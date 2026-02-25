Co se všechno dá dělat v horkovzdušné fritéze
Horkovzdušná fritéza je opravdový parťák do kuchyně a rozhodně toho zvládne víc než jen klasické hranolky. Můžete v ní například upéct lososa se zeleninou, křupavé brambory, zeleninové placky nebo kuřecí paličky. Skvěle si poradí i s mraženými pochoutkami – od kuřecích nugetek přes krokety až po rybí prsty. Díky horkému vzduchu se jídlo připraví křupavé a chutné, a přitom potřebujete jen minimum oleje. Takže si můžete dopřát smažené dobroty v o něco zdravější podobě.
Co nesmí do horkovzdušné fritézy
Do horkovzdušné fritézy se nehodí tekutiny nebo velmi řídké směsi. Ty by se v koši rozlily, zanesly topné těleso a mohly by fritézu poškodit. Pokud chcete připravovat pokrmy obalené v tekutém těstíčku, klasicky se to v horkovzdušné fritéze moc nedoporučuje. Dobrou alternativou je použít pečicí papír určený do horkovzdušné fritézy – papír zabrání přilepení a zároveň zachová proudění horkého vzduchu.
Zde je seznam 7 potravin, které byste nikdy neměli zkoušet v horkovzdušné fritéze:
- Tekuté těstíčko – Tekuté směsi se mohou rozlít, což způsobí nepořádek a znečištění topného tělesa.
- Čerstvé zelené listy – Listová zelenina (např. špenát) může vyschnout a spálit se, aniž by byla dobře propečená.
- Rýže – Rýže se v horkovzdušné fritéze nevaří rovnoměrně a nezíská požadovanou konzistenci.
- Polévky a omáčky – Tekuté potraviny se mohou rozlít a poškodit přístroj, což může vést k nežádoucímu zachycení tekutin v topných prvcích.
- Mražené potraviny s obalem – Některé obaly, zejména plastové, mohou při pečení v horkovzdušné fritéze tát nebo se rozpadnout.
- Celé kuře – Příliš velké kusy masa mohou být obtížné rovnoměrně uvařit a nebudou mít správnou křupavou texturu. Pokud chcete ve fritéze také grilovat, zvažte modely, které umožňují nejen fritování, ale také pečení, grilování nebo sušení.
- Sýry s vysokým obsahem tuku – Sýry s vysokým obsahem tuku (např. camembert nebo brie) mohou při pečení v horkovzdušné fritéze vytéct a způsobit nepořádek.
Tento seznam vám pomůže zajistit, že vaše jídlo bude v horkovzdušné fritéze vždy dokonale připravené.
Recept Mrkvové hranolky s křupavým kuřetem
- 6 ks mrkví
- sůl a pepř dle chuti
- 3 lžíce rostlinného oleje
- 1 ks pomeranč
- 400 g kuřecích prsou
- hladká mouka na obalení
- 1 ks vejce
- 100 ml mléka
- 100 g kukuřičných lupínků
- Mrkev očistíme, oloupeme a nakrájíme na hranolky. V míse je promícháme s olivovým olejem, solí, pepřem a čerstvě vymačkanou šťávou z pomeranče. Necháme je marinovat alespoň 30 minut, aby se chutě dobře propojily. Pak hranolky rozložíme do koše horkovzdušné trouby vyloženého pečicím papírem a pečeme na 190 °C asi 12 minut, dokud nejsou lehce křupavé a zlatavé.
- Kuřecí prsa mezitím nakrájíme na nudličky a obalíme je nejprve v hladké mouce, potom v rozšlehaném vejci s trochou mléka a nakonec v rozdrcených kukuřičných lupíncích. Kuřecí nudličky pečeme v horkovzdušné troubě při 200 °C asi 20 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Recept Losos s bylinkami a citrónem
- 2 filety lososa (cca 150 g každý)
- 1 citron
- 1 lžíce olivového oleje
- Sůl, pepř, čerstvý kopr
- Filety osolíme, opepříme a pokapeme olivovým olejem.
- Na lososa položíme plátky citronu a nasekaný kopr.
- Pečeme v horkovzdušné troubě na 180 °C 15–18 minut.
Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 25 minut
Recept Rychlé pečené brambory
- 500 g brambor
- 2 lžíce olivového oleje
- Sůl, pepř, rozmarýn
- Brambory omyjeme, nakrájíme na menší kousky nebo na klínky.
- Promícháme s olejem, solí, pepřem a rozmarýnem.
- Pečeme v horkovzdušné troubě na pečicím papíru na 200 °C 20–25 minut, dokud nejsou zlatavé a křupavé.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Recept Celerové placky se sýrem
- 400 g celeru
- 300 g tvrdého sýra
- 3 ks vejce
- 1 hrst ploché petržele
- 6 lžic strouhanky
- 70 ml mléka
- sůl a pepř dle chuti
- Celer očistíme a společně se sýrem nastrouháme na struhadle nahrubo. Žloutky oddělíme od bílků.
- K nastrouhanému celeru a sýru přidáme nasekanou petrželku, žloutky, strouhanku a mléko. Osolíme a opepříme. Z bílků vyšleháme tuhý sníh, který do těsta lehce vetřeme.
- Na pečicí papír určený do horkovzdušné trouby lžící uděláme placičky a pečeme na 190 °C asi 12 minut.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut
Recept Kuřecí paličky v BBQ omáčce
- 800 g kuřecích paliček
- 4 lžíce BBQ omáčky
- 2 lžíce kečupu
- 2 lžíce javorového sirupu
- 2 stroužky česneku
- 1 lžíce grilovacího koření
- sůl a pepř dle chuti
- Kuřecí paličky očistíme a opláchneme vodou. V míse smícháme BBQ omáčku, kečup, javorový sirup, utřený česnek, grilovací koření, sůl, pepř.
- Připravené kuřecí paličky potřeme marinádou, vyskládáme je na pečicí papír určený do horkovzdušné trouby a pečeme v troubě při 190 °C 20 minut.
- Podáváme s rozpečeným pečivem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Na co si dát pozor při výběru horkovzdušné fritézy?
Při výběru horkovzdušné fritézy je dobré myslet na několik věcí. Velikost koše volte podle počtu osob – pro jednu až dvě osoby stačí objem kolem jednoho až jednoho a půl litru, pro rodinu se vyplatí tři až pět litrů.
Výkon fritézy ovlivňuje rychlost pečení – čím vyšší, tím rychleji bude jídlo hotové. Praktické je digitální ovládání s nastavitelnou teplotou a časovačem, usnadní práci víc než klasické manuální knoflíky.
Důležitá je také snadná údržba – vyjímatelný koš a nepřilnavý povrch výrazně zjednoduší čištění. Pokud chcete univerzální přístroj, zkuste modely, které kromě fritézy umožňují péct, grilovat, sušit nebo dokonce připravovat jogurt.
|Faktor
|Doporučení
|Velikost koše
|Pro 1–2 osoby: objem kolem 1–1,5 litru; pro rodinu: 3–5 litrů.
|Výkon
|Vyšší výkon znamená rychlejší pečení, čím vyšší výkon, tím rychleji bude jídlo hotové.
|Ovládání
|Digitální ovládání s nastavitelnou teplotou a časovačem je praktické a usnadní práci více než klasické manuální knoflíky.
|Údržba
|Vyjímatelný koš a nepřilnavý povrch usnadní čištění.
|Funkce navíc
|Pro univerzálnost zvažte modely, které umožňují nejen fritování, ale také pečení, grilování, sušení nebo přípravu jogurtu.