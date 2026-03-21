Co všechno můžete udělat na jednom plechu? 5 rychlých receptů hotových za 30 minut

Recept Zapečené kuřecí steaky
Zapečené kuřecí steaky jsou sázkou na jistotu, maso zůstane díky pečení krásně šťavnaté, zatímco sýrová krusta navrchu dodá jídlu ten správný šmrnc.
- 4 ks kuřecí steaky (800 g)
- sůl a pepř dle chuti
- olej
- 1 lžíce sladké papriky
- 4 stroužky česneku
- 300 g tvrdého sýra
- 250 ml smetany
- Kuřecí steaky opláchneme a osušíme. Podélně je rozkrojíme a po obou stranách osolíme a opepříme.
- Na pánvi rozpálíme olej a maso po obou stranách opečeme. Opečené maso přendáme i s výpekem do pekáčku nebo zapékací mísy a posypeme mletou paprikou.
- Česnek oloupeme a nakrájíme na plátky. Sýr nastrouháme.
- Steaky poklademe česnekem, posypeme sýrem a zalijeme smetanou. Maso vložíme do vyhřáté trouby a při 200 °C a zapékáme asi 15 minut dozlatova. Vhodnou přílohou jsou těstoviny.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Recept Litý bramborák na plech
Milujete chuť poctivého bramboráku, ale nechce se vám stát hodinu u pánve a smažit jednu placku za druhou? Vyzkoušejte tuto chytrou verzi na plech, která je díky pečení v troubě méně tučná, krásně křupavá na okrajích a hotová prakticky bez práce.
- 1 ks cibule
- 3 stroužky česneku
- 700 g brambor
- 2 lžíce majoránky
- 100 ml mléka
- 2 ks vejce
- 2 lžíce hladké mouky
- 2 snítky tymiánu
- 1 lžička kmínu
- sůl a pepř dle chuti
- 2 lžíce rostlinného oleje
- Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme nadrobno, brambory nastrouháme na hrubém struhadle a uzené maso nakrájíme na kostičky. Vše smícháme dohromady, přidáme majoránku, mléko, vejce, mouku a dochutíme snítky tymiánu, kmínem, solí a pepřem. Těsto necháme chvíli odpočinout, znovu promícháme a případně zahustíme trochou mouky.
- Plech vymažeme olejem, dáme na něj těsto, lehce uhladíme, pečeme v předehřáté troubě při 220 °C 15 minut. Poté teplotu stáhneme na 200 °C a dopékáme dalších zhruba 10 minut.
- Upečený bramborák necháme krátce odpočinout, poté nakrájíme na kousky a podávat můžeme třeba s nakládanou zeleninou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
Recept Zapečené rybí filé se sýrem
Ryba v jídelníčku nemusí být nuda ani povinnost. Jemné rybí filé zapečené pod bohatou vrstvou rozpuštěného sýra a bylinek je ideální rychlou večeří, která chutná i těm nejmenším strávníkům, a přitom je hotová během pár minut.
- 800 g filé
- sůl dle chuti
- koření na ryby podle chuti
- 0,50 ks citronu
- 2 lžíce másla
- 4 ks vejce
- 4 lžíce mléka
- 140 g nivy
- zelená petrželka na posypání
- Filé osolíme, okořeníme a zakápneme citronovou šťávou. Vložíme ho do máslem vymazané zapékací misky, obložíme nakrájeným máslem a pečeme ve vyhřáté troubě při 220 °C asi 10 minut.
- Poté filé přelijeme rozmíchanými vejci s mlékem a nastrouhanou nivou. Posypeme petrželkou a několik minut krátce zapékáme.
Počet porcí:4 porce
Doba přípravy: 25 minut
Recept Zapečené ravioly s gorgonzolou, hráškem a špenátem
Dopřejte si kousek Itálie přímo u vás doma s tímto krémovým vegetariánským receptem. Kombinace výrazné gorgonzoly, sladkého hrášku a čerstvého špenátu vytvoří v troubě harmonickou omáčku, která plněné ravioly posune na úroveň špičkové restaurace.
- 600 g raviol
- sůl a pepř dle chuti
- 100 g hrášku
- 80 g másla
- 100 ml smetany ke šlehání
- 100 g gorgonzoly
- 20 g mladého špenátu
- parmazán na posypání
- Ravioly uvaříme podle návodu na obalu ve vroucí osolené vodě. Po uvaření scedíme a 100 ml vody z těstovin nalijeme na větší pánev.
- Vodu v pánvi přivedeme k varu, vložíme hrášek, ochutíme solí a pepřem, vmícháme máslo a přisypeme těstoviny.
- Důkladně promícháme, nakonec přilijeme smetanu a přidáme gorgonzolu nakrájenou na menší kousky. Přendáme do zapékací misky.
- Vmícháme mladý špenát a pečeme ve vyhřáté troubě při 220 °C asi 8 minut. Hotové ravioly posypeme nastrouhaným parmazánem.
Počet porcí:4 porce
Doba přípravy: 25 minut
Recept Zapečené rajčatové noky
Když se spojí nadýchané bramborové noky, hustá rajčatová omáčka a táhnoucí se sýr, vznikne dokonalý „comfort food“ pro sychravé dny. Tento recept je důkazem, že z pár základních surovin se dá vykouzlit neuvěřitelně voňavé a hřejivé jídlo.
- 1 ks cibule
- 80 g slaniny
- 0,50 menší cukety
- olivový olej
- 2 lžíce rajčatového protlaku
- 1 stroužek česneku
- 400 g konzervovaných drcených rajčat
- 1 hrst cherry rajčat + větvička k podávání
- sůl a pepř dle chuti
- 2 lžíce ricotty
- 1 hrst čerstvé bazalky
- 500 g bramborových noků
- 2 ks koule mozzarelly
- 100 g parmazánu
- Cibuli se slaninou a cuketou nakrájíme na kostičky. V pánvi vhodné do trouby nahřejeme asi 4 lžíce olivového oleje, přidáme cibuli se slaninou a cuketou, vše orestujeme dozlatova.
- Do směsi přimícháme rajčatový protlak, krátce zarestujeme, dále přidáme prolisovaný česnek a společně krátce opečeme. Směs zalijeme drcenými rajčaty, přidáme hrst nakrájených cherry rajčat, osolíme, opepříme a asi 1 minutu povaříme. Podle potřeby dochutíme solí s pepřem. Po chvíli přimícháme ricottu, čerstvou bazalku, bramborové noky a promícháme. Pokud je omáčka příliš hustá, podlijeme ji trochou vody.
- Noky necháme v omáčce 3–5 minut změknout, poté pánev stáhneme z plotny a do směsi natrháme jednu mozzarellu. Vše promícháme a horní část zasypeme nastrouhaným parmazánem, zbylou nastrouhanou mozzarellou a dozdobíme větvičkou rajčat. Noky zapečeme dozlatova ve vyhřáté troubě při 220 °C. Nakonec je dozdobíme čerstvou bazalkou a ihned podáváme.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut
