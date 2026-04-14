Croissant možná nebudete umět vyslovit, ale budete ho umět upéct. Následujte tyhle 3 tipy

Petra Kašparová
  4:30
Jak se správně čte croissant? Kroissant, kroasán, krosan? Je jedno, jak mu v Čechách říkáme. Je to prostě křupavý, voňavý a výborný kousek pečiva: francouzský croissant. A my víme, jak ho upéct doma. Ten pravý, i tak trochu „fejkový“.
Doma udělané croissanty? Žádná sranda, ale když se to povede!

Doma udělané croissanty? Žádná sranda, ale když se to povede! | foto: Canva

Domácí croissanty s domácím ochuceným mascarpone + stepy
Domácí croissanty s domácím ochuceným mascarpone + stepy
Domácí croissanty s domácím ochuceným mascarpone + stepy
Domácí croissanty s domácím ochuceným mascarpone + stepy
Pekařský symbol Francie? Croissant

Voňavý, křupavý drobící se rohlíček, mají Francouzi v genech, to mi nikdo nevymluví. Je to symbol Francie tak, jako bageta, baret na hlavě a Eiffelova věž. Kdo jednou zemi galského kohouta navštívil, nikdy nezapomene na vůni tamních pekařství po ránu a chuť čerstvého croissantu od „bulanžéra“ (boulangera). Jste také teď v myšlenkách v Paříži? Croissant je prostě ikona!

Přesto, nebo možná právě proto, že jde o jedno z nejikoničtějších pečiv světa, doma si ho troufne připravit jen málokdo. Není divu, za jeho dokonale křehkou, máslovou a nadýchanou strukturou stojí technika, která vyžaduje čas, přesnost i trpělivost.

Není to jen tak, upéct domácí croissanty z doma připraveného těsta. Pokud se do toho pustíte a uspějete, odměnou vám bude neopakovatelný pocit, vůně jako ve francouzském pekařství a gastronomický zážitek, kterému se jen tak něco nevyrovná. Pokud se vám to povede, pak také dostanete pomyslný diplom za zdolání pekařského Mont Everestu.

Croissanty s vanilkovým krémem

Croissanty s vanilkovým krémem

Recept

Náročné

90 min

Nebojte se, zkuste to doma. Jako profi pekařka. A pokud se na to necítíte, zkuste to ještě jinak, přesto po domácku.

Z jakého těsta jsou croissanty

Dělat si doma těsto na croissanty, znamená několik hodin tzv. laminování těsta, tedy prokládání těsta kynutého máslem. Překládání, válení, chlazení a tak pořád dokola. Pokud se vám do toho nechce pouštět, ale přesto toužíte po co nejčerstvějších croissantech, kuchyni provoněné tímto pekařským zázrakem, zkuste nějaký ten malý, bezvýznamný podvod. Tím myslím: ne úplně pravé domácí croissanty, které ale i tak zaručí parádní voňavou snídani.

Pravý francouzský croissant sice bez pravého (a složitého) plundrového těsta nevznikne, ale s dobrým základem se mu dá dost přiblížit.

1. Listové těsto. Nejjednodušší variantou je sáhnout po kvalitním máslovém listovém těstě. Chce to fakt máslovou variantu hotového listového těsta, ne levnější výrobek s jiným tukem. Právě máslo je to, co vás dokáže pravému croissantu přiblížit. Těsto před tvarováním dobře vychlaďte, krájejte na delší trojúhelníky a rolujte spíše volně, aby měly croissanty prostor při pečení narůst, lístkovat se.

2. Mražené polotovary. Ještě lepší možností jsou hotové mražené croissanty k dopečení. Koukněte se v obchodě, kam chodíte, případně zkuste nějaký gastro obchod nebo specializovaný e-shop. Tyto mražené výrobky jsou většinou dělané z pravého croissantového těsta. Vy jen zapnete troubu, rohlíčky necháte dokynout a pak už si jen užíváte tu vůni. Výsledek bude rozhodně blíž originálu než u těsta listového.

3. Konzerva s těstem. Zkusila jsem několikrát i chlazenou papírovou konzervu s těstem. Neumím tento výrobek jinak popsat. Mívají je někdy v akci různé sítě supermarketů (spíše ty německé). Hledejte je tam, kde v regálech bývá hotové těsto (lístkové, na pizzu, křehké), v blízkosti másla. Je to váleček, vypadající jako menší dlouhá konzerva. Na obale se dozvíte, jaké těsto je uvnitř. Ten se určitým pohybem roztrhne a vyleze z něj těsto. S ním pak pracujete dle zvyklostí. V tomto případě tedy rolujete rohlíčky. Výsledek je překvapivě dobrý. Skoro dokonalý.

Domácí máslové croissanty + stepy

Domácí máslové croissanty

Recept

Střední

60 min
Třešňové croissanty

Třešňové croissanty

Recept

Střední

45 min

Pravé francouzské croissanty s marcipánem a mandlemi.

3 tipy pro co nejvěrnější croissanty

  1. Rohlíčky potřete vejcem dvakrát. Před kynutím a pak ještě těsně před pečením.
  2. Pečte je v dobře předehřáté troubě a ideálně s trochou páry. Stačí do rohu trouby dát malý hrneček s trochou vody.
  3. Po upečení je chlaďte na mřížce, aby nezvlhly zespodu.
Pravé francouzské croissanty s marcipánem a mandlemi + stepy

Croissanty s marcipánem a mandlemi

Recept

Střední

85 min

Pravé francouzské croissanty.

Recept Domácí croissanty jako z franouzského pekařství

  • 350 ml mléka
  • 50 g třtinového cukru
  • 20 g droždí
  • 440 g hladké mouky
  • 340 g másla
  • 1 vejce (na potření)
  • lžička soli
  1. Vlažné mléko smícháme s cukrem a droždím, přikryjeme a necháme vzejít kvásek.
  2. Napěněný kvásek přidáme k mouce, osolíme a pomocí kuchyňského robotu vypracujeme hladké, pružné těsto. Hněteme přibližně 10 minut.
  3. Těsto přeneseme na lehce pomoučený vál, krátce propracujeme rukama a vytvarujeme do obdélníku silného asi 3–4 cm. Zabalíme do fólie, tak, jak je, ve tvaru obdélníku, a dáme chladit do lednice. Tam by těsto mělo být minimálně hodinu, klidně i půl dne.
  4. Mezitím z másla vytvarujeme čtvercový plát přibližně stejné velikosti jako těsto, jež nám odpočívá v lednici. Jak? Lepší než rovnou z celé kostky je si nakrájet tlusté plátky, ty vyskládat na pečicí papír do tvaru obdélníku, přikrýt druhým pečicím papírem a pomocí válečku rozválet do požadované velikosti. Máslový čtverec dáme vychladit.
  5. Těsto rozválíme na dvojnásobnou velikost, doprostřed položíme máslo a zabalíme ho do těsta jako obálku. Rozválíme na obdélník, přeložíme na třetiny, zabalíme do fólie a necháme 1 hodinu chladit.
  6. Stejný postup, rozválení a přeložení, zopakujeme ještě třikrát. Mezi každým překládáním necháme těsto vždy hodinu odpočívat v lednici. Tohle chlazení je důležité, rozhodně postup neurychlujte.
  7. Po posledním přeložení, celkem tedy překládáme a válíme čtyřikrát, necháme těsto chladit 6–8 hodin. Ideálně přes noc.
  8. Hotové vymazlené těsto rozválíme na dlouhý pás široký přibližně 20–25 cm a nakrájíme na trojúhelníky. Do středu základny každého uděláme krátký zářez.
  9. Trojúhelníky srolujeme od základny ke špičce do tvaru croissantu, konce lehce zahnem dovnitř a rozložíme na plechy vyložené pečicím papírem.
  10. Rohlíčky potřeme rozšlehaným vejcem s trochou vody a necháme kynout 1,5–2 hodiny při pokojové teplotě, dokud viditelně nezvětší objem.
  11. Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C, nejlépe v troubě horkovzdušné, po dobu zhruba 20 minut. Kontrolujte barvu, croissant má být tmavě zlatý.
  12. Hotové croissanty necháme vychladnout na mřížce. Bon appétit!

Počet porcí: 12 až 16 croissantů
Doba přípravy: 12 hodin

Tip: Potřebujete vidět přesný postup, jak těsto válet a nakonec z něj udělat úhledné rohlíčky? Přehled najdete zde.

14. dubna 2026

Croissant možná nebudete umět vyslovit, ale budete ho umět upéct. Následujte tyhle 3 tipy

Doma udělané croissanty? Žádná sranda, ale když se to povede!

Jak se správně čte croissant? Kroissant, kroasán, krosan? Je jedno, jak mu v Čechách říkáme. Je to prostě křupavý, voňavý a výborný kousek pečiva: francouzský croissant. A my víme, jak ho upéct doma....

14. dubna 2026  4:30

Doporučená denní dávka soli: Kolik je maximum a kde ji přijímáme nejvíc?

Ilustrační fotografie

Češi přijímají až trojnásobek doporučeného množství soli. Největší podíl nepřichází ze solničky, ale ze skrytých zdrojů v běžných potravinách, jako je pečivo, sýry nebo uzeniny. Kolik soli denně je...

14. dubna 2026

Domácí kynuté rohlíky s mákem: Recept na dokonale nadýchané a křupavé pečivo

Rohlíky s mákem
Recept

Střední

60 min

Vůně čerstvě upečených rohlíků je jednou z nejkrásnějších věcí, které můžete v kuchyni zažít....

