Co z rajčat? Recept na domácí kečup, sušená rajčata, passatu i ajvar

Jak na domácí kečup
Král všech spíží. Když si připravíte vlastní, k tomu kupovanému ze supermarketu už se pravděpodobně nikdy nevrátíte. Pokud hledáte ten nejlepší recept na domácí kečup, máte na výběr ze dvou základních postupů:
- Vařený kečup: Nejtradičnější způsob. Rajčata se nejprve rozvaří společně s ostatními ingrediencemi a následně se směs rozmixuje a případně propasíruje. Výhodou je, že máme nad celým procesem dobrou kontrolu. Pokud je kečup příliš řídký, můžeme ho déle vařit. Pokud mu něco chybí, postupně přidáme ocet, cukr, sůl nebo koření. Při vaření je ale potřeba počítat s tím, že odpaření vody může trvat poměrně dlouho. Právě proto stojí za vyzkoušení také pečená varianta.
- Pečený kečup: Čím dál oblíbenější varianta. Rajčata nedáváme hned do hrnce, ale rozložíme je na plech a upečeme. K rajčatům můžeme přidat cibuli, česnek, papriku a koření. Všechno se peče společně, dokud zelenina nezměkne a část vody se neodpaří. Právě pečení dodá výsledné směsi výraznější chuť. Rajčata se částečně zkoncentrují a jejich přirozená sladkost více vynikne. Po upečení vše rozmixujeme. Pokud chceme opravdu hladký kečup, směs ještě propasírujeme přes síto. Potom ji podle chuti dochutíme octem, cukrem a solí.
Recepty Na domácí kečup
- Domácí rajčatový kečup s hořčičným semínkem
- Tradiční domácí kečup z rozvařených rajčat a zázvoru
- Hustý domácí kečup s jablky a kořením
- Jemný domácí kečup
Jak na sušená rajčata
Další možnost, jak uchovat rajčata na zimu. Při sušení ztratí většinu vody a jejich chuť se výrazně koncentruje. Nejlepší jsou zralá, sladká a spíše masitá rajčata. Velmi vodnaté odrůdy se sice usušit dají, ale budou menší a sušení potrvá déle.
Jednoduchý recept nevyžaduje mnoho ingrediencí. Rajčata můžeme pouze lehce osolit a nechat pomalu vysušit v troubě nebo sušičce.
Důležité je nesnažit se proces uspěchat vysokou teplotou. Rajčata by se mohla spíše upéct než usušit. Doba sušení závisí na velikosti rajčat, množství vody v jednotlivých plodech i na konkrétním zařízení.
Recepty Na sušená rajčata
- Domácí sušená rajčata v oleji s česnekem, tymiánem a rozmarýnem
- Aromatická sušená rajčata v oleji s kapary a česnekem
- Nakládaná pečená rajčata
Jak na rajčatový protlak
Jeho příprava vyžaduje trpělivost, protože rajčata je potřeba nejprve rozvařit a následně z nich postupně odpařit velké množství vody.
Výsledkem je hustá rajčatová pasta s výraznou chutí. Rajčatový protlak se používá především v menším množství. Přidává se například do:
- gulášů,
- omáček,
- polévek,
- těstovin,
- masových směsí,
- marinád,
- zeleninových pokrmů.
Jak na zavařená rajčata
Pokud nechcete rajčata nijak výrazně ochucovat, můžete je také zavařit.
Lze je zavařit celá, rozpůlená nebo nakrájená. V zimě je potom využijete do omáček, polévek, gulášů nebo dalších jídel, kde potřebujete rajčata v podobě podobné čerstvým.
Tento způsob je vhodný hlavně pro ty, kteří chtějí mít doma základní surovinu a chuť výsledného jídla si vytvořit až při vaření.
Recepty Na zavařená rajčata
- Sterilovaná rajčata
- Černá rajčata s fenyklem a rozinkami
- Zelená rajčata v pikantním nálevu
- Pikantní nakládaná rajčata s česnekem
- Nakládaná žlutá cherry rajčátka
Jak na domácí rajské základy
Kromě kečupu a sušení se vyplatí připravit si do zásoby čisté rajčatové základy pro běžné vaření během roku.
- Passata: Čistá, hladká, tekutější rajčatová šťáva bez slupek a semínek. Rajčata se krátce povaří, rozmixují a pasírují přes jemné síto. Neochucují se (nebo jen špetkou soli) a ihned se zavařují. Slouží jako univerzální polotovar pro polévky a omáčky.
- Sugo: Na rozdíl od passaty je sugo už hotová, ochucená omáčka. Passata se povaří na olivovém oleji s česnekem, cibulí a čerstvou bazalkou do mírného zhoustnutí. Stačí ji pak jen otevřít, ohřát a smíchat s uvařenými těstovinami.
Recepty Na rajské základy
- Jednoduchá sterilovaná rajčatová omáčka s česnekem
- Hustá rajčatová omáčka s česnekem, tymiánem a pomerančovou kůrou
Jak na rajčatový džem
Pokud chcete svou spíž obohatit o něco opravdu výjimečného, pusťte se do přípravy rajčatového džemu nebo marmelády. Tato delikatesa má skvěle vyváženou sladko-kyselou chuť a na talíři funguje úplně jinak než klasický kečup. Je dokonalý k uzrálým sýrům (např. cheddar, parmazán, plísňové sýry), na domácí paštiky, pečená masa nebo jako pikantní základ do gurmánských burgerů.
Recpty Na rajčatový džem
Jak na ajvar
Ajvar sice nepatří mezi čistě rajčatové produkty, ale v období domácí zeleniny stojí za zmínku. Jeho hlavní surovinou jsou pečené červené papriky. Podle receptu se přidává také lilek, česnek, olej a další ingredience.
Pokud ale na zahradě dozrávají zároveň rajčata i papriky, může být ajvar dalším zajímavým způsobem, jak si připravit domácí zásoby.
Recepty Na ajvar
Přehled: Jaká rajčata vybrat na jaký recept
|Typ / Odrůda rajčat
|Vlastnosti
|Nejlepší využití
|Proč se na to hodí
|Masitá rajčata
(San Marzano, Roma, „špalková“)
|Hodně dužiny, pevná slupka, málo šťávy a semínek
|Pečený kečup, sušená rajčata, rajčatový protlak
|Rychle hustnou bez dlouhého vaření a při sušení neztrácí tvar.
|Velká „býčí srdce“
(Cuor di Bue, masitá odrůdová)
|Velmi šťavnatá, sladká, hodně dužiny, tenká slupka
|Passata, Sugo, Ajvar
|Dodají omáčkám plnou, sladkou chuť a nádhernou barvu.
|Klasická kulatá rajčata
(Tornádo, Start)
|Vyvážený poměr šťávy a dužiny, vyšší kyselost
|Tradiční vařený kečup, Passata
|Ideální na pasírování, kyselost dodá kečupu tu správnou říznost.
|Cherry a koktejlová
(Datlová, třešňová)
|Velmi sladká, vysoký podíl přírodního cukru, hodně šťávy
|Rajčatový džem, Pečený kečup, Sušená rajčata (půlky)
|Vysoká sladkost dodá džemu neuvěřitelnou chuť i bez přemíry přidávaného cukru. Pečením navíc krásně karamelizují.