Co z brambor při hubnutí? 20 receptů na syté obědy i lehké večeře bez smažení

Proč se při hubnutí nemusíte vzdávat brambor
Brambory mají někdy pověst potraviny, po které se tloustne. Ve skutečnosti však obsahují jen velmi malé množství tuku a jsou přirozeným zdrojem škrobu, vlákniny i některých vitaminů a minerálních látek.
Co obsahuje 100 gramů brambor?
O tom, jak energeticky vydatné jídlo z brambor nakonec bude, rozhoduje také způsob přípravy. Vařené brambory jsou něco jiného než hranolky smažené v oleji nebo bramborová kaše s velkým množstvím másla. Smažení a přidávání tuku může energetickou hodnotu pokrmu výrazně zvýšit.
Při hubnutí se přitom nemusíte vzdávat celých skupin potravin. Podstatné je, aby byl váš jídelníček dlouhodobě pestrý a energetický příjem nižší než výdej. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) zároveň upozorňuje, že při hubnutí by měl být jídelníček sestavený tak, aby člověka dostatečně zasytil a nevyvolával neustálý hlad ani potřebu se později dojíst.
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Jak připravit brambory, když chcete zhubnout
Brambory nemusíte připravovat jen ve vodě. Hodí se také na pečení, zapékání, do salátů, polévek i zeleninových placek. Pokud si hlídáte energetický příjem, vyplatí se především sledovat množství tuku, kterým je při vaření doplníte. Vaření, dušení a pečení bez velkého množství tuku patří podle NZIP mezi vhodné způsoby přípravy redukčních jídel.
|Způsob přípravy
|Co si z brambor uvařit
|Na co si dát pozor
|Vaření ve vodě nebo v páře
|Brambory s tvarohem, zeleninové saláty
|Množství másla a omáček
|Pečení v troubě
|Bramborové měsíčky, plněné brambory
|Kolik přidáte oleje
|Zapékání
|Brambory s cuketou, špenátem nebo masem
|Smetana, slanina a velké množství sýra
|Opékání na pánvi
|Omelety, bramborové placičky
|Množství tuku při opékání
|Vaření v polévce
|Bramboračka, čočková nebo zeleninová polévka
|Jíška, smetana a další přísady
Zapečené brambory při hubnutí
Zapečené brambory jsou praktické zejména tehdy, když potřebujete připravit oběd nebo večeři pro více lidí. Stačí je doplnit zeleninou, vejci, kuřecím masem nebo menším množstvím sýra. Většinu práce pak udělá trouba.
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- Zapečené brambory s rajčaty a cuketami
- Gratinované brambory s dýní a kuřecími prsy
- Zapečené plněné brambory
- Bramborové lodičky se zeleninou
Bramborové saláty bez majonézy: S tuňákem, dýní i zeleninou
Bramborový salát nemusí být jen vánoční klasika s majonézou. Z vařených brambor můžete připravit svěží oběd nebo večeři, když je zkombinujete například s tuňákem, cottage sýrem, vejci nebo zeleninou. Výhodou je, že brambory si můžete uvařit předem a samotné jídlo pak sestavit během několika minut.
- Bramborový salát s dýní
- Bramborový salát s hořčičnou zálivkou a ředkvičkami
- Středomořský bramborový salát s tuňákem a olivami
- Bramborový salát s houbami a artyčoky
Brambory s masem a rybami: Sytý oběd bez složitého vaření
Brambory se hodí také jako příloha ke kuřecímu či vepřovému masu a k rybám. Nemusíte je ale pokaždé servírovat zvlášť. V některých receptech můžete maso, brambory a zeleninu připravit najednou v jednom pekáči nebo v balíčku z pečicího papíru.
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Výhodou této kombinace je, že nemusíte přemýšlet pouze nad přílohou. Ryba nebo libové maso dodá bílkoviny a zelenina doplní další živiny a vlákninu.
- Špízky s novými brambory, masem a paprikou
- Pečený losos se šťouchanými bramborami, fazolkami a řapíkatým celerem
- Pečená ryba na červené řepě a bramborách
- Kapr v kukuřično-bylinkové strouhance s bramborovým salátem
Bramborové placky, placičky a omelety při hubnutí
Máte rádi bramboráky, ale nechcete je pokaždé smažit ve větší vrstvě oleje? Vyzkoušejte bramborové placičky se zeleninou nebo sýrem. Do těsta můžete přidat například brokolici, česnek či bylinky. Další možností jsou bramborové omelety, které můžete doplnit paprikou, cibulí nebo rybou.
- Bramborové placky s brokolicí
- Bramborovo-sýrové placičky
- Španělská bramborová tortilla s paprikou
- Frittata s uzenou rybou
Bramborové polévky na oběd i večeři: S houbami, koprem nebo zeleninou
Brambory se výborně hodí také do polévek. Díky škrobu mohou pomoci vytvořit hustší konzistenci, aniž by bylo nutné použít velké množství smetany. Zároveň je můžete spojit s kořenovou zeleninou, houbami, bylinkami nebo vejci.
- Bramborová polévka s koprem, jogurtem a ztraceným vejcem
- Lahodná bramboračka s houbami a česnekem
- Bramborová polévka s řeřichou
- Jemná bramborová polévka s červenou řepou s křenem
Na co si dát při přípravě brambor pozor
Když si chcete při hubnutí udržet přehled o tom, co jíte, nemusíte jednotlivé suroviny zbytečně zakazovat. U bramborových jídel je ale dobré sledovat několik detailů, které mohou výsledné složení pokrmu významně ovlivnit.
4 věci, které se při vaření vyplatí hlídat:
Co tedy vařit z brambor při hubnutí?
Pokud máte doma pytel brambor a přemýšlíte, co z něj uvařit, možností je mnohem víc než jen klasická příloha. K obědu můžete vyzkoušet zapečené brambory s kuřecím masem, bramborový salát s tuňákem nebo rybu se zeleninou. K večeři se hodí plněné brambory, bramborové placičky nebo polévka s houbami. A když vám brambory zbydou od předchozího dne, můžete z nich připravit jednoduchý salát.
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Co k obědu při hubnutí? 24 receptů, ve kterých nechybí maso ani přílohy
Při hubnutí není potřeba hledat jeden zázračný bramborový recept. Důležitější je střídat různé suroviny, přidávat zeleninu a zdroje bílkovin a přizpůsobovat velikost porce vlastnímu hladu a dennímu režimu. Brambory mohou mít ve vyváženém jídelníčku své místo stejně jako rýže, těstoviny nebo pečivo.
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