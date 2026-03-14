Cola převlečená za čaj: Výživoví odborníci varují před nápojem, který milují hlavně děti

Když se čaj změní v metabolický hazard
Základem Bubble tea je sice čaj (černý nebo zelený), ale tím veškerá „zdravost“ končí. Aby dětem nápoj chutnal, prodejci ho doplňují ovocnými sirupy, které jsou často plné fruktózy a umělých aromat.
„Jeden velký kelímek Bubble tea může obsahovat až 20 kostek cukru,“ varují odborníci na výživu. Pro srovnání: to je více, než najdete ve třech plechovkách klasické Coly. Pro dětské tělo je to obrovský šok. Slinivka musí pracovat na plné obrátky, aby takový nával cukru zpracovala, což vede k únavě, podrážděnosti a z dlouhodobého hlediska k nadváze nebo cukrovce druhého typu.
Kofeinová injekce, kterou děti nepotřebují
Mnoho rodičů si neuvědomuje, že základní čaj v Bubble tea je často silný koncentrát. Zatímco dospělý si po šálku čaje připadá svěží, na dítě může mít stejné množství kofeinu destruktivní vliv.
- Nespavost a úzkost: Děti, které tyto nápoje pijí odpoledne, mají často problém usnout. Kofein u nich vyvolává neklid, bušení srdce a někdy i pocity úzkosti.
- Poruchy soustředění: Po počátečním „nakopnutí“ následuje prudký propad energie, což ve škole vede k roztěkanosti a neschopnosti se učit.
Zákeřné kuličky! Nejsou to jen kalorie
To, co dělá Bubble tea tak lákavým, jsou ony slavné kuličky na dně. Jsou dva druhy a oba mají svá „ale“:
- Tapiokové perly: Vyrábí se z manioku. Samy o sobě nejsou zlé, ale vaří se v cukrovém sirupu, dokud nejsou doslova nasáklé kaloriemi. Navíc jsou velmi tuhé a pro dětský žaludek těžko stravitelné.
- Praskající kuličky: Jsou plné chemických barviv a aromat. Odborníci varují, že některá použitá barviva (např. E129 nebo E102) mohou u dětí vyvolávat hyperaktivitu.
Pozor na riziko udušení! Široké brčko nasává kuličky pod velkým tlakem. Lékaři varují, že u dětí do 4 let (ale i starších) může dojít k vdechnutí kuličky do dýchacích cest, což je život ohrožující situace.
Autority mají jasno: Komise a vědci varují
Různé zdravotní komise po celém světě (včetně těch evropských) začínají volat po přísnější regulaci. Problémem není jen cukr, ale i to, že Bubble tea postrádá jakoukoli nutriční hodnotu. Jsou to jen „prázdné kalorie“, které vytlačují z jídelníčku dětí skutečné jídlo a vodu.
