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Black Friday na iDNES Premium: Rok čtení za 590 Kč a k tomu AlzaPlus+ jako dárek
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Projdete 100 otázkami o pečení, nebo pohoříte?
Myslíte si, že vás v pečení nemůže nic překvapit? Omyl. Většina z nás už roky bezmyšlenkovitě opakuje kuchařské mýty, které těm nejlepším buchtám a dortům spolehlivě lámou vaz.
Kapr za 12 korun a vinná klobása. Co jsme jedli o Vánocích za socialismu
Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před...
Oblíbená jídla slavných: Werich miloval srnčí s banánem, Marvan býčí žlázy
Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta...
Xindl X a Genzer přiznali injekce. Jak hubnou další hvězdy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na...
Galerie 22 postních jídel, která jedli naši předkové v adventu
Dnes si advent spojujeme hlavně s cukrovím, svařeným vínem a vánočním pečením. Naši předkové ale v tomto období často dodržovali půst a jejich jídelníček vypadal docela jinak. Na stole se objevovaly...
Rybí tuk a sádlo na prsa. Jak se léčilo za socialismu a co platí dodnes
Než se při každém nachlazení zamířilo do lékárny, hledala se pomoc v kuchyni a ve spíži. Na rozbouřený žaludek se jedl suchý rohlík, na modřinu se přikládala syrová brambora a děti dostávaly „na...
Kapr vs. řízek: Co si dopřát ke štědrovečerní večeři, když si hlídáte váhu
Smažený kapr, nebo dozlatova usmažený řízek? Zatímco někdo si bez tradiční ryby neumí Vánoce představit, jiný nedá dopustit na pořádný kus masa v křupavém trojobalu. Pokud si ale hlídáte váhu, možná...
Domácí vaječný likér: S vanilkou, smetanou a poctivou dávkou rumu
Lehké
20 min
Chcete letos o Vánocích nabídnout návštěvě něco vlastního místo kupovaného likéru? Domácí vaječňák...
Couračka, vejmrda nebo kozí cecky? Tradiční jídla, která dnes zní jako vtip
Kucmoch, kočičí tanec, sloní žrádlo nebo blbouny. Česká kuchyně je plná jídel, jejichž názvy dokážou překvapit možná ještě víc než samotné recepty. Některá se vaří dodnes, jiná znají už jen pamětníci...
Trhané vepřové maso: Pomalu pečené v pikantní marinádě
Střední
200 min
Chystáte pohoštění pro návštěvu nebo hledáte něco dobrého na víkendový oběd? Trhané vepřové maso se...
Kokosky: Jednoduché vánoční cukroví ze čtyř surovin
Lehké
30 min
Nestíháte péct složité cukroví a chcete ještě doplnit vánoční krabici něčím rychlým? Kokosky patří...
Bramborový salát má víc kalorií než kapr. Osm kousků cukroví jako hamburger
Porce bramborového salátu s majonézou má kolem 400 kalorií, smažený kapr vedle něj zhruba 350. Podívejte se, kolik kalorií mají oblíbené vánoční dobroty od cukroví přes kapra a řízek až po vaječňák....
Topinambur chutná po oříšcích a nemusíte ho loupat. Proč s ním ale opatrně
Na první pohled vypadá jako kříženec mezi zázvorem a bramborou, na talíři však dokáže vykouzlit nečekané. Můžeme ho znát také pod názvy židovská brambora či jeruzalémský artyčok a v posledních letech...
Trdelník jako z vánočních trhů upečete doma. Stačí ruličky od toaleťáku
Trdelník si většinou kupujeme na trzích, ale připravit si ho můžeme také doma v obyčejné troubě. Není to tak složité, jak se může zdát, jen musíme dát pozor na několik detailů. Těsto se může při...
Kakaové sádlové cukroví: Křehké cukroví s oříšky a džemem
Lehké
120 min
Sádlové cukroví patří k naprosté klasice českých Vánoc a díky použití sádla je jeho struktura...
Byt s garáží a zahradou
Hrušovanská, Drnholec, okres Břeclav
3 800 000 Kč
Jihočeská kulajda: Tradiční krémová polévka s houbami, koprem a zastřeným vejcem
Střední
40 min
Hustá, hřejivá a dokonale vyvážená polévka, která voní po čerstvém kopru a máslu. Jemný smetanový...
Linecké cukroví s mandlemi: Křehká kolečka splepovaná džemem
Střední
120 min
Křehké linecké cukroví s vůní citronové kůry a poctivého másla je naprostým základem každého...