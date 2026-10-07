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Čokoládové bonbony jako od Willyho Wonky. Zvládnete je doma za 50 minut

Natálie Brabcová
  4:30
Nová řada Wonka přináší sladkosti inspirované světem Karlíka a továrny na...

Nová řada Wonka přináší sladkosti inspirované světem Karlíka a továrny na čokoládu. | foto: Reuters

Magic Hats ukrývají několik různých náplní, takže předem nevíte, jakou příchuť...
Purplypurple je mléčná čokoláda s fialovou karamelovou náplní.
Gumoví Umpa-Lumpové mají borůvkovou a jahodovou příchuť a tekutou...
Magic Garden jsou měkké želé provázky s limetkovou chutí a citronovým středem.
5 fotografií
Čokoládové klobouky, fialová čokoláda, gumoví Umpa-Lumpové nebo sladkosti s překvapivou náplní. Svět Willyho Wonky sice dál patří hlavně do knih a filmů, některé jeho bláznivé nápady se ale letos na podzim proměnily ve skutečné sladkosti. Ferrero představilo novou řadu Wonka a první výrobky už jsou v prodeji.

Obsah

Wonka se vrací ve velkém

Kdyby měl Willy Wonka skutečnou továrnu na čokoládu, obyčejná tabulka mléčné čokolády by mu nejspíš nestačila. V jeho světě musí mít sladkost neobvyklou barvu, překvapivou náplň nebo alespoň tvar, který zákazníka na chvíli zarazí.

Kdo je Willy Wonka?

Willy Wonka je majitel podivuhodné továrny na sladkosti z knihy Karlík a továrna na čokoládu od Roalda Dahla. Do jeho továrny se dostane chlapec Karlík Bucket poté, co najde jeden ze zlatých kupónů ukrytých v čokoládách Wonka.

A přesně na to nyní sází Ferrero.

Italský výrobce Nutelly, Kinder čokolády nebo Ferrero Rocher letos připravil zcela novou řadu sladkostí Wonka. První šestice se začala 14. září prodávat v britských řetězcích Morrisons a Asda a další obchody ji mají následovat. Celkem má postupně přijít deset sezonních a limitovaných výrobků. Kromě čokolády a dalších cukrovinek počítá Ferrero také se zmrzlinou a cereáliemi.

Nejde přitom jen o nalepení známého jména na obyčejnou čokoládu. Vývojáři Ferrera se podle firmy snažili převést do skutečných sladkostí právě onu wonkovskou myšlenku, že zákazník předem úplně neví, co ho čeká.

Fialová čokoláda a Umpa-Lumpové k zakousnutí

A nabídka podle toho vypadá.

Jednou z hlavních novinek jsou Magic Hats, tedy čokoládové kloboučky s několika různými náplněmi. Nesou názvy Caramellion, Chocolonka, Magenta Elixir nebo Choco Fizz a právě rozdílné náplně mají z obyčejné bonboniéry dělat malou ochutnávací hru.

Ještě nápadnější je Purplypurple Milk Chocolate Bar. Zvenku vypadá jako tabulka mléčné čokolády, uvnitř se ale skrývá fialová mléčná náplň s karamelovou příchutí.

A protože by to bez obyvatel Wonkovy továrny nebylo ono, Ferrero vyrobilo také dutou figurku Umpa-Lumpy z mléčné čokolády. Kdo má raději želé, může sáhnout po gumových Umpa-Lumpech s příchutí borůvek a jahod a tekutou malinovo-kolovou náplní. Další novinkou jsou zelené provázky Magic Garden s limetkovou chutí a citronovým středem.

Do nové řady se dostala také vajíčka Kinder Joy. Kromě známého mléčného a kakaového krému ukrývají speciální sběratelské figurky inspirované světem Willyho Wonky.

Domácí Kinder mléčný řez

Domácí Kinder mléčné řezy

Recept

Náročné

45 min

Překvapení má být součástí chuti

Na první pohled mohou nové sladkosti působit jako hra pro děti. Ve skutečnosti ale jejich vývoj zabral poměrně dost práce.

Ferrero uvádí, že vývojáři nejprve přicházeli s nápady a zkoušeli je v kuchyňských podmínkách. Teprve když některý z nich fungoval, následovaly testy ve větším měřítku. U některých výrobků bylo dokonce nutné upravit nebo nově navrhnout výrobní zařízení, aby sladkosti měly požadovaný tvar a vzhled.

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Firma pro tento přístup používá označení Wonka Twist. Princip je jednoduchý. Základem je známá chuť, například mléčná čokoláda, karamel nebo želé, ke které se přidá něco nečekaného. Může jít o nezvyklou barvu, jinou konzistenci, zvláštní tvar nebo překvapivou náplň.

Nová řada se tak nespoléhá jen na barevné obaly a známé jméno. Změnilo se i to, co zákazníci najdou uvnitř.

Wonka už jednou opustil filmové plátno

Nové sladkosti nejsou prvním případem, kdy se jméno Willyho Wonky objevilo na skutečných výrobcích.

Postavu Willyho Wonky vytvořil britský spisovatel Roald Dahl. Jeho kniha Karlík a továrna na čokoládu vyšla v roce 1964 a příběh chlapce, který díky zlatému kupónu navštíví podivuhodnou továrnu na sladkosti, se později dočkal několika filmových zpracování.

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Skutečné sladkosti se jménem Wonka ale nejsou novinkou. Cukrovinková značka vznikla už na začátku 70. let v souvislosti s prvním filmovým zpracováním příběhu. Společnost Quaker Oats tehdy film z roku 1971 spolufinancovala a zároveň plánovala prodávat sladkosti pod jménem Wonka.

Výrobky Wonka pak během dalších desetiletí několikrát změnily majitele. V roce 1988 se dostaly pod Nestlé, které značku později prodalo Ferreru.

Willy Wonka ve filmu Karlík a továrna na čokoládu.

Za návratem stojí výrobce Nutelly

Wonka se dostal pod Ferrero v roce 2018, kdy italská firma koupila americkou cukrovinkovou divizi Nestlé za 2,8 miliardy dolarů. Součástí obchodu byla také práva na cukrovinky se značkou Wonka.

Ferrero ale s jejich výrazným návratem nespěchalo. Novou řadu představilo až letos.

Na vývoji se podílelo také centrum Ferrera v britském Alfretonu. Firma tam v posledních letech investovala desítky milionů liber do vývoje a výroby nových cukrovinek.

Novinky přitom nejsou určené jen dětem. Ferrero zjevně počítá i s dospělými, kteří znají Karlíka a továrnu na čokoládu z knihy nebo z některé z filmových verzí.

A právě v tom má Wonka velkou výhodu. Jedna generace si pod jeho jménem vybaví Genea Wildera, jiná Johnnyho Deppa a mladší diváci Timothéeho Chalameta.

Kaštanová nutela

Kaštanová nutella

Recept

Střední

60 min

Dostaneme nové sladkosti také v Česku?

Čeští fanoušci Willyho Wonky si zatím musí počkat. Ferrero oznámilo, že novou řadu bude od podzimu 2026 postupně uvádět ve Velké Británii, Spojených státech, Německu, Itálii a Francii. Britská nabídka se má postupně rozšířit také do Irska.

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Ve Velké Británii začal prodej 14. září v řetězcích Morrisons a Asda. Další obchody se mají přidávat postupně, Tesco například od 22. října.

Jestli se tedy fialová čokoláda, čokoládoví Umpa-Lumpové nebo další Wonkovy sladkosti časem objeví i v českých obchodech, zatím není jisté.

Vyrobte si vlastní čokoládové bonbony

Na nové sladkosti Wonka si v Česku zatím musíme počkat. Něco v podobně hravém stylu si ale můžete připravit i doma.

Domácí čokoládové lanýže

Recept Čokoládové bonbony s marcipánem

Domácí čokoládové bonbony a pralinky

  • 75 ml smetany
  • 100 g cukru
  • 4 cl amaretta
  • 100 g medu
  • 200 g hořké čokolády
  • 200 g mléčné čokolády
  • 150 g másla
  • 250 g marcipánu
  • 200 g mléčné čokolády na polevu
  1. Smetanu, cukr a likér svaříme a vmícháme med. Přisypeme obě nastrouhané čokolády a rozpustíme je v horké smetaně. Pak vše odstavíme a necháme vychladnout.
  2. Máslo utřeme do pěny a po částech do něj vmícháme vychladlou čokoládovou hmotu. Máslo i čokoládová hmota musejí mít stejnou teplotu.
  3. Marcipán zpracujeme a rozválíme na obdélníkový plát. Potřeme ho čokoládovou hmotou a necháme ztuhnout. Ze zbylého marcipánu vytvarujeme kytičky (nebo jiné tvary) na ozdobení.
  4. Ztuhlou hmotu krájíme na čtverečky nebo trojúhelníčky, poléváme je rozpuštěnou čokoládovou polevou a ozdobíme marcipánovými kytičkami.

Počet porcí: 30
Doba přípravy: přibližně 50 minut

Čokoládové květináčky

Čokoládové květináčky

Recept

Lehké

45 min
Plněné čokoládové kaštany

Plněné čokoládové kaštany

Recept

Střední

70 min
Vstoupit do diskuse

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