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Cuketa: Jak ji zpracovat, uchovat a co z ní uvařit. Velký přehled receptů a tipů

Tereza Hrabinová
  4:40
Z cukety můžete připravit například placky, polévky, buchty, zapečená jídla...

Z cukety můžete připravit například placky, polévky, buchty, zapečená jídla nebo domácí čalamádu. | foto: Canva

Ilustrační snímek
Zapečená cuketa s parmezánem
Raw špagety z cuket
Cuketové zavináče
6 fotografií
Nevíte, co s přerostlou cuketou nebo jak ji uchovat na zimu? Připravili jsme velkého průvodce zpracováním cukety. Dozvíte se, kdy ji loupat a vymačkávat, jak ji správně zamrazit nebo zavařit, kdy může být jedovatá i které recepty z ní patří mezi nejoblíbenější.

Obsah

Co je cuketa, ovoce nebo zelenina

Cuketa je plod tykve obecné, která patří do čeledi tykvovitých. Přestože se v kuchyni používá podobně jako zelenina, z botanického hlediska jde o ovoce, protože vzniká z květu a obsahuje semena. Pochází ze Střední Ameriky, do Evropy se však rozšířila především díky italské kuchyni, odkud pochází i její název (zucchini).

Na co je zdravá cuketa

  • Cuketa obsahuje velké množství vody, vlákninu, vitamin C, vitamin A, kyselinu listovou, draslík i další minerální látky.
  • Má nízkou energetickou hodnotu, proto se často zařazuje do redukčních jídelníčků.
  • Díky vláknině podporuje trávení a vysoký obsah vody přispívá k hydrataci organismu.

Cukety se sklízejí nezralé, kdy mají jemnou dužinu, tenkou slupku a drobná semena. Nejčastěji jsou tmavě nebo světle zelené, existují ale také žluté či pruhované odrůdy.

Kdy je cuketa jedovatá

Jedovatá není samotná cuketa, ale plody s vysokým obsahem cucurbitacinů, tedy hořkých látek. Pokud má cuketa výrazně hořkou chuť, v žádném případě ji nejezte ani ji tepelně neupravujte.

Cucurbitaciny se vařením ani pečením nerozkládají a mohou způsobit otravu provázenou nevolností, zvracením nebo průjmem. Hořké plody se nejčastěji objevují u okrasných tykví nebo při nežádoucím křížení rostlin.

Výborně cuketě sluší česnek, bylinky nebo trocha parmazánu.

Dá se cuketa jíst syrová?

Ano, mladé cukety jsou výborné i bez tepelné úpravy. Můžete je nakrájet na tenké plátky nebo nastrouhat do zeleninových salátů, přidat do sendvičů nebo podávat s dipy jako lehké občerstvení.

Syrová cuketa má jemnou chuť a křupavou strukturu. Pokud ale chutná výrazně hořce, nejezte ji, protože může obsahovat zdraví škodlivé cucurbitaciny.

Co dělat s přerostlou cuketou

Kdy nejíst cuketu

  • Cuketu nekonzumujte, pokud má výrazně hořkou chuť.
  • Vyhnout byste se měli také plodům, které jsou nahnilé, plesnivé nebo silně přezrálé a začínají se kazit.
  • Čerstvá cuketa má pevnou slupku, svěží vzhled a neutrální až lehce nasládlou chuť.
  • Pokud si nejste jistí její kvalitou, je bezpečnější ji vyřadit.

Přerostlá cuketa rozhodně nemusí skončit na kompostu. Po odstranění tvrdé slupky a velkých semen ji můžete využít do krémových polévek, zeleninových směsí, cuketového zelí, čalamády nebo sladkého pečení.

Dobře se hodí také na mrazení nebo zavařování. Na grilování nebo rychlé restování jsou však vhodnější mladé, pevnější plody.

Musí se cuketa vymačkávat?

Ne vždy. Vymačkání je důležité hlavně u receptů, kde by přebytečná voda mohla pokazit konzistenci těsta nebo směsi. Týká se to například cuketových placek, bramboráků, buchet nebo perníků. Nastrouhanou cuketu nejprve lehce osolte, nechte asi 15 až 20 minut pustit vodu a poté ji důkladně vymačkejte. Naopak u polévek, leča nebo restované zeleniny tento krok většinou není potřeba.

Cuketu stačí dobře omýt, pokud je mladá a slupka není příliš tvrdá.

Musí se cuketa loupat?

Co udělat z cukety k obědu

Záleží na stáří plodu. Mladé cukety mají tenkou a jemnou slupku, kterou není potřeba odstraňovat. Stačí je dobře omýt a můžete je použít i se slupkou, která obsahuje část vlákniny a dalších živin.

U větších nebo přerostlých cuket bývá slupka tvrdší a semena výraznější, proto je lepší plod oloupat a semeník vydlabat.

Jak cuketu správně zpracovat

První úprava závisí hlavně na stáří plodu. Mladé cukety mají tenkou slupku, drobná semínka a není potřeba je loupat. Starší nebo přerostlé kusy mívají tvrdší slupku, větší semeník a obsahují více vody, proto je lepší je oloupat a semena odstranit.

Základní postup krok za krokem

  1. Cuketu omyjeme.
  2. Podle velikosti ji případně oloupeme.
  3. U velkých kusů odstraníme semeník.
  4. Nakrájíme nebo nastrouháme podle receptu.
  5. Pokud to recept vyžaduje, cuketu osolíme a necháme asi 15–20 minut vypotit.
  6. Přebytečnou vodu důkladně vymačkáme.
  7. Pokračujeme podle zvoleného receptu.

Z cukety můžete připravit například placky, polévky, buchty, zapečená jídla nebo domácí čalamádu.

Jak cuketu uchovat

Čerstvá cuketa vydrží v lednici přibližně týden, zralé plody lze několik měsíců skladovat i ve sklepě. Pokud je úroda větší, vyplatí se ji uchovat na zimu.

Jak cuketu zmrazit? Nejčastěji se mrazí nastrouhaná, na kostky nebo na plátky.

Postup pro zamrazení cukety

  1. Cuketu důkladně omyjeme a osušíme.
  2. U větších plodů odstraníme slupku a semeník.
  3. Nakrájíme ji na kostky, plátky nebo ji nastrouháme podle toho, jak ji budeme později používat.
  4. Nakrájenou cuketu osušíme papírovou utěrkou, aby obsahovala co nejméně přebytečné vody.
  5. Kousky rozložíme v jedné vrstvě na tác nebo plech vyložený pečicím papírem.
  6. Předmrazíme je asi na 2 až 3 hodiny.
  7. Poté cuketu přesypeme do mrazicích sáčků nebo uzavíratelných nádob, vytlačíme co nejvíce vzduchu a vrátíme do mrazáku.

Tip: Pokud mrazíme strouhanou cuketu, není potřeba ji předmrazovat. Stačí ji vymačkat, rozdělit do menších porcí a uložit rovnou do mrazicích sáčků nebo krabiček. Tím si usnadníme pozdější použití například do placek, buchet nebo polévek.

Jak cuketu zavařit? Cuketa se zavařuje jako čalamáda, v sladkokyselém nálevu, jako cuketové zelí nebo do zeleninových směsí. Důležitá je sterilace čistých sklenic a správná doba zavařování.

Jak cuketu fermentovat? Fermentovaná cuketa je méně známou, ale stále oblíbenější variantou uchování. Připravuje se podobně jako kvašené okurky nebo zelí. Nejčastěji se používá 2-3% solný nálev, česnek, kopr nebo další koření. Po několika dnech kvašení vznikne křupavá příloha vhodná k masu, do salátů i na pečivo.

Ratatouille

Křehké ratatouille s česnekem – Šťavnatý recept plný barvy a chuti

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45 min

Ratatouille je oblíbený recept z cukety.

Co dělat s cuketou

Jedna surovina, desítky možností. Cuketa se hodí jako hlavní chod, příloha, základ polévky i do sladkého pečení. Díky neutrální chuti ji lze kombinovat s většinou běžných surovin a připravit z ní lehká letní jídla i vydatné obědy. Nejčastěji se z cukety připravují:

Cuketové chipsy a tzatziki

Křupavé cuketové chipsy v těstíčku: Skvělá letní pochoutka s domácími tzatziki

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Cuketové chipsy a tzatziki

Recepty s cuketou Slané recepty bez masa

Cuketa je základem řady jednoduchých vegetariánských jídel. Sem patří například:

Kuřecí prsa zapečená s rajčaty a špenátem a cuketou.

Recepty s cuketou Slané recepty s masem

Velmi dobře funguje také v kombinaci s masem, zejména mletým. Pokrmy jsou díky ní šťavnatější a lehčí. Sem patří například:

Cuketový perník

Recepty s cuketou Sladké

Cuketové recepty podle způsobu přípravy

Nastrouhaná cuketa dodává moučníkům vláčnost, ale její chuť téměř není poznat. Oblíbená je například:

Můžete zkusit připravit také cuketový džem, který vás dostane svou originální, lehce pikantní chutí.

Zdravé a dietní recepty z cukety

Nízký obsah kalorií a vysoký podíl vody dělají z cukety oblíbenou surovinu při lehkém vaření.

Oblíbené jsou například:

Fotorecept: Cuketová polévka, kterou si zamiluje celá rodina. Je hotová raz dva

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Témata: Cuketa

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