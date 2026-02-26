Příznaky a dieta u Crohnovy choroby: Jak zjistit diagnózu včas a ovlivnit délku svého života

Crohnova choroba dokáže výrazně ovlivnit každodenní fungování — a jídelníček hraje v jejím zvládání klíčovou roli. Jak vypadá dieta při tomto onemocnění, co pacientům obvykle prospívá a jaké principy si z jejich stravování může odnést i zdravý člověk?

Crohnova choroba je nepříjemné onemocnění, které provází celá řada příznaků. Jedním z nich je bolest. | foto: Canva

Co je Crohnova choroba?

Crohnova choroba patří mezi chronická zánětlivá onemocnění střev, která pacientům výrazně zasahují do každodenního života. Jednou z oblastí, kterou choroba mění, je strava. Jídelníček se musí tomu onemocnění poměrně dost přizpůsobit. Dobře nastavená strava sice nemoc nevyléčí, ale může výrazně zmírnit obtíže a podpořit kvalitu života.

Podívala jsem se na to, co dieta při Crohnově chorobě představuje, zjistila, co lidé s tímto onemocněním jedí, a zkusila jsem se zaměřit na to, jestli není něco, co si z jejich způsobu stravování můžeme odnést i my, kterým naštěstí zažívací trakt funguje, jak má.

Část pacientů s Crohnovou chorobou nemůže konzumovat mléko.

Jak se projevuje Crohnova choroba?

Crohnova choroba je chronický zánět trávicího traktu, nejčastěji postihující tenké a tlusté střevo. Patří do skupiny idiopatických střevních zánětů (IBD). Nemoc probíhá ve vlnách — střídají se období klidu (remise) a vzplanutí (relaps). Jaké jsou příznaky Crohnovy choroby? Nejčastěji se projevuje chronickými průjmy, bolestmi břicha (často v pravém podbřišku), únavou a nechtěným úbytkem hmotnosti. Mohou se objevit i mimostřevní příznaky, například horečka, chudokrevnost, bolesti kloubů nebo kožní projevy.

V Česku žijí s idiopatickými střevními záněty desítky tisíc lidí a jejich počet dlouhodobě roste, zejména v mladších věkových skupinách. Přesná příčina není známá roli hraje kombinace genetiky, imunity a vlivů prostředí.

Co pomáhá na Crohnovu chorobu?

Zásadní pravidlo zní: co vyhovuje jednomu pacientovi, nemusí vyhovovat druhému. Dietní doporučení se navíc liší podle fáze onemocnění.

Obecně ale platí několik principů:

  • jíst menší porce častěji
  • preferovat šetrné tepelné úpravy
  • sledovat individuální toleranci potravin
  • dbát na dostatek bílkovin a energie
  • omezit ultra-zpracované potraviny

kvalitní bílkovina je základem pro jídelníčků pacientů s Crohnovou chorobou.

Co pacienti obvykle dobře snášejí

V klidové fázi onemocnění bývá jídelníček poměrně pestrý. Často dobře tolerované potraviny zahrnují:

Bílkoviny

  • libové kuřecí a krůtí maso
  • ryby
  • vejce
  • kvalitní šunka s vysokým podílem masa
Šunková rýže s kuřecím spi ́zem

Šunková rýže s kuřecím špízem

Recept

Střední

30 min

Přílohy

  • rýže
  • brambory bez slupky
  • těstoviny
  • jemné pečivo

Mléčné výrobky (dle tolerance)

  • bílý jogurt
  • kefír
  • tvrdé sýry
Jogurtový dezert do skleničky

Jogurtový dezert do skleničky

Recept

Střední

40 min

Zelenina a ovoce

  • tepelně upravená zelenina
  • oloupané ovoce
  • banán
  • jablečné pyré

Na oříšky by lidé s Crohnovou chorobou měli raději zapomenout.

Co se nesmí při Crohnové chorobě?

Při vzplanutí onemocnění se jídelníček výrazně zjednodušuje. Častými spouštěči obtíží jsou:

  • syrová a tuhá vláknina
  • luštěniny
  • ořechy a semínka
  • smažená a velmi tučná jídla
  • silně kořeněná jídla
  • alkohol
  • nadbytek kofeinu

Mnozí pacienti také hůře tolerují laktózu nebo velmi průmyslově zpracované potraviny.

Kuřecí vývar s rýží a zeleninou

Kuřecí vývar s rýží a zeleninou

Recept

Střední

180 min

Inspirujte se stravou při Crohnově nemoci

Paradoxně může být jídelníček pacientů s Crohnovou chorobou inspirativní i pro zdravé lidi. Ukazuje totiž několik principů, které potvrzuje i moderní výživa:

  1. Méně průmyslově zpracovaných potravin
    Pacienti často dobře vědí, že ultra-zpracované potraviny mohou zhoršovat trávení. Stejné doporučení dnes zaznívá i pro běžnou populaci.
  2. Důraz na kvalitní bílkoviny
    Dostatek bílkovin podporuje regeneraci a sytost.
  3. Všímavost k vlastnímu tělu
    Vedení potravinového deníku a sledování reakcí na jídlo je návyk, který by prospěl mnoha lidem.
  4. Šetrné kulinární úpravy
    Vaření, dušení a pečení místo smažení je obecně prospěšné.

Crohnova choroba učí lidi stravovat se jinak. Najděte pokrmy, které udělají dobře vašemu zažívání na Recepty iDnes.

