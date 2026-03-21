Co všechno můžete udělat na jednom plechu? 5 rychlých receptů hotových za 30 minut

Petra Burgrová
  4:40
Vaření nemusí znamenat hodiny strávené v kuchyni ani dřez plný hrnců. Recepty z jednoho plechu jsou ideálním řešením pro každého, kdo chce jíst chutně, ale nemá čas nebo energii na složité postupy. Stačí nakrájet suroviny, rozprostřít je na plech, dochutit a nechat troubu pracovat za vás. V tomto článku najdete pět rychlých receptů, které zvládnete připravit do 30 minut.

V multifunkční parní troubě můžete připravovat hned několik pokrmů najednou, nehrozí, že by od sebe přejímaly vůni. | foto: Electrolux

Obsah

Zapečené kuřecí steaky + stepy

Recept Zapečené kuřecí steaky

Zapečené kuřecí steaky jsou sázkou na jistotu, maso zůstane díky pečení krásně šťavnaté, zatímco sýrová krusta navrchu dodá jídlu ten správný šmrnc.

  • 4 ks kuřecí steaky (800 g)
  • sůl a pepř dle chuti
  • olej
  • 1 lžíce sladké papriky
  • 4 stroužky česneku
  • 300 g tvrdého sýra
  • 250 ml smetany
  1. Kuřecí steaky opláchneme a osušíme. Podélně je rozkrojíme a po obou stranách osolíme a opepříme.
  2. Na pánvi rozpálíme olej a maso po obou stranách opečeme. Opečené maso přendáme i s výpekem do pekáčku nebo zapékací mísy a posypeme mletou paprikou.
  3. Česnek oloupeme a nakrájíme na plátky. Sýr nastrouháme.
  4. Steaky poklademe česnekem, posypeme sýrem a zalijeme smetanou. Maso vložíme do vyhřáté trouby a při 200 °C a zapékáme asi 15 minut dozlatova. Vhodnou přílohou jsou těstoviny.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Litý bramborák na plech

Recept Litý bramborák na plech

Milujete chuť poctivého bramboráku, ale nechce se vám stát hodinu u pánve a smažit jednu placku za druhou? Vyzkoušejte tuto chytrou verzi na plech, která je díky pečení v troubě méně tučná, krásně křupavá na okrajích a hotová prakticky bez práce.

  • 1 ks cibule
  • 3 stroužky česneku
  • 700 g brambor
  • 2 lžíce majoránky
  • 100 ml mléka
  • 2 ks vejce
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 2 snítky tymiánu
  • 1 lžička kmínu
  • sůl a pepř dle chuti
  • 2 lžíce rostlinného oleje
  1. Cibuli a česnek oloupeme, nasekáme nadrobno, brambory nastrouháme na hrubém struhadle a uzené maso nakrájíme na kostičky. Vše smícháme dohromady, přidáme majoránku, mléko, vejce, mouku a dochutíme snítky tymiánu, kmínem, solí a pepřem. Těsto necháme chvíli odpočinout, znovu promícháme a případně zahustíme trochou mouky.
  2. Plech vymažeme olejem, dáme na něj těsto, lehce uhladíme, pečeme v předehřáté troubě při 220 °C 15 minut. Poté teplotu stáhneme na 200 °C a dopékáme dalších zhruba 10 minut.
  3. Upečený bramborák necháme krátce odpočinout, poté nakrájíme na kousky a podávat můžeme třeba s nakládanou zeleninou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

Zapečené rybí filé se sýrem

Recept Zapečené rybí filé se sýrem

Ryba v jídelníčku nemusí být nuda ani povinnost. Jemné rybí filé zapečené pod bohatou vrstvou rozpuštěného sýra a bylinek je ideální rychlou večeří, která chutná i těm nejmenším strávníkům, a přitom je hotová během pár minut.

  • 800 g filé
  • sůl dle chuti
  • koření na ryby podle chuti
  • 0,50 ks citronu
  • 2 lžíce másla
  • 4 ks vejce
  • 4 lžíce mléka
  • 140 g nivy
  • zelená petrželka na posypání
  1. Filé osolíme, okořeníme a zakápneme citronovou šťávou. Vložíme ho do máslem vymazané zapékací misky, obložíme nakrájeným máslem a pečeme ve vyhřáté troubě při 220 °C asi 10 minut.
  2. Poté filé přelijeme rozmíchanými vejci s mlékem a nastrouhanou nivou. Posypeme petrželkou a několik minut krátce zapékáme.

Počet porcí:4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Zapečené ravioly s hráškem a špenátem

Recept Zapečené ravioly s gorgonzolou, hráškem a špenátem

Dopřejte si kousek Itálie přímo u vás doma s tímto krémovým vegetariánským receptem. Kombinace výrazné gorgonzoly, sladkého hrášku a čerstvého špenátu vytvoří v troubě harmonickou omáčku, která plněné ravioly posune na úroveň špičkové restaurace.

  • 600 g raviol
  • sůl a pepř dle chuti
  • 100 g hrášku
  • 80 g másla
  • 100 ml smetany ke šlehání
  • 100 g gorgonzoly
  • 20 g mladého špenátu
  • parmazán na posypání
  1. Ravioly uvaříme podle návodu na obalu ve vroucí osolené vodě. Po uvaření scedíme a 100 ml vody z těstovin nalijeme na větší pánev.
  2. Vodu v pánvi přivedeme k varu, vložíme hrášek, ochutíme solí a pepřem, vmícháme máslo a přisypeme těstoviny.
  3. Důkladně promícháme, nakonec přilijeme smetanu a přidáme gorgonzolu nakrájenou na menší kousky. Přendáme do zapékací misky.
  4. Vmícháme mladý špenát a pečeme ve vyhřáté troubě při 220 °C asi 8 minut. Hotové ravioly posypeme nastrouhaným parmazánem.

Počet porcí:4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Zapečené rajčatové noky

Recept Zapečené rajčatové noky

Když se spojí nadýchané bramborové noky, hustá rajčatová omáčka a táhnoucí se sýr, vznikne dokonalý „comfort food“ pro sychravé dny. Tento recept je důkazem, že z pár základních surovin se dá vykouzlit neuvěřitelně voňavé a hřejivé jídlo.

  • 1 ks cibule
  • 80 g slaniny
  • 0,50 menší cukety
  • olivový olej
  • 2 lžíce rajčatového protlaku
  • 1 stroužek česneku
  • 400 g konzervovaných drcených rajčat
  • 1 hrst cherry rajčat + větvička k podávání
  • sůl a pepř dle chuti
  • 2 lžíce ricotty
  • 1 hrst čerstvé bazalky
  • 500 g bramborových noků
  • 2 ks koule mozzarelly
  • 100 g parmazánu
  1. Cibuli se slaninou a cuketou nakrájíme na kostičky. V pánvi vhodné do trouby nahřejeme asi 4 lžíce olivového oleje, přidáme cibuli se slaninou a cuketou, vše orestujeme dozlatova.
  2. Do směsi přimícháme rajčatový protlak, krátce zarestujeme, dále přidáme prolisovaný česnek a společně krátce opečeme. Směs zalijeme drcenými rajčaty, přidáme hrst nakrájených cherry rajčat, osolíme, opepříme a asi 1 minutu povaříme. Podle potřeby dochutíme solí s pepřem. Po chvíli přimícháme ricottu, čerstvou bazalku, bramborové noky a promícháme. Pokud je omáčka příliš hustá, podlijeme ji trochou vody.
  3. Noky necháme v omáčce 3–5 minut změknout, poté pánev stáhneme z plotny a do směsi natrháme jednu mozzarellu. Vše promícháme a horní část zasypeme nastrouhaným parmazánem, zbylou nastrouhanou mozzarellou a dozdobíme větvičkou rajčat. Noky zapečeme dozlatova ve vyhřáté troubě při 220 °C. Nakonec je dozdobíme čerstvou bazalkou a ihned podáváme.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 30 minut

