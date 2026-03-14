Cola převlečená za čaj: Výživoví odborníci varují před nápojem, který milují hlavně děti

Petra Burgrová
  6:00
Vypadá to hravě, je to barevné, fotogenické na Instagram a díky slovu „tea“ v názvu to v mnoha rodičích vzbuzuje falešný pocit bezpečí. Jenže to, co děti s nadšením nasávají tlustým brčkem, má k léčivému čaji asi tak blízko jako gumový medvídek k čerstvému ovoci. Lékaři a nutriční specialisté teď bijí na poplach: populární Bubble tea je v podstatě „tekutá cukrovka“ a kofeinová bomba, která dětský organismus totálně rozhodí. Pojďme se podívat pod víčko tohoto fenoménu.

Když se čaj změní v metabolický hazard

Základem Bubble tea je sice čaj (černý nebo zelený), ale tím veškerá „zdravost“ končí. Aby dětem nápoj chutnal, prodejci ho doplňují ovocnými sirupy, které jsou často plné fruktózy a umělých aromat.

Jeden velký kelímek Bubble tea může obsahovat až 20 kostek cukru,“ varují odborníci na výživu. Pro srovnání: to je více, než najdete ve třech plechovkách klasické Coly. Pro dětské tělo je to obrovský šok. Slinivka musí pracovat na plné obrátky, aby takový nával cukru zpracovala, což vede k únavě, podrážděnosti a z dlouhodobého hlediska k nadváze nebo cukrovce druhého typu.

Kofeinová injekce, kterou děti nepotřebují

Mnoho rodičů si neuvědomuje, že základní čaj v Bubble tea je často silný koncentrát. Zatímco dospělý si po šálku čaje připadá svěží, na dítě může mít stejné množství kofeinu destruktivní vliv.

  • Nespavost a úzkost: Děti, které tyto nápoje pijí odpoledne, mají často problém usnout. Kofein u nich vyvolává neklid, bušení srdce a někdy i pocity úzkosti.
  • Poruchy soustředění: Po počátečním „nakopnutí“ následuje prudký propad energie, což ve škole vede k roztěkanosti a neschopnosti se učit.
Zákeřné kuličky! Nejsou to jen kalorie

To, co dělá Bubble tea tak lákavým, jsou ony slavné kuličky na dně. Jsou dva druhy a oba mají svá „ale“:

  • Tapiokové perly: Vyrábí se z manioku. Samy o sobě nejsou zlé, ale vaří se v cukrovém sirupu, dokud nejsou doslova nasáklé kaloriemi. Navíc jsou velmi tuhé a pro dětský žaludek těžko stravitelné.
  • Praskající kuličky: Jsou plné chemických barviv a aromat. Odborníci varují, že některá použitá barviva (např. E129 nebo E102) mohou u dětí vyvolávat hyperaktivitu.

Pozor na riziko udušení! Široké brčko nasává kuličky pod velkým tlakem. Lékaři varují, že u dětí do 4 let (ale i starších) může dojít k vdechnutí kuličky do dýchacích cest, což je život ohrožující situace.

Autority mají jasno: Komise a vědci varují

Různé zdravotní komise po celém světě (včetně těch evropských) začínají volat po přísnější regulaci. Problémem není jen cukr, ale i to, že Bubble tea postrádá jakoukoli nutriční hodnotu. Jsou to jen „prázdné kalorie“, které vytlačují z jídelníčku dětí skutečné jídlo a vodu.

