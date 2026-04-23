Což takhle dát si špenát? Ten baby nemusíte vařit, je plný vitamínů a chutná i těm, kteří jinak špenát nesnáší

Petra Kašparová
  4:20
Baby špenát patří mezi nejoblíbenější listovou zeleninu posledních let. Je jemný, rychle hotový a díky své univerzálnosti se hodí do salátů, smoothie i teplých jídel. Oproti klasickému špenátu má méně výraznou chuť a nevyžaduje složitou úpravu. Víte, jak na něj?

Mladý špenát je výborný syrový. Je skoro škoda ho tepelně upravovat. | foto: Canva

Obsah

Na co je dobrý baby špenát

Baby špenát je nutričně velmi hodnotný. Obsahuje vitaminy A, C, K, kyselinu listovou, železo a antioxidanty. Díky tomu podporuje imunitu i zdraví očí a celkově velmi prospívá našemu organismu. Díky vysokému obsahu vlákniny prospívá i trávení. Dobré na něm je bezesporu i to, že má nízkou kalorickou hodnotu, takže se hodí i při redukční dietě.

Jarní špenátová polévka

Svěží jarní špenátová polévka s řeřichou a vejcem: Recept na vitamínovou bombu v talíři

Recept

Střední

40 min

Mladý špenát, nebo také baby špenát: Jarní zelená potravina.

Jaký je rozdíl mezi špenátem a baby špenátem

Rozdíl je především ve stáří listů. Baby je prostě takové miminko. Mladý špenát se sklízí velmi brzy, kdy jsou listy ještě malé. A není to jen o velikosti, tyto několikacentimetrové lístečky mají jemnou nasládlou chuť. Klasický, už více vyrostlý, špenát má větší, tužší listy a výraznější, někdy až lehce nahořklou chuť.

Jaký je rozdíl v tom, jak je jíme:

Kuřecí roláda se špenátem

Šťavnatá kuřecí roláda se špenátem a vajíčkem: Recept který skvěle vypadá i chutná

Recept

Střední

80 min

Baby špenát přidejte třeba do salátu. Tak, jak je.

Jak konzumovat baby špenát

Možností, jak si tuhle zelenou sílu z přírody dopřát, je celá řada. Baby špenát je totiž velmi univerzální. Velkou výhodou je, že ho není nutné dlouze upravovat. Prostě ho jen propláchnete a můžete ho rovnou použít, tedy rovnou jíst.

Jezte mladý špenát v:

Jak se připravuje baby špenát

Příprava je velmi jednoduchá:

  1. Listy baby špenátu důkladně omyjte.
  2. Odstraňte případné poškozené části.
  3. Použijte syrové, nebo krátce tepelně upravte. Pokud je tepelně upravujete, myslete na to, že stačí skutečně jen 1–2 minuty a máte vařeno.

Důležité je špenát nepřevařit! Ztratil by nejen barvu, ale i chuť a část živin.

Mechový dort

Velikonoční mechový dort ve tvaru vejce: Recept na vláčný špenátový korpus s mascarpone

Recept

Střední

50 min

Mladý špenát, nebo také baby špenát se výborně hodí k vajíčkům.

Jak správně tepelně upravit baby špenát

Při tepelné úpravě platí jednoduché pravidlo: čím kratší, tím lepší. Tím si zachová chuť, barvu i nutriční hodnoty. Důležité je špenát nepřevařit! Ztratil by nejen barvu, ale i chuť a část živin.

Ideální je:

  • krátké restování,
  • spaření horkou vodou,
  • přidání až na závěr vaření.
Jarní bylinkové pesto

Jarní pesto z medvědího česneku: Recept se špenátem, mandlemi a sýrem

Recept

Lehké

20 min

Gnocchi se špenátem

Proč se špenát nesmí ohřívat

Často se uvádí, že špenát by se neměl znovu ohřívat. Důvodem je obsah dusičnanů, které se při nevhodném skladování a opakovaném zahřívání mohou přeměnit na dusitany. Ty ve větším množství nejsou pro tělo vhodné, zejména pro malé děti. Proto:

  • Připravujte špenát čerstvý.
  • Pokud ho uchováváte, rychle ho po tepelném zpracování zchlaďte, následně a skladujte v lednici.
  • Ohřívejte maximálně jednou.
Špenátové palačinky

Fit špenátové palačinky s avokádovým salátem a tvarohem: Zdravý recept na sytý brunch

Recept

Lehké

25 min

Baby špenát můžete použít i do výborného zeleného smoothie.

Kdy je špenát jedovatý

Špenát není běžně jedovatý, rozhodně ho nemůžeme považovat za jedovatou potravinu. Problém by mohl nastat při dlouhém skladování uvařeného špenátu při pokojové teplotě, nebo při opakovaném zahřívání. Pozor je také třeba dávat u malých dětí! V jejich případě by mohl problém vyvolat vysoký příjem dusitanů.

Jak připravit miminku špenát

Pro miminka je špenát vhodný, ale s určitými pravidly:

  • Podávejte ho až od ukončeného 6. měsíce.
  • Vždy jen čerstvě připravený.
  • Kombinujte ho ideálně s bramborem, rýží nebo masem.

Proč je petržel víc než jen „to zelený v polívce“? Objevte její super schopnosti
Nejčtenější

Česká luštěnina, po které konečně zhubnete? Fazole vás zasytí víc než maso

Fazole

Fazole kombinují nízkou cenu, vysokou sytivost a výborné nutriční hodnoty. Právě proto patří mezi potraviny, které dávají smysl při hubnutí.

„Diagnostikoval jsem si rakovinu střev, přitom jsem jen snědl řepu,“ přiznal Ricky Gervais. Proč po ní čůráme červeně?

Šťáva z červené řepy: Plná železa, vitamínů. Navíc je výborný.

Červená řepa je nejen chutná a výživná, ale i mocná zbraň v boji za naše zdraví. Tato kořenová zelenina, která se již po staletí využívá v tradiční medicíně, má mnoho prokázaných zdravotních přínosů....

Bramborák? V Plzni za tohle slovo body nezískáte. Tady vládne vošouch

Bramboráky se slaninou, salát

Pokud si v Plzni a okolí objednáte „bramborák“, pravděpodobně dostanete, co chcete, ale sklidíte pár udivených pohledů. Tady se totiž od nepaměti jí vošouch. Tato regionální legenda není jen obyčejná...

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Kupte celé kuře a rozporcujte ho.

Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Jablečný koláč, který provoněl celý byt. Jednoduchý recept podle našich babiček

Jablkové řezy

Nic neprovoní byt tak jako jablečný koláč. Tento recept je klasika, kterou si pamatujeme z dětství. Žádná věda, jen pár poctivých surovin a výsledek, který nikdy nezklame. Pojďte si s námi upéct...

Což takhle dát si špenát? Ten baby nemusíte vařit, je plný vitamínů a chutná i těm, kteří jinak špenát nesnáší

Mladý špenát je výborný syrový. Je skoro škoda ho tepelně upravovat.

Baby špenát patří mezi nejoblíbenější listovou zeleninu posledních let. Je jemný, rychle hotový a díky své univerzálnosti se hodí do salátů, smoothie i teplých jídel. Oproti klasickému špenátu má...

23. dubna 2026  4:20

Smrkový sirup za tepla i za studena: Jak ho připravit a proč by neměl chybět v lékárničce

Za studena se sirup vyrábí tak, že se skládá cukr a výhonky ve vrstvách. Pak se...

Domácí sirup ze smrkových výhonků je jednoduchý způsob, jak uchovat vůni a sílu jarní přírody pro zdraví na celé měsíce dopředu. Jak se dělá sirup ze smrkových výhonků a kdy vyrazit na jejich sběr?

23. dubna 2026

Rychlá česneková polévka s fazolemi: Sytá lahůdka hotová za pár minut

Česneková polévka
Recept

Střední

30 min

Tahle česneková polévka s fazolemi je přesně tím receptem, který vás zachrání, když nestíháte. Díky...

Domácí paella s kuřecím masem a klobásou: Recept na španělskou klasiku po česku

Paella s kuřecím masem a klobásou
Recept

Střední

55 min

Paella je symbolem sdílení, radosti a bohatých chutí, které se dokonale propojují v jedné pánvi....

Špenátové palačinky se sýrem cottage: Lehký a zdravý brunch, který si zamilujete

Špenátové palačinky se sýrem cottage a zeleninou
Recept

Lehké

35 min

Tyto špenátové palačinky jsou ideální volbou pro dny, kdy máte chuť na něco vydatnějšího. Díky sýru...

Co je reveň kadeřavá? Jde z ní udělat koláč, ale třeba i marmeláda

Ilustrační snímek

Reveň kadeřavá neboli rebarbora patří mezi trochu zapomenuté poklady českých zahrad. Na první pohled možná nenápadná rostlina se silnými řapíky, ale skrývá v sobě svěží kyselou chuť, spoustu vitamínů...

22. dubna 2026

Vznikl náhodou, dnes ho miluje celý svět. Butter chicken zvládnete připravit i doma

Butter chicken

Butter chicken patří mezi nejslavnější indická jídla a jeho krémová chuť si získala celý svět. Připravit ho doma přitom není složité – stačí znát správný postup a mít to správné koření.

22. dubna 2026  4:40

Česko je plné klíšťat. Tyto potraviny a bylinky vám pomohou se chránit

ilustrační snímek

Česko patří k zemím s vysokým výskytem klíšťat a klíšťové encefalitidy v Evropě. Jak se proti nim účinně chránit? Kromě klasických repelentů se často mluví i o tom, že klíšťata mohou odpuzovat...

22. dubna 2026

Osvěžující salátové misky s kuskusem: Rychlý, zdravý a lehký předkrm bez vaření

Salátové misky s kuskusem
Recept

Lehké

25 min

Tyto křupavé salátové misky plněné nadýchaným kuskusem s čerstvou zeleninou a jemným dresinkem jsou...

Rybí čevabčiči se slaninou: Recept na netradiční grilovanou delikatesu

Rybí čevabčiči se slaninou
Recept

Střední

50 min

Kombinace jemného rybího masa, pikantní kari pasty, svěží limetky a křupavé slaniny vytváří...

Domácí Red Velvet donuty s jemným krémem: Recept na efektní dezert, který vypadá jako z cukrárny

Red velvet donuty
Recept

Střední

45 min

Milujete kombinaci nadýchaného těsta s lehkým nádechem kakaa a ikonickou sytě červenou barvou? Tyto...

Zkoušeli jste už doma hajabajky? Jsou prosté, ale zamiluje si je celá rodina

Nové brambory s tvarohem a jarní cibulkou

Zní to skoro jako pohádka, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejjednodušších jídel české kuchyně. Žádná velká věda, žádné složité postupy. Prostě brambory, tvaroh a trocha fantazie. Ideální ukázka...

21. dubna 2026

