především lutein a zeaxantin, které přispívají k ochraně zraku i buněk před oxidačním stresem.
- Podpora srdce a krevního tlaku: Díky vysokému obsahu draslíku a nízkému množství sodíku může přispívat k udržení normálního krevního tlaku.
Mohou se jíst cuketové květy
Ano, jsou jedlé a v gastronomii jsou považovány za vyhledávanou delikatesu. Využívají se především ve středomořské, zejména italské kuchyni, kde jsou ceněné pro svou jemnou, lehce nasládlou chuť.
Nejčastěji se sbírají samčí květy, které rostou na dlouhém tenkém stonku a pod květem netvoří plod. Díky tomu sklizeň květů neovlivní úrodu samotných cuket.
Nejznámější úpravou je naplnit květy ochuceným sýrem (například ricottou, ochuceným tvarohem nebo kozím sýrem s bylinkami), obalit je v lehkém těstíčku (například pivním nebo tempuře) a krátce usmažit dozlatova.
Nakrájené květy můžete přidat také do krémového rizota, těstovin nebo na pizzu.
Kdy je cuketa jedovatá
Nebezpečná je tehdy, když má výrazně hořkou chuť. Tu způsobují kukurbitaciny, přírodní látky, které jsou ve vyšším množství toxické. Hořkost nezmizí ani při vaření nebo pečení, protože kukurbitaciny jsou tepelně odolné.
Kde se může objevit vyšši obsah těchto látek?
- u přerostlých cuket,
- u rostlin vystavených dlouhodobému suchu nebo velkým výkyvům teplot,
- u cuket vypěstovaných z vlastních semen, která se mohla zkřížit s okrasnými tykvemi.
Co se stane, když sníme hořkou cuketu
Ve většině případů potíže během několika hodin odezní. U citlivějších osob nebo po konzumaci většího množství však může otrava probíhat závažněji a vyžadovat lékařské ošetření. Odborníci proto doporučují zejména u větších domácích cuket před přípravou ochutnat malý syrový kousek. Pokud je výrazně hořký, celý plod raději vyhoďte. Po požití se mohou objevit:
- silná nevolnost,
- zvracení,
- bolesti břicha,
- průjem.
Cuketové řezy s krémem ze smetanového sýra a meruňkami – Šťavnatý moučník pro celou rodinu
Střední
90 min
Recepty Co sladkého upéct z cukety
Strouhaná cuketa dodává moučníkům vláčnost, ale její chuť v nich téměř nepoznáte. Před přidáním do těsta stačí cuketu nahrubo nastrouhat. Pokud pustí hodně vody, lehce ji vymačkejte. Mladé plody není potřeba loupat ani zbavovat semínek. Vyzkoušet můžete například:
Buchty a koláče
- Cuketové řezy zdobené šlehačkou
- Cuketový koláč s krémem Philadelphia a pistáciemi
- Čokoládový cuketový koláč
Perník
Bábovky
Brownies
Recepty Co udělat z cukety k obědu
Jelikož cuketa snadno přejímá chutě ostatních surovin a koření, hodí se do desítek různých obědových receptů:
Cuketové placičky či karbanátky
Plněná a zapékaná cuketa
Cuketové rizoto nebo těstoviny
- Bulgur s cuketou, hráškem a bylinkovým jogurtem
- Cuketové špagety s domácím pestem
- Těstoviny s cuketou a česnekem
Krémová cuketová polévka
- Krémová cuketová polévka s hráškem
- Exotický cuketový krém s kari a kokosovým mlékem
- Cuketový krém s medvědím česnekem a vejcem
Recepty Jak zavařit cuketu
Zavařování je skvělý způsob, jak si uchovat chuť cukety na chladnější měsíce. Zde jsou nejoblíbenější způsoby zpracování:
Cuketa jako kyselé okurky
Cuketový čalamáda
Cuketové čatní
Recepty Jaké udělat svačiny z cukety
Cuketa je díky své lehkosti ideální základ pro rychlé dopolední i odpolední svačinky do práce, do školy nebo na výlet:
Pomazánky
Závitky
- Cuketová roláda s uzeným lososem
- Cuketovo-lilkové rolky
- Cuketové rolky s avokádovou pastou a parmazánem
Slané koláče