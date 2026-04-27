Cpete do sebe proteiny a i tak váha stojí? Možná vám v jídelníčku chybí vláknina

Klára Pěnkavová
  5:00
Vláknina patří k nejpodceňovanějším nutrientům, přitom právě ona rozhoduje o tom, jestli se budete cítit sytí, nebo mít brzy hlad. Zjistěte, v čem je nejvíce vlákniny, jak ji doplnit a proč bez ní hubnutí často nefunguje.
foto: Canva

Obsah

Vláknina: K čemu je a proč ji řešit právě teď

Pokud řešíte svou váhu nebo trávení, vláknina v něm hraje zásadní roli. Pomáhá vám jíst méně a zároveň podporuje správné fungování těla. Jde o nestravitelnou složku rostlinné potravy, která neslouží jako zdroj energie, ale funguje jako důležitý regulátor.

V jakých potravinách je nejvíce vlákniny

Pro zajímavost: ovesné vločky obsahují beta-glukan, typ rozpustné vlákniny, která pomáhá snižovat cholesterol. Slupky ovoce zase dodají pektin.

V žaludku na sebe vláknina váže vodu a zvětšuje objem, takže vás zasytí na delší dobu. Některé její typy zpomalují trávení a pomáhají udržet stabilní hladinu energie, jiné naopak podporují přirozený pohyb střev. Díky tomu přispívá k pravidelnému trávení a k prevenci zácpy.

Rozpustná vs. nerozpustná: Která vláknina je nejlepší

Ideální je kombinace obou typů vlákniny. Rozpustná vláknina (např. ovesné vločky, luštěniny, jablka, citrusy) ve vodě tvoří gel. Pomáhá zpomalit vstřebávání živin, stabilizuje hladinu cukru v krvi a váže cholesterol. Zároveň slouží jako potrava pro střevní mikrobiom.

Nerozpustná vláknina (např. celozrnné pečivo, otruby, ořechy, slupky zeleniny) naopak působí spíš mechanicky. Zvětšuje objem stolice a urychluje její průchod střevy.

Vlákninu najdete v luštěninách, ovoci i zelenině.

Jak poznám, že mám málo vlákniny

Doporučený denní příjem je 25–30 gramů vlákniny, realita je ale u nás zhruba poloviční. Nedostatek se neprojeví hned, ale tělo si o ní postupně řekne.

Kolik vlákniny obsahují běžné potraviny

  • 50 g ovesných vloček ~5 g
  • 1 jablko se slupkou ~3–4 g
  • 100 g vařené čočky ~7–8 g
  • 1 krajíc celozrnného chleba ~2–3 g

Signály, že vám chybí vláknina:

  • častý hlad a chutě na sladké
  • nepravidelné trávení nebo zácpa
  • pocit nafouknutí
  • kolísání energie během dne

Nízký příjem vlákniny se dlouhodobě spojuje i s vyšším rizikem civilizačních onemocnění, včetně obezity nebo cukrovky 2. typu.

Příjem vlákniny můžete podpořit i doplňky stravy – typicky ve formě prášku nebo tablet.

Co jíst pro dostatek vlákniny

Nemusíte počítat gramy. Stačí upravit skladbu jídelníčku tak, aby vláknina byla přirozenou součástí každého dne.

Jak nenápadně zvýšit příjem vlákniny:

  • přidejte hrst zeleniny ke každému jídlu
  • vyměňte bílou přílohu za celozrnnou
  • přisypte semínka do jogurtu nebo kaše
  • dejte si ovoce místo sladkosti

Základem je přidat ke každému jídlu rostlinnou složku – zeleninu, ovoce, luštěniny nebo celozrnné obiloviny.

Bílé pečivo občas vyměňte za celozrnné, přílohy několikrát v týdnu nahraďte luštěninami a nezapomínejte na ořechy a semínka.

Důležité je navyšovat příjem postupně. Pokud na vlákninu nejste zvyklí, rychlé zvýšení může způsobit nadýmání. A stejně zásadní je i pravidelný pitný režim.

Nejlepší vláknina na hubnutí a kdy pomůžou doplňky jako psyllium

Pokud se snažíte zhubnout, vláknina je jeden z nejjednodušších klíčů, a to i bez drastických diet. Na rozdíl od bílkovin, které pomáhají udržet svalovou hmotu, vláknina hlavně drží pod kontrolou hlad – ideální je proto jejich kombinace.

Vláknina v žaludku nabobtná, zvětší objem jídla a aktivuje pocit sytosti. Díky tomu sníte přirozeně méně. Zároveň zpomaluje vstřebávání cukrů, takže se vyhnete výkyvům energie a chutím na sladké.

Ne vždy se podaří pokrýt příjem jen stravou. Pak přichází na řadu vláknina jako doplněk stravy, typicky ve formě prášku nebo tablet.

Typickým příkladem je vláknina psyllium, získaná ze semen jitrocele. Ve vodě vytváří gel, který podporuje trávení a prodlužuje pocit sytosti. Hodí se při zácpě i při redukci váhy.

