Pekařský symbol Francie? Croissant
Voňavý, křupavý drobící se rohlíček, mají Francouzi v genech, to mi nikdo nevymluví. Je to symbol Francie tak, jako bageta, baret na hlavě a Eiffelova věž. Kdo jednou zemi galského kohouta navštívil, nikdy nezapomene na vůni tamních pekařství po ránu a chuť čerstvého croissantu od „bulanžéra“ (boulangera). Jste také teď v myšlenkách v Paříži? Croissant je prostě ikona!
Přesto, nebo možná právě proto, že jde o jedno z nejikoničtějších pečiv světa, doma si ho troufne připravit jen málokdo. Není divu, za jeho dokonale křehkou, máslovou a nadýchanou strukturou stojí technika, která vyžaduje čas, přesnost i trpělivost.
Není to jen tak, upéct domácí croissanty z doma připraveného těsta. Pokud se do toho pustíte a uspějete, odměnou vám bude neopakovatelný pocit, vůně jako ve francouzském pekařství a gastronomický zážitek, kterému se jen tak něco nevyrovná. Pokud se vám to povede, pak také dostanete pomyslný diplom za zdolání pekařského Mont Everestu.
Z jakého těsta jsou croissanty
Dělat si doma těsto na croissanty, znamená několik hodin tzv. laminování těsta, tedy prokládání těsta kynutého máslem. Překládání, válení, chlazení a tak pořád dokola. Pokud se vám do toho nechce pouštět, ale přesto toužíte po co nejčerstvějších croissantech, kuchyni provoněné tímto pekařským zázrakem, zkuste nějaký ten malý, bezvýznamný podvod. Tím myslím: ne úplně pravé domácí croissanty, které ale i tak zaručí parádní voňavou snídani.
Pravý francouzský croissant sice bez pravého (a složitého) plundrového těsta nevznikne, ale s dobrým základem se mu dá dost přiblížit.
1. Listové těsto. Nejjednodušší variantou je sáhnout po kvalitním máslovém listovém těstě. Chce to fakt máslovou variantu hotového listového těsta, ne levnější výrobek s jiným tukem. Právě máslo je to, co vás dokáže pravému croissantu přiblížit. Těsto před tvarováním dobře vychlaďte, krájejte na delší trojúhelníky a rolujte spíše volně, aby měly croissanty prostor při pečení narůst, lístkovat se.
2. Mražené polotovary. Ještě lepší možností jsou hotové mražené croissanty k dopečení. Koukněte se v obchodě, kam chodíte, případně zkuste nějaký gastro obchod nebo specializovaný e-shop. Tyto mražené výrobky jsou většinou dělané z pravého croissantového těsta. Vy jen zapnete troubu, rohlíčky necháte dokynout a pak už si jen užíváte tu vůni. Výsledek bude rozhodně blíž originálu než u těsta listového.
3. Konzerva s těstem. Zkusila jsem několikrát i chlazenou papírovou konzervu s těstem. Neumím tento výrobek jinak popsat. Mívají je někdy v akci různé sítě supermarketů (spíše ty německé). Hledejte je tam, kde v regálech bývá hotové těsto (lístkové, na pizzu, křehké), v blízkosti másla. Je to váleček, vypadající jako menší dlouhá konzerva. Na obale se dozvíte, jaké těsto je uvnitř. Ten se určitým pohybem roztrhne a vyleze z něj těsto. S ním pak pracujete dle zvyklostí. V tomto případě tedy rolujete rohlíčky. Výsledek je překvapivě dobrý. Skoro dokonalý.
3 tipy pro co nejvěrnější croissanty
- Rohlíčky potřete vejcem dvakrát. Před kynutím a pak ještě těsně před pečením.
- Pečte je v dobře předehřáté troubě a ideálně s trochou páry. Stačí do rohu trouby dát malý hrneček s trochou vody.
- Po upečení je chlaďte na mřížce, aby nezvlhly zespodu.
Recept Domácí croissanty jako z franouzského pekařství
- 350 ml mléka
- 50 g třtinového cukru
- 20 g droždí
- 440 g hladké mouky
- 340 g másla
- 1 vejce (na potření)
- lžička soli
- Vlažné mléko smícháme s cukrem a droždím, přikryjeme a necháme vzejít kvásek.
- Napěněný kvásek přidáme k mouce, osolíme a pomocí kuchyňského robotu vypracujeme hladké, pružné těsto. Hněteme přibližně 10 minut.
- Těsto přeneseme na lehce pomoučený vál, krátce propracujeme rukama a vytvarujeme do obdélníku silného asi 3–4 cm. Zabalíme do fólie, tak, jak je, ve tvaru obdélníku, a dáme chladit do lednice. Tam by těsto mělo být minimálně hodinu, klidně i půl dne.
- Mezitím z másla vytvarujeme čtvercový plát přibližně stejné velikosti jako těsto, jež nám odpočívá v lednici. Jak? Lepší než rovnou z celé kostky je si nakrájet tlusté plátky, ty vyskládat na pečicí papír do tvaru obdélníku, přikrýt druhým pečicím papírem a pomocí válečku rozválet do požadované velikosti. Máslový čtverec dáme vychladit.
- Těsto rozválíme na dvojnásobnou velikost, doprostřed položíme máslo a zabalíme ho do těsta jako obálku. Rozválíme na obdélník, přeložíme na třetiny, zabalíme do fólie a necháme 1 hodinu chladit.
- Stejný postup, rozválení a přeložení, zopakujeme ještě třikrát. Mezi každým překládáním necháme těsto vždy hodinu odpočívat v lednici. Tohle chlazení je důležité, rozhodně postup neurychlujte.
- Po posledním přeložení, celkem tedy překládáme a válíme čtyřikrát, necháme těsto chladit 6–8 hodin. Ideálně přes noc.
- Hotové vymazlené těsto rozválíme na dlouhý pás široký přibližně 20–25 cm a nakrájíme na trojúhelníky. Do středu základny každého uděláme krátký zářez.
- Trojúhelníky srolujeme od základny ke špičce do tvaru croissantu, konce lehce zahnem dovnitř a rozložíme na plechy vyložené pečicím papírem.
- Rohlíčky potřeme rozšlehaným vejcem s trochou vody a necháme kynout 1,5–2 hodiny při pokojové teplotě, dokud viditelně nezvětší objem.
- Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C, nejlépe v troubě horkovzdušné, po dobu zhruba 20 minut. Kontrolujte barvu, croissant má být tmavě zlatý.
- Hotové croissanty necháme vychladnout na mřížce. Bon appétit!
Počet porcí: 12 až 16 croissantů
Doba přípravy: 12 hodin
Tip: Potřebujete vidět přesný postup, jak těsto válet a nakonec z něj udělat úhledné rohlíčky? Přehled najdete zde.
