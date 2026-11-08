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Co z brambor při hubnutí? 20 receptů na syté obědy i lehké večeře bez smažení

Natálie Brabcová
  4:20
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Brambory se hodí i do redukčního jídelníčku. A rozhodně nemusíte zůstat jen u těch vařených. Pochutnat si můžete také na zapečených bramborách, zeleninových placičkách nebo lehčích bramborových salátech. | foto: Canva

Nevíte, co uvařit z brambor, když se snažíte zhubnout? Nemusíte se jich vzdávat ani je jíst pořád jen vařené. Zapečené brambory se zeleninou, lehčí bramborové saláty, pečené placičky nebo brambory s rybou mohou být součástí redukčního jídelníčku. Vybrali jsme 20 receptů na syté obědy i chutné večeře, při kterých nemusíte trávit celé odpoledne v kuchyni.

Obsah

Proč se při hubnutí nemusíte vzdávat brambor

Brambory mají někdy pověst potraviny, po které se tloustne. Ve skutečnosti však obsahují jen velmi malé množství tuku a jsou přirozeným zdrojem škrobu, vlákniny i některých vitaminů a minerálních látek.

Co obsahuje 100 gramů brambor?

  • Energie: 68 kcal
  • Sacharidy: 14,8 g
  • Bílkoviny: 2 g
  • Vláknina: 2,1 g
  • Tuky: 0,1 g

O tom, jak energeticky vydatné jídlo z brambor nakonec bude, rozhoduje také způsob přípravy. Vařené brambory jsou něco jiného než hranolky smažené v oleji nebo bramborová kaše s velkým množstvím másla. Smažení a přidávání tuku může energetickou hodnotu pokrmu výrazně zvýšit.

Při hubnutí se přitom nemusíte vzdávat celých skupin potravin. Podstatné je, aby byl váš jídelníček dlouhodobě pestrý a energetický příjem nižší než výdej. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) zároveň upozorňuje, že při hubnutí by měl být jídelníček sestavený tak, aby člověka dostatečně zasytil a nevyvolával neustálý hlad ani potřebu se později dojíst.

Brambory vs. rýže: Co má méně kalorií a co vás při hubnutí zasytí lépe?

Jak připravit brambory, když chcete zhubnout

Brambory nemusíte připravovat jen ve vodě. Hodí se také na pečení, zapékání, do salátů, polévek i zeleninových placek. Pokud si hlídáte energetický příjem, vyplatí se především sledovat množství tuku, kterým je při vaření doplníte. Vaření, dušení a pečení bez velkého množství tuku patří podle NZIP mezi vhodné způsoby přípravy redukčních jídel.

Jakou úpravu brambor zvolit při hubnutí?
Způsob přípravyCo si z brambor uvařitNa co si dát pozor
Vaření ve vodě nebo v pářeBrambory s tvarohem, zeleninové salátyMnožství másla a omáček
Pečení v trouběBramborové měsíčky, plněné bramboryKolik přidáte oleje
ZapékáníBrambory s cuketou, špenátem nebo masemSmetana, slanina a velké množství sýra
Opékání na pánviOmelety, bramborové placičkyMnožství tuku při opékání
Vaření v polévceBramboračka, čočková nebo zeleninová polévkaJíška, smetana a další přísady

Zapečené brambory naplněné sýrovo-smetanovou směsí.

Zapečené brambory při hubnutí

Zapečené brambory jsou praktické zejména tehdy, když potřebujete připravit oběd nebo večeři pro více lidí. Stačí je doplnit zeleninou, vejci, kuřecím masem nebo menším množstvím sýra. Většinu práce pak udělá trouba.

Dokonalé pečené brambory. Vědci doporučili optimální postup

Lehký bramborový salát s koprem a červenou cibulkou

Bramborové saláty bez majonézy: S tuňákem, dýní i zeleninou

Bramborový salát nemusí být jen vánoční klasika s majonézou. Z vařených brambor můžete připravit svěží oběd nebo večeři, když je zkombinujete například s tuňákem, cottage sýrem, vejci nebo zeleninou. Výhodou je, že brambory si můžete uvařit předem a samotné jídlo pak sestavit během několika minut.

Kapr v kukuřično-bylinkové strouhance s bramborovým salátem

Brambory s masem a rybami: Sytý oběd bez složitého vaření

Brambory se hodí také jako příloha ke kuřecímu či vepřovému masu a k rybám. Nemusíte je ale pokaždé servírovat zvlášť. V některých receptech můžete maso, brambory a zeleninu připravit najednou v jednom pekáči nebo v balíčku z pečicího papíru.

Neobyčejně obyčejná hlíza, která dobyla Evropu. Pozoruhodný příběh brambor

Výhodou této kombinace je, že nemusíte přemýšlet pouze nad přílohou. Ryba nebo libové maso dodá bílkoviny a zelenina doplní další živiny a vlákninu.

Bramborovo-sýrové placičky

Bramborové placky, placičky a omelety při hubnutí

Máte rádi bramboráky, ale nechcete je pokaždé smažit ve větší vrstvě oleje? Vyzkoušejte bramborové placičky se zeleninou nebo sýrem. Do těsta můžete přidat například brokolici, česnek či bylinky. Další možností jsou bramborové omelety, které můžete doplnit paprikou, cibulí nebo rybou.

Bramborová polévka se ztraceným vejcem a koprem

Bramborové polévky na oběd i večeři: S houbami, koprem nebo zeleninou

Brambory se výborně hodí také do polévek. Díky škrobu mohou pomoci vytvořit hustší konzistenci, aniž by bylo nutné použít velké množství smetany. Zároveň je můžete spojit s kořenovou zeleninou, houbami, bylinkami nebo vejci.

Na co si dát při přípravě brambor pozor

Když si chcete při hubnutí udržet přehled o tom, co jíte, nemusíte jednotlivé suroviny zbytečně zakazovat. U bramborových jídel je ale dobré sledovat několik detailů, které mohou výsledné složení pokrmu významně ovlivnit.

4 věci, které se při vaření vyplatí hlídat:

  • Množství oleje a másla. I pečené brambory mohou obsahovat hodně energie, pokud je zalijete několika lžícemi oleje. Tuk proto raději odměřujte.
  • Smetana a sýry. Do zapečených brambor patří, ale nemusí tvořit hlavní část pokrmu. U některých receptů můžete vyzkoušet méně tučné alternativy.
  • Zálivky a dipy. Bramborový salát bez majonézy nemusí být nízkotučný, pokud obsahuje velké množství oleje. Vyzkoušet můžete jogurtovou zálivku.
  • Velikost porce. Ani pokrm označený jako zdravý nebo vhodný při hubnutí není nutně nízkokalorický. Důležité je, kolik ho sníte a co dalšího během dne přijmete.

Co tedy vařit z brambor při hubnutí?

Pokud máte doma pytel brambor a přemýšlíte, co z něj uvařit, možností je mnohem víc než jen klasická příloha. K obědu můžete vyzkoušet zapečené brambory s kuřecím masem, bramborový salát s tuňákem nebo rybu se zeleninou. K večeři se hodí plněné brambory, bramborové placičky nebo polévka s houbami. A když vám brambory zbydou od předchozího dne, můžete z nich připravit jednoduchý salát.

Co k obědu při hubnutí? 24 receptů, ve kterých nechybí maso ani přílohy

Při hubnutí není potřeba hledat jeden zázračný bramborový recept. Důležitější je střídat různé suroviny, přidávat zeleninu a zdroje bílkovin a přizpůsobovat velikost porce vlastnímu hladu a dennímu režimu. Brambory mohou mít ve vyváženém jídelníčku své místo stejně jako rýže, těstoviny nebo pečivo.

Co k večeři při hubnutí? 24 lehkých receptů od rychlovek po teplá jídla
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