Co znamenají čísla na vejcích? Tahák, se kterým už v obchodě nesáhnete vedle

Čísla a písmena natištěná na skořápce nejsou jen náhodným shlukem. Z kódu zjistíte, odkud vejce pochází, jak žila slepice, která ho snesla, a dokonce i konkrétní chov. Naučte se, jak tyto údaje číst.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Každé vejce prodávané v obchodě musí mít na skořápce vytištěný kód producenta. Ten umožňuje dohledat původ vajíčka až ke konkrétnímu chovu a zároveň informuje o způsobu chovu nosnic.

Typický kód může vypadat například takto: 1 CZ 1234

Jednotlivé části mají jasný význam:

  • První číslo (0–3) označuje způsob chovu slepic.
  • Dvě písmena označují zemi původu vejce.
  • Poslední čísla jsou registrační číslo konkrétního chovu.

Díky tomuto systému lze vejce vysledovat od obchodu až k producentovi. To je důležité například při kontrole kvality nebo při případném stahování potravin z trhu.

1. Co znamenají čísla 0–3 na vejcích

První číslo z kódu na vejci je pro většinu lidí nejdůležitější, protože říká, v jakých podmínkách slepice žila.

  • 0 – ekologický chov (BIO)
    Slepice mají přístup do venkovního výběhu, více prostoru a dostávají ekologické krmivo.
  • 1 – volný výběh
    Slepice mohou chodit ven a pohybovat se na pastvě. Mají kurník i venkovní prostor.
  • 2 – halový chov (podestýlka)
    Slepice nejsou v klecích, ale žijí uvnitř haly. Mohou se pohybovat po podlaze, ale nemají přístup ven.
  • 3 – klecový chov
    Slepice jsou chovány v obohacených klecích. Tento způsob je nejlevnější, ale z hlediska pohody zvířat nejméně šetrný. I proto je od roku 2027 již zakázaný.
2. Co znamenají písmena na vejcích

Za prvním číslem následuje kód země, kde bylo vejce sneseno. Například:

  • CZ – Česká republika
  • PL – Polsko
  • UA – Ukrajina
  • DE – Německo
  • LV – Lotyšsko
  • FI – Finsko
  • NL – Nizozemsko

„Původ vajec je vždy nutné zjišťovat podle kódu na skořápce, nikoli podle zkratky uvedené na krabičce či platu. Ta označuje třídírnu, která může být v jiné zemi než samotný chov,“ upozorňuje na důležitý fakt Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Státní veterinární správy.

Pokud vás tedy zajímá skutečný původ vajec, vždy se dívejte přímo na skořápky.

3. Co je registrační číslo chovu vajec

Poslední část kódu je registrační číslo chovu, které identifikuje konkrétní farmu.

Například v kódu 1 CZ 1234 znamená číslo 1234 konkrétní chov s volným výběhem slepic v České republice. Podle tohoto čísla lze dohledat producenta ve veřejných databázích.

Za nejlepší bývají označována vejce buď z domácího chovu, nebo s označením 0 a 1.

Jaká vejce jsou nejlepší?

Vejce s číslem 0 a 1 jsou obecně považována za nejlepší z hlediska podmínek chovu. Slepice mají v těchto chovech více prostoru a mohou se chovat přirozeněji. Často se také uvádí, že vejce z těchto chovů mohou mít výraznější chuť nebo sytější žloutek, což souvisí s pestřejší stravou.

Jakostní třída vajec

V běžných obchodech se prodávají pouze čerstvá vejce třídy A. Musí splňovat přísná kritéria kvality a jsou pravidelně kontrolována.

Vejce třídy B jsou určena pro potravinářský průmysl, například pro výrobu těstovin, majonéz nebo dalších vaječných výrobků.

Velkou roli ale hraje i čerstvost vajec a jejich správné skladování. Slepice snese jedno vejce přibližně za 24 až 26 hodin a během roku může snést zhruba 200 až 325 vajec.

S věkem slepice se navíc obvykle zvětšuje velikost vajec, zatímco skořápka může být tenčí.

Zároveň mají ale tyto chovy vyšší náklady na prostor, krmivo i péči o zvířata. Proto bývají vejce s označením 0 a 1 obvykle dražší než vejce z halového chovu.

Jak se značí velikost vajíček

Velikost vajec se neuvádí na skořápce, ale na obalu. Označuje se písmeny podle hmotnosti:

  • S – malé vejce (do 53 g)
  • M – střední vejce (53–63 g)
  • L – velké vejce (63–73 g)
  • XL – velmi velké vejce (nad 73 g)

Co je vejce 63

Pokud jste se setkali s číslem 63 přímo na vejci, souvisí to s jeho hmotností a tím, že je na spodní hranici velikosti L.

Vejce se razítkují kódem, který označuje kde a za jakých podmínek byla snesena.

Jak dlouho vydrží vejce

Na obalu vajec vždy najdete také datum minimální trvanlivosti, které je stanoveno maximálně 28 dní od snášky.

Vejce by se měla skladovat při stabilní teplotě přibližně 5 až 8 °C, ideálně v lednici (ne ve dveřích). Doporučuje se také ukládat je špičkou dolů, aby zůstala déle čerstvá.

Jak funguje prodej ze dvora

Při prodeji vajec přímo od malého chovatele platí trochu jiná pravidla než u vajec v běžné obchodní síti.

Pokud chovatel prodává menší množství vajec přímo konečnému spotřebiteli, například ze svého dvora nebo na místním trhu, vejce nemusí být označena kódem na skořápce ani balena v kartonech s povinnými údaji.

Prodej ale musí splňovat základní hygienické podmínky a probíhat přímo mezi chovatelem a zákazníkem.

Jakmile však vejce vstoupí do běžné obchodní sítě, například do obchodů nebo supermarketů, značení na skořápce je povinné – stejně jako u velkých producentů.

