Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co z rajčat? Recept na domácí kečup, sušená rajčata, passatu i ajvar

Petra Burgrová
  4:01

Rajče | foto: Canva

Léto nabízí tu nejlepší příležitost, jak si do spíže připravit zásobu poctivých domácích dobrot. Kupované omáčky a dochucovadla se s chutí dozrálých, sluncem provoněných rajčat nedají vůbec srovnávat. Navíc máte plnou kontrolu nad tím, co do sklenic dáte. Vytvořte si vlastní spíž plnou prémiových chutí.

Obsah

Domácí kečup

Jak na domácí kečup

Král všech spíží. Když si připravíte vlastní, k tomu kupovanému ze supermarketu už se pravděpodobně nikdy nevrátíte. Pokud hledáte ten nejlepší recept na domácí kečup, máte na výběr ze dvou základních postupů:

  • Vařený kečup: Nejtradičnější způsob. Rajčata se nejprve rozvaří společně s ostatními ingrediencemi a následně se směs rozmixuje a případně propasíruje. Výhodou je, že máme nad celým procesem dobrou kontrolu. Pokud je kečup příliš řídký, můžeme ho déle vařit. Pokud mu něco chybí, postupně přidáme ocet, cukr, sůl nebo koření. Při vaření je ale potřeba počítat s tím, že odpaření vody může trvat poměrně dlouho. Právě proto stojí za vyzkoušení také pečená varianta.
  • Pečený kečup: Čím dál oblíbenější varianta. Rajčata nedáváme hned do hrnce, ale rozložíme je na plech a upečeme. K rajčatům můžeme přidat cibuli, česnek, papriku a koření. Všechno se peče společně, dokud zelenina nezměkne a část vody se neodpaří. Právě pečení dodá výsledné směsi výraznější chuť. Rajčata se částečně zkoncentrují a jejich přirozená sladkost více vynikne. Po upečení vše rozmixujeme. Pokud chceme opravdu hladký kečup, směs ještě propasírujeme přes síto. Potom ji podle chuti dochutíme octem, cukrem a solí.

Recepty Na domácí kečup

Sušená rajčata

Jak na sušená rajčata

Další možnost, jak uchovat rajčata na zimu. Při sušení ztratí většinu vody a jejich chuť se výrazně koncentruje. Nejlepší jsou zralá, sladká a spíše masitá rajčata. Velmi vodnaté odrůdy se sice usušit dají, ale budou menší a sušení potrvá déle.

Jednoduchý recept nevyžaduje mnoho ingrediencí. Rajčata můžeme pouze lehce osolit a nechat pomalu vysušit v troubě nebo sušičce.

Důležité je nesnažit se proces uspěchat vysokou teplotou. Rajčata by se mohla spíše upéct než usušit. Doba sušení závisí na velikosti rajčat, množství vody v jednotlivých plodech i na konkrétním zařízení.

Recepty Na sušená rajčata

Protlak

Jak na rajčatový protlak

Jeho příprava vyžaduje trpělivost, protože rajčata je potřeba nejprve rozvařit a následně z nich postupně odpařit velké množství vody.

Výsledkem je hustá rajčatová pasta s výraznou chutí. Rajčatový protlak se používá především v menším množství. Přidává se například do:

  • gulášů,
  • omáček,
  • polévek,
  • těstovin,
  • masových směsí,
  • marinád,
  • zeleninových pokrmů.

Zavařená rajčata

Jak na zavařená rajčata

Pokud nechcete rajčata nijak výrazně ochucovat, můžete je také zavařit.

Lze je zavařit celá, rozpůlená nebo nakrájená. V zimě je potom využijete do omáček, polévek, gulášů nebo dalších jídel, kde potřebujete rajčata v podobě podobné čerstvým.

Tento způsob je vhodný hlavně pro ty, kteří chtějí mít doma základní surovinu a chuť výsledného jídla si vytvořit až při vaření.

Recepty Na zavařená rajčata

Základní omáčky z rajčat

Jak na domácí rajské základy

Kromě kečupu a sušení se vyplatí připravit si do zásoby čisté rajčatové základy pro běžné vaření během roku.

  • Passata: Čistá, hladká, tekutější rajčatová šťáva bez slupek a semínek. Rajčata se krátce povaří, rozmixují a pasírují přes jemné síto. Neochucují se (nebo jen špetkou soli) a ihned se zavařují. Slouží jako univerzální polotovar pro polévky a omáčky.
  • Sugo: Na rozdíl od passaty je sugo už hotová, ochucená omáčka. Passata se povaří na olivovém oleji s česnekem, cibulí a čerstvou bazalkou do mírného zhoustnutí. Stačí ji pak jen otevřít, ohřát a smíchat s uvařenými těstovinami.

Recepty Na rajské základy

Rajčatový džem

Jak na rajčatový džem

Pokud chcete svou spíž obohatit o něco opravdu výjimečného, pusťte se do přípravy rajčatového džemu nebo marmelády. Tato delikatesa má skvěle vyváženou sladko-kyselou chuť a na talíři funguje úplně jinak než klasický kečup. Je dokonalý k uzrálým sýrům (např. cheddar, parmazán, plísňové sýry), na domácí paštiky, pečená masa nebo jako pikantní základ do gurmánských burgerů.

Recpty Na rajčatový džem

Ajvar

Jak na ajvar

Ajvar sice nepatří mezi čistě rajčatové produkty, ale v období domácí zeleniny stojí za zmínku. Jeho hlavní surovinou jsou pečené červené papriky. Podle receptu se přidává také lilek, česnek, olej a další ingredience.

Pokud ale na zahradě dozrávají zároveň rajčata i papriky, může být ajvar dalším zajímavým způsobem, jak si připravit domácí zásoby.

Recepty Na ajvar

Přehled: Jaká rajčata vybrat na jaký recept

Typ / Odrůda rajčatVlastnostiNejlepší využitíProč se na to hodí
Masitá rajčata
(San Marzano, Roma, „špalková“)		Hodně dužiny, pevná slupka, málo šťávy a semínekPečený kečup, sušená rajčata, rajčatový protlakRychle hustnou bez dlouhého vaření a při sušení neztrácí tvar.
Velká „býčí srdce“
(Cuor di Bue, masitá odrůdová)		Velmi šťavnatá, sladká, hodně dužiny, tenká slupkaPassata, Sugo, AjvarDodají omáčkám plnou, sladkou chuť a nádhernou barvu.
Klasická kulatá rajčata
(Tornádo, Start)		Vyvážený poměr šťávy a dužiny, vyšší kyselostTradiční vařený kečup, PassataIdeální na pasírování, kyselost dodá kečupu tu správnou říznost.
Cherry a koktejlová
(Datlová, třešňová)		Velmi sladká, vysoký podíl přírodního cukru, hodně šťávyRajčatový džem, Pečený kečup, Sušená rajčata (půlky)Vysoká sladkost dodá džemu neuvěřitelnou chuť i bez přemíry přidávaného cukru. Pečením navíc krásně karamelizují.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Košíky do ruky? Po deštích se objevila první nadějná místa na houby

Po deštích se v Česku objevují první místa s lepšími podmínkami pro růst hub.

Po týdnech, kdy se houbaři z lesa často vraceli s prázdným košíkem, přichází alespoň malá naděje. Déšť z minulých dnů zlepšil podmínky a na mapě Českého hydrometeorologického ústavu se objevují první...

Co je to Rozcuchaná nevěsta? Tradiční krkonošský recept

rozcuchaná nevěsta

Spousta tradičních českých jídel nese názvy, nad kterými se člověk musím pousmát. Mezi ty vůbec nejrozvernější patří i recept zvaný Rozcuchaná nevěsta. Za tímto neobvyklým jménem se skrývá sladký...

Vepřový guláš z trouby: Zapomeňte na míchání, udělá se téměř sám

Guláš s bramborovými knoflíky

Kostky vepřového masa dušené na cibulovém základě s mletou paprikou a rajským protlakem skvěle doplňuje netradiční příloha. Domácí bramborové knoflíky jsou ideální alternativou ke klasickému...

Zapomenutá krkonošská specialita: Blbouny s borůvkami nejsou nadávka

Kynuté borůvkové knedlíky s tvarohem a máslem

Život v podhůří Krkonoš byl vždy spojen s tvrdou prací sklářů, tkalců i lesníků, kteří potřebovali vydatnou stravu. Místní gastronomie proto stavěla na kvalitních základních surovinách a sezónních...

Lák z okurek nevylévejte. V kuchyni má překvapivě mnoho dalších využití

Domácí lák na okurky připravíte z vody, octa, cukru, soli a voňavého koření. Správný poměr surovin rozhoduje o chuti i trvanlivosti nakládaček.

Dobrý lák je základem domácích nakládaných okurek. Jaký poměr vody, octa, cukru a soli použít, v čem spočívá tajemství znojemských okurek a kolik nálevu připravit na 15 kilogramů nakládaček? Až...

Čevabčiči se salátkem: Šťavnaté masové válečky s čerstvou zeleninou

Čevabčiči se salátkem
Recept

Lehké

35 min

Čevabčiči patří mezi jídla, která nevyžadují složitou přípravu, ale na talíři fungují skvěle....

Čokoládový štrúdl s hruškami: Křehký závin s karamelizovanou náplní

Čokoládový štrůdl s hruškami
Recept

Střední

70 min

Klasický štrúdl tentokrát dostane čokoládové těsto a náplň z hrušek, které krátce opečeme na...

Fotorecept: Podzimní pečené kuře s jablky a cibulí

Podzimní pečené kuře

Náplň ze sladkých jablek, cibule a koření dodá masu jemnost a šťavnatost. Příprava je nenáročná a výsledkem je sytý oběd, který se hodí hlavně na víkend, kdy máme na vaření trochu více času. Návod...

1. září 2026

Okurka je vlastně ovoce. Klidně se k ní ale dál chovejte jako k zelenině

Okurka: Velmi všestranná záležitost. Blíží se její sezóna.

Okurková sezóna je téměř u konce a s ní i poslední možnosti, jak toto ovoce využít. Neomezujte se jen na klasický salát. Ocet, cukr a voda na zálivku, jak ji připravovaly naše babičky, vám stačit...

1. září 2026  4:20

Nebezpečí ukryté v lampionku: Jak poznat, kdy je mochyně jedovatá

Physalis

Známá také pod názvem Physalis nebo peruánská třešeň si v českých zahrádkách i kuchyních získává čím dál větší oblibu. Na pohled zaujme obalem, který připomíná suchý papír, ale uvnitř schovává...

1. září 2026

Gulášová polévka s mletým masem: Vydatná klasika s bramborami a zeleninou

Gulášová polévka s mletým masem
Recept

Střední

55 min

Když máte chuť na guláš, ale nechce se vám čekat, než změkne maso, připravte si jeho jednodušší...

Plněné krůtí rolky: Se slaninou, pórkem a bylinkovými šťouchanými bramborami

Plněné krůtí rolky a bylinkové šťouchané brambory
Recept

Střední

40 min

Krůtí maso nemusí být jen rychle opečený plátek na pánvi. V tomto receptu ho naplníme pórkem a...

Jáhlová kaše s ovocem: Zdravá a rychlá snídaně z pár surovin

Jáhlová kaše s ovocem
Recept

Lehké

30 min

Jáhly nemusíte připravovat jen jako přílohu. Uvařte je s ovocem, skořicí a ořechovým máslem a...

Fotorecept: Skládaný slaný škvarkový koláč

Po upečení necháme vychladnout ve formě.

Vyzkoušejte tento koláč, který si vás získá svou chutí i vzhledem. Jemné kynuté těsto obohacené o strouhané brambory a nahrubo mleté škvarky vytváří po upečení křupavou strukturu. Skládáním...

31. srpna 2026  4:05

Pondělní dieta: 5 sladkých bezlepkových receptů na lehké trávení

Ilustrační fotografie

Bezlepková kuchyně zdaleka není jen pro celiaky, vynechání těžké pšenice ocení každý, kdo se chce cítit fit a bez pocitu nafouknutého břicha. Připravili jsme pro vás 5 skvělých a nutričně vyvážených...

31. srpna 2026  3:50

Pestrý salát s halloumi a čočkou: Lehký oběd plný zeleniny a bílkovin

Pestrý salát s halloumi a čočkou
Recept

Lehké

25 min

Když chcete lehký oběd, po kterém nebudete mít za chvíli hlad, zkuste salát s čočkou, zeleninou a...

Gratinované brambory s uzeným: Klasika z jednoho pekáče

Gratinované brambory s uzeným masem
Recept

Střední

50 min

Spojení tenkých plátků brambor, šťavnatého uzeného masa a poctivé vrstvy rozpuštěného sýra funguje...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.