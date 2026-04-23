Na co je dobrý baby špenát
Baby špenát je nutričně velmi hodnotný. Obsahuje vitaminy A, C, K, kyselinu listovou, železo a antioxidanty. Díky tomu podporuje imunitu i zdraví očí a celkově velmi prospívá našemu organismu. Díky vysokému obsahu vlákniny prospívá i trávení. Dobré na něm je bezesporu i to, že má nízkou kalorickou hodnotu, takže se hodí i při redukční dietě.
Jaký je rozdíl mezi špenátem a baby špenátem
Rozdíl je především ve stáří listů. Baby je prostě takové miminko. Mladý špenát se sklízí velmi brzy, kdy jsou listy ještě malé. A není to jen o velikosti, tyto několikacentimetrové lístečky mají jemnou nasládlou chuť. Klasický, už více vyrostlý, špenát má větší, tužší listy a výraznější, někdy až lehce nahořklou chuť.
Jaký je rozdíl v tom, jak je jíme:
- Baby špenát se často jí syrový. Je ideální například do salátů.
- Klasický špenát se častěji tepelně upravuje.
Jak konzumovat baby špenát
Možností, jak si tuhle zelenou sílu z přírody dopřát, je celá řada. Baby špenát je totiž velmi univerzální. Velkou výhodou je, že ho není nutné dlouze upravovat. Prostě ho jen propláchnete a můžete ho rovnou použít, tedy rovnou jíst.
Jezte mladý špenát v:
- čerstvých salátech,
- ve smoothie,
- jako přílohu k masu nebo rybě,
- přidejte ho do těstovin, rizota nebo omelety,
- obložte si jím sendvič.
Jak se připravuje baby špenát
Příprava je velmi jednoduchá:
- Listy baby špenátu důkladně omyjte.
- Odstraňte případné poškozené části.
- Použijte syrové, nebo krátce tepelně upravte. Pokud je tepelně upravujete, myslete na to, že stačí skutečně jen 1–2 minuty a máte vařeno.
Důležité je špenát nepřevařit! Ztratil by nejen barvu, ale i chuť a část živin.
Jak správně tepelně upravit baby špenát
Při tepelné úpravě platí jednoduché pravidlo: čím kratší, tím lepší. Tím si zachová chuť, barvu i nutriční hodnoty. Důležité je špenát nepřevařit! Ztratil by nejen barvu, ale i chuť a část živin.
Ideální je:
- krátké restování,
- spaření horkou vodou,
- přidání až na závěr vaření.
Proč se špenát nesmí ohřívat
Často se uvádí, že špenát by se neměl znovu ohřívat. Důvodem je obsah dusičnanů, které se při nevhodném skladování a opakovaném zahřívání mohou přeměnit na dusitany. Ty ve větším množství nejsou pro tělo vhodné, zejména pro malé děti. Proto:
- Připravujte špenát čerstvý.
- Pokud ho uchováváte, rychle ho po tepelném zpracování zchlaďte, následně a skladujte v lednici.
- Ohřívejte maximálně jednou.
Kdy je špenát jedovatý
Špenát není běžně jedovatý, rozhodně ho nemůžeme považovat za jedovatou potravinu. Problém by mohl nastat při dlouhém skladování uvařeného špenátu při pokojové teplotě, nebo při opakovaném zahřívání. Pozor je také třeba dávat u malých dětí! V jejich případě by mohl problém vyvolat vysoký příjem dusitanů.
Jak připravit miminku špenát
Pro miminka je špenát vhodný, ale s určitými pravidly:
- Podávejte ho až od ukončeného 6. měsíce.
- Vždy jen čerstvě připravený.
- Kombinujte ho ideálně s bramborem, rýží nebo masem.
