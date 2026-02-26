Příznaky a dieta u Crohnovy choroby: Jak zjistit diagnózu včas a ovlivnit délku svého života

Obsah
Co je Crohnova choroba?
Crohnova choroba patří mezi chronická zánětlivá onemocnění střev, která pacientům výrazně zasahují do každodenního života. Jednou z oblastí, kterou choroba mění, je strava. Jídelníček se musí tomu onemocnění poměrně dost přizpůsobit. Dobře nastavená strava sice nemoc nevyléčí, ale může výrazně zmírnit obtíže a podpořit kvalitu života.
Podívala jsem se na to, co dieta při Crohnově chorobě představuje, zjistila, co lidé s tímto onemocněním jedí, a zkusila jsem se zaměřit na to, jestli není něco, co si z jejich způsobu stravování můžeme odnést i my, kterým naštěstí zažívací trakt funguje, jak má.
Jak se projevuje Crohnova choroba?
Crohnova choroba je chronický zánět trávicího traktu, nejčastěji postihující tenké a tlusté střevo. Patří do skupiny idiopatických střevních zánětů (IBD). Nemoc probíhá ve vlnách — střídají se období klidu (remise) a vzplanutí (relaps). Jaké jsou příznaky Crohnovy choroby? Nejčastěji se projevuje chronickými průjmy, bolestmi břicha (často v pravém podbřišku), únavou a nechtěným úbytkem hmotnosti. Mohou se objevit i mimostřevní příznaky, například horečka, chudokrevnost, bolesti kloubů nebo kožní projevy.
V Česku žijí s idiopatickými střevními záněty desítky tisíc lidí a jejich počet dlouhodobě roste, zejména v mladších věkových skupinách. Přesná příčina není známá roli hraje kombinace genetiky, imunity a vlivů prostředí.
Co pomáhá na Crohnovu chorobu?
Zásadní pravidlo zní: co vyhovuje jednomu pacientovi, nemusí vyhovovat druhému. Dietní doporučení se navíc liší podle fáze onemocnění.
Obecně ale platí několik principů:
- jíst menší porce častěji
- preferovat šetrné tepelné úpravy
- sledovat individuální toleranci potravin
- dbát na dostatek bílkovin a energie
- omezit ultra-zpracované potraviny
Co pacienti obvykle dobře snášejí
V klidové fázi onemocnění bývá jídelníček poměrně pestrý. Často dobře tolerované potraviny zahrnují:
Bílkoviny
- libové kuřecí a krůtí maso
- ryby
- vejce
- kvalitní šunka s vysokým podílem masa
Přílohy
- rýže
- brambory bez slupky
- těstoviny
- jemné pečivo
Mléčné výrobky (dle tolerance)
- bílý jogurt
- kefír
- tvrdé sýry
Zelenina a ovoce
- tepelně upravená zelenina
- oloupané ovoce
- banán
- jablečné pyré
Co se nesmí při Crohnové chorobě?
Při vzplanutí onemocnění se jídelníček výrazně zjednodušuje. Častými spouštěči obtíží jsou:
- syrová a tuhá vláknina
- luštěniny
- ořechy a semínka
- smažená a velmi tučná jídla
- silně kořeněná jídla
- alkohol
- nadbytek kofeinu
Mnozí pacienti také hůře tolerují laktózu nebo velmi průmyslově zpracované potraviny.
Inspirujte se stravou při Crohnově nemoci
Paradoxně může být jídelníček pacientů s Crohnovou chorobou inspirativní i pro zdravé lidi. Ukazuje totiž několik principů, které potvrzuje i moderní výživa:
- Méně průmyslově zpracovaných potravin
Pacienti často dobře vědí, že ultra-zpracované potraviny mohou zhoršovat trávení. Stejné doporučení dnes zaznívá i pro běžnou populaci.
- Důraz na kvalitní bílkoviny
Dostatek bílkovin podporuje regeneraci a sytost.
- Všímavost k vlastnímu tělu
Vedení potravinového deníku a sledování reakcí na jídlo je návyk, který by prospěl mnoha lidem.
- Šetrné kulinární úpravy
Vaření, dušení a pečení místo smažení je obecně prospěšné.
Crohnova choroba učí lidi stravovat se jinak. Najděte pokrmy, které udělají dobře vašemu zažívání na Recepty iDnes.