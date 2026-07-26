Co je cuketa, ovoce nebo zelenina
Cuketa je plod tykve obecné, která patří do čeledi tykvovitých. Přestože se v kuchyni používá podobně jako zelenina, z botanického hlediska jde o ovoce, protože vzniká z květu a obsahuje semena. Pochází ze Střední Ameriky, do Evropy se však rozšířila především díky italské kuchyni, odkud pochází i její název (zucchini).
Na co je zdravá cuketa
Cukety se sklízejí nezralé, kdy mají jemnou dužinu, tenkou slupku a drobná semena. Nejčastěji jsou tmavě nebo světle zelené, existují ale také žluté či pruhované odrůdy.
Kdy je cuketa jedovatá
Jedovatá není samotná cuketa, ale plody s vysokým obsahem cucurbitacinů, tedy hořkých látek. Pokud má cuketa výrazně hořkou chuť, v žádném případě ji nejezte ani ji tepelně neupravujte.
Cucurbitaciny se vařením ani pečením nerozkládají a mohou způsobit otravu provázenou nevolností, zvracením nebo průjmem. Hořké plody se nejčastěji objevují u okrasných tykví nebo při nežádoucím křížení rostlin.
Dá se cuketa jíst syrová?
Ano, mladé cukety jsou výborné i bez tepelné úpravy. Můžete je nakrájet na tenké plátky nebo nastrouhat do zeleninových salátů, přidat do sendvičů nebo podávat s dipy jako lehké občerstvení.
Syrová cuketa má jemnou chuť a křupavou strukturu. Pokud ale chutná výrazně hořce, nejezte ji, protože může obsahovat zdraví škodlivé cucurbitaciny.
Co dělat s přerostlou cuketou
Kdy nejíst cuketu
Přerostlá cuketa rozhodně nemusí skončit na kompostu. Po odstranění tvrdé slupky a velkých semen ji můžete využít do krémových polévek, zeleninových směsí, cuketového zelí, čalamády nebo sladkého pečení.
Dobře se hodí také na mrazení nebo zavařování. Na grilování nebo rychlé restování jsou však vhodnější mladé, pevnější plody.
Musí se cuketa vymačkávat?
Ne vždy. Vymačkání je důležité hlavně u receptů, kde by přebytečná voda mohla pokazit konzistenci těsta nebo směsi. Týká se to například cuketových placek, bramboráků, buchet nebo perníků. Nastrouhanou cuketu nejprve lehce osolte, nechte asi 15 až 20 minut pustit vodu a poté ji důkladně vymačkejte. Naopak u polévek, leča nebo restované zeleniny tento krok většinou není potřeba.
Musí se cuketa loupat?
Co udělat z cukety k obědu
Záleží na stáří plodu. Mladé cukety mají tenkou a jemnou slupku, kterou není potřeba odstraňovat. Stačí je dobře omýt a můžete je použít i se slupkou, která obsahuje část vlákniny a dalších živin.
U větších nebo přerostlých cuket bývá slupka tvrdší a semena výraznější, proto je lepší plod oloupat a semeník vydlabat.
Jak cuketu správně zpracovat
První úprava závisí hlavně na stáří plodu. Mladé cukety mají tenkou slupku, drobná semínka a není potřeba je loupat. Starší nebo přerostlé kusy mívají tvrdší slupku, větší semeník a obsahují více vody, proto je lepší je oloupat a semena odstranit.
Základní postup krok za krokem
Jak cuketu uchovat
Čerstvá cuketa vydrží v lednici přibližně týden, zralé plody lze několik měsíců skladovat i ve sklepě. Pokud je úroda větší, vyplatí se ji uchovat na zimu.
Jak cuketu zmrazit? Nejčastěji se mrazí nastrouhaná, na kostky nebo na plátky.
Postup pro zamrazení cukety
Tip: Pokud mrazíme strouhanou cuketu, není potřeba ji předmrazovat. Stačí ji vymačkat, rozdělit do menších porcí a uložit rovnou do mrazicích sáčků nebo krabiček. Tím si usnadníme pozdější použití například do placek, buchet nebo polévek.
Jak cuketu zavařit? Cuketa se zavařuje jako čalamáda, v sladkokyselém nálevu, jako cuketové zelí nebo do zeleninových směsí. Důležitá je sterilace čistých sklenic a správná doba zavařování.
Jak cuketu fermentovat? Fermentovaná cuketa je méně známou, ale stále oblíbenější variantou uchování. Připravuje se podobně jako kvašené okurky nebo zelí. Nejčastěji se používá 2-3% solný nálev, česnek, kopr nebo další koření. Po několika dnech kvašení vznikne křupavá příloha vhodná k masu, do salátů i na pečivo.
Co dělat s cuketou
Jedna surovina, desítky možností. Cuketa se hodí jako hlavní chod, příloha, základ polévky i do sladkého pečení. Díky neutrální chuti ji lze kombinovat s většinou běžných surovin a připravit z ní lehká letní jídla i vydatné obědy. Nejčastěji se z cukety připravují:
Recepty s cuketou Slané recepty bez masa
Cuketa je základem řady jednoduchých vegetariánských jídel. Sem patří například:
- cuketové placky,
- nejlepší cuketové bramboráčky,
- zapečená cuketa se sýrem,
- krémové těstoviny s cuketou na bílém víně,
- cuketová pomazánka,
- cuketová krémová polévka
- nebo tradiční sicilská caponata.
Recepty s cuketou Slané recepty s masem
Velmi dobře funguje také v kombinaci s masem, zejména mletým. Pokrmy jsou díky ní šťavnatější a lehčí. Sem patří například:
- plněná cuketa s mletým masem a rajčaty,
- telecí hamburger s ovesnými vločkami a cuketou,
- zeleninová pizza,
- šťavnaté masové kuličky s cuketou a brokolicí,
- zapékaná cuketa s masem a mozarellou,
- cuketové lasagne
- nebo celozrnné tortilly.
Recepty s cuketou Sladké
Cuketové recepty podle způsobu přípravy
Nastrouhaná cuketa dodává moučníkům vláčnost, ale její chuť téměř není poznat. Oblíbená je například:
- cuketová buchta podle Zuzany Kolářové,
- cuketový moučník,
- cuketové řezy,
- perníková bábovka
- nebo cuketový dort.
Můžete zkusit připravit také cuketový džem, který vás dostane svou originální, lehce pikantní chutí.
Zdravé a dietní recepty z cukety
Nízký obsah kalorií a vysoký podíl vody dělají z cukety oblíbenou surovinu při lehkém vaření.
Oblíbené jsou například:
- cuketové rolky,
- jarní salát s chřestem,
- tuňák se salátem z grilované cukety,
- cuketové špagety
- nebo grilovaná cuketa s rajčaty na křupavé bagetce.
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